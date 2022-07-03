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«Трон: Наследие» // Если бы старость могла

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3 июля 2022
Ненужное продолжение культового фильма

«Трон: Наследие» // Если бы старость могла

Потеряв отца, младший-Флинн (Гаррет Хедлунд) первые двадцать лет жизнь бездействует. Затем, оказавшись внутри компьютерной программы, находит отца (Джефф Бриджес), его злого двойника, а так же любовь в виде изотопа (Оливия Уайлд), Тринадцатой из «Доктора Хауса».

Смотреть онлайн «Трон: Наследие» Джозефа Косински
То, что классический «Трон» 1982 года пересняли именно сейчас («Наследие» назвать сиквелом сложно) во многом символично. В 1982 году технологии только начали входить в жизнь обычного человека, компьютер перестал занимать целую комнату, началась персонализация технологий. Вместе с этим процессом научная фантастика переживала второе рождение, и после «бума инопланетян» 50-х, 80-х и особенно 90-х, новой реальностью для задротов стало киберпространство.

«Трон: Наследие» // Если бы старость могла

Но штука в том, что, в отличие от другой культовой фантастики 80-х, «Трон» никогда не был рассуждением на тему человека и компьютера. Несмотря на вымученную линию отношений между программами и пользователями, культовым «Трон» сделала его технологичность. По большому счету, это первый фильм, в котором не только форма главенствует над содержанием, но и технология кино над самой формой. За последние 30 лет компьютер в кино стал двигателем, и с появлением 3D наконец появилась возможность снять новый «Трон» для нового поколения.

Говорить о сюжете в новом «Троне» совершенно бесполезно. В нем нет ни идеологии, ни хоть сколько-нибудь примечательной системы персонажей, ни вообще какого-либо смысла. В течение двух часов Джефф Бриджес (и молодой, и старый) смотрит вдаль и пытается поделиться просветлением со своим туповатым сыном, ужасающе походящим на одного из «артистов» Comedy club. Все бы ничего, если бы создателям удалось хоть немного приблизиться к божественной эстетике классического «Трона». Удивительнее всего, что единственный точно скопированный элемент оказался самым устаревшим. Джозеф Косински переснял те же игры во фрисби, только на этот раз в 3D. Конечно, в «Наследии» есть на что посмотреть, но ему чудовищно не хватает громоздкости и олдскульного обаяния оригинала.

«Трон: Наследие» — это кино для 10-летних, где слова «пользователь» и «программа» совсем не кажутся захватывающими. А воплощает эти отроческие чудеса в реальность клипмейкер Косински.


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обсуждение >>
№ 2
what_a_world   3.07.2022 - 12:15
Оооой, в свое время очень полюбила этот фильм, но потом с возрастом как-то разонравился ( Видно, что очень старались над визуалом и упустили суть читать далее>>
№ 1
Дмитрий Шипов (Москва)   9.03.2015 - 01:04
Категорически не согласен с критическим мнением автора статьи. Фильм шикарен ! Да, верно подмечено о преобладании формы над содержанием. Но это идёт не в ущерб фильму, его зрелищности. Для меня это... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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