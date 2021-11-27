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«Санктум»: Здоровому все здорово

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27 ноября 2021
Снятый при поддержке Кэмерона фильм о дайверах

«Санктум»: Здоровому все здорово

Энтузиаст-миллионер Карл (Йоан Гриффит) едет вместе со своей девушкой проверить состояние рискованного исследовательского проекта. Путешествие по глубочайшей в мире пещере где-то в районе Новой Зеландии осуществляется под руководством величайшего путешественника современности Фрэнка (Ричард Роксбург). Но едва богатый филантроп добирается до пещеры, начинается тропический ливень. Пещере грозит затопление, выбраться из нее возможно только найдя другой путь.

Джеймс Кэмерон в продюсерах фильма. Этот факт, безусловно, первое, что бросается в глаза, и последнее, что можно отыскать в фильме. «Санктум» — это снятая на аппаратуре «Аватара» чушь про дайверов, где от Кэмерона только длительные подводные съемки и подозрительно похожая на «Аватар» картинка. Правда, 3D заканчивается полностью к началу второго часа, когда и сам фильм, по большому счету, уже заканчивается.

«Санктум»: Здоровому все здорово

Держа зрителя в напряжении в течение часа, «Санктум» в дальнейшем превращается в пародию. И если от непрекращающихся шуток в начале веяло каким-то оптимизмом, то потом они стали сопровождаться тяжеловесными монологами о смысле жизни и прочей дребедени, о которой просто обязаны поговорить люди, заблудившиеся в пещере. В последние пятнадцать минут в кадре появляется танк, аборигены, и случается жесточайшая и трагичная сцена смерти. Смерть вообще в «Санктуме» сюжетный прием; весь фильм происходит обратный отсчет, и в конце каждой сцены кто-нибудь просто обязан провалиться или утонуть. Отчасти именно поэтому в конце становится особенно тяжело развиваться сюжету, когда остаются только отец и сын, два центральных персонажа.

Самое ужасное, что от «Санктума» веет откровенной пропагандой здорового образа жизни. Все эти улыбающиеся лица при виде новой пещеры или прыжки на спор со скалы совершенно бездумно и автоматически поддерживают все самое правильное и скучное в жизни.


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обсуждение >>
№ 4
Алатая (Киев)   13.04.2012 - 20:11
Фильм захватил с первой минуты и не отпускал до последней.После просмотра сидела и жалела,что больше не получу того удовольствия ,которое получаешь при просмотре замечательного фильма в первый раз. читать далее>>
№ 3
НетипичныйОвен (Екатеринбург)   26.09.2011 - 13:01
Не заметила пропаганды здорового образа жизни - то, что они все погибли, занимаясь экстримальным спортом? У меня этот фильм вызвал обратную реакцию. Единственная мораль: не лезь, туда, откуда пока нет... читать далее>>
№ 2
Проктор   24.03.2011 - 14:44
И обезьяны падают с веток - это вкратце о фильме. Кэмерон Кэмероном, но...у всех бывает.) читать далее>>
№ 1
Ханна (Петровск)   21.02.2011 - 15:43
Камерон - знак качества. Вспомните "Титаник" или же "Аватар". Но после прочтения рецензии мне что-то не особо хочется смотреть! да, и здоровый образ жизни - тема старая, изъеденая... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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