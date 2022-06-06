«Телохранитель» Актриса и бандит

Режиссерский дебют сценариста «Отступников»
Отсидев срок, Митч (Фаррелл
) всерьез задумывается порвать с преступным прошлым: находит себе респектабельную работу телохранителя, влюбляется в несчастную киноактрису (Найтли
), и вроде бы все хорошо, но былые проступки дают о себе знать. На свободе уже поджидают дружки-уголовники, готовые заманить героя в очередную аферу. Вот и встает перед Митчем прямо-таки шекспировский вопрос «Быть, или не быть?».
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«Телохранитель» Уильяма Монахэна
Снял эту криминальную мелодраму талантливый бывший американский сценарист с ирландскими корнями Уильям Монахэн
, в далеком 2006 году получивший Оскар за лучший адаптированный сценарий к фильму «Отступники
». Вдохновленный стилистикой западного авторского кинематографа 70-х годов, Монахэн с особым пиететом «раскрашивает» нашу действительность в кислотные цвета эпохи свободной любви, наркотиков и рока.
От диалогов про секс к философским размышлениям на вселенские темы герои «Телохранителя» переходят незаметно и просто, между делом раскидывая назойливых папарацци и прочих уголовников. Как и в лучшие времена Дона Сигела
, Роджера Кормана
и Ховарда Хоукса
это и составляет краеугольный камень композиции фильма: гангстеры перед убийством обязуются рассказать жертве какую-либо интимную историю, а главный герой и вовсе на протяжении всей ленты говорит афоризмами. И пускай не вводит в заблуждение зрителя громкие имена на афише. Колин Фаррелл без зазрений совести эксплуатирует давно сложившийся образ молчаливого и решительного героя, этакого персонажа Клинта Иствуда
, который, несмотря на мрачное прошлое, поступает по совести. А Кира Найтли и вовсе лишь необходимый «атрибут» сюжета — это именно тот случай, когда женщина в кадре являет собой некий символ, образ лучшей жизни, то из-за чего можно «завязать» с криминалом. Наиболее примечательными стали роли второго и третьего плана. Дэвид Тьюлис
в роли этакого «великосветского» хиппи ворует все экранное время у Фаррелла и Найтли.
Широкий талант этого выдающегося английского актера рождает образ печального «несостоявшегося» человека, которому, оказывается, просто нет места в этом мире со всеми его «незначительными» сложностями. Недаром уже после титров режиссер дорасказывает самым терпеливым зрителям его историю. Запомнился также трусоватый бандит в исполнении Бена Чаплина
и буквально несколько эпизодов со Стивеном Грэмом
. Складывается впечатление, что режиссер мог бы поставить эту картину и лучше, если бы не мешался «звездный дуэт», но поскольку громкие имена – это хорошая реклама, то отказываться от этого было бы экономически необоснованно.
Темп действию задает также и характерный рваный монтаж. Правда, если провести аналогию с лучшими картинами другого англичанина — Гая Ричи
, который в основном обязан своему успеху именно этим приемом, то Монахан явно лишен подобного задора. Ричи, выпуская персонажей на сцену, кавалькадой хитросплетенных историй умеет обескураживать зрителя развязкой, а режиссер «Телохранителя» просто и без шума разыгрывает последние «карты».
Подводя итоги, можно сказать, что хватка режиссера чувствуется сразу. Его конек — это диалоги и лица. Безусловно, «Телохранителю» не хватает доли оригинальности и, быть может, некой решительности. Ведь именно такими и были картины 70-х, которыми так вдохновился Монахан: дерзкими и вызывающими.
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