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«Неизвестный»: Подмена по понятиям

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9 февраля 2022
Лайам Нисон пытается понять, кто он такой

«Неизвестный»: Подмена по понятиям

Доктор Мартин Харрис (Лайам Нисон) приезжает с женой (Дженьюэри Джонс) в Берлин на конференцию по биотехнологиям. Попадает в автокатастрофу, лежит в коме четыре дня, с трудом вспомнив свое имя, бежит к жене, которая, наверное, уже с ума сходит. Жена обнаруживается не особо взволнованной и встречает Мартина словами «Извините, здесь какая-то ошибка, мой муж рядом со мной». И действительно в кадре появляется неприятный хмырь (Эйдан Куинн), называющий себя Мартином Харрисом и имеющий все необходимые на то доказательства. С помощью случайной знакомой (Диана Крюгер), бывшего офицера Штази (Бруно Ганц) и обрывков памяти Мартину предстоит доказать, что именно он и есть доктор Харрис – в первую очередь, самому себе.

«Неизвестный»: Подмена по понятиям

Пересказывать синопсис «Неизвестного» довольно трудно: каждая деталь здесь сюжетообразующая, как и каждый герой, включая эпизодических. Поначалу кажется, что это такой неофициальный ремейк «Неукротимого» Романа Полански: машина, жена, заснувшая на плече любимого мужа, затем неожиданная катастрофа, один в чужом городе с карикатурным местным колоритом (там Париж, здесь Берлин), красивая незнакомка спасает жизнь, игры в догонялки с неизвестными, отвратительно вежливый персонал отеля. Затем все это, засчет иронии и дюжины сюжетных поворотов, съезжает обратно на территорию Хичкока. Вообще ирония – ключевой ингридиент фильмов режиссера Жауме Коллета-Серра, чье имя, видимо, придется надолго запомнить. Его прошлая картина «Дитя тьмы» была очень страшной и очень смешной вариацией на классические хорроры 70-х.

Смотреть онлайн «Неизвестный» Жауме Кольет-Серра

В «Неизвестном» саспенс и юмор также бесконечно сменяют друг друга, а в лучшие моменты – сливаются воедино. Два Мартина Харриса наперебой декламируют своему коллеге (Себастьян Кох) отрывки из их электронной переписки. Лайам Нисон, кричащий всем подряд «Почему вы его не арестуете?». Наконец, красиво постаревший Бруно Ганц из «Неба над Берлином» рассказывает человеку, который пришел его убивать (Фрэнк Лангелла), о тяготах жизни в ГДР – мол, обивка служебной «Волги» воняла хуже дохлой кошки, а советская махорка сгубила больше людей, чем Сталин. И пускай эта история «не того человека» «на грани безумия» пленяет не эффектностью неожиданностей, а их количеством, это жонглирование штампами выполнено настолько виртуозно, что всякий обманываться рад.


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№ 1
Наталия Л (Минск)   14.04.2013 - 23:31
Неизвестный.Замечательный фильм.Давно ничего подобного не смотрела.Л.Нисон как всегда замечателен! читать далее>>
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