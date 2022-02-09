«Неизвестный»: Подмена по понятиям

Лайам Нисон пытается понять, кто он такой
Доктор Мартин Харрис (Лайам Нисон
) приезжает с женой (Дженьюэри Джонс
) в Берлин на конференцию по биотехнологиям. Попадает в автокатастрофу, лежит в коме четыре дня, с трудом вспомнив свое имя, бежит к жене, которая, наверное, уже с ума сходит. Жена обнаруживается не особо взволнованной и встречает Мартина словами «Извините, здесь какая-то ошибка, мой муж рядом со мной». И действительно в кадре появляется неприятный хмырь (Эйдан Куинн
), называющий себя Мартином Харрисом и имеющий все необходимые на то доказательства. С помощью случайной знакомой (Диана Крюгер
), бывшего офицера Штази (Бруно Ганц
) и обрывков памяти Мартину предстоит доказать, что именно он и есть доктор Харрис – в первую очередь, самому себе.
Пересказывать синопсис «Неизвестного» довольно трудно: каждая деталь здесь сюжетообразующая, как и каждый герой, включая эпизодических. Поначалу кажется, что это такой неофициальный ремейк «Неукротимого
» Романа Полански
: машина, жена, заснувшая на плече любимого мужа, затем неожиданная катастрофа, один в чужом городе с карикатурным местным колоритом (там Париж, здесь Берлин), красивая незнакомка спасает жизнь, игры в догонялки с неизвестными, отвратительно вежливый персонал отеля. Затем все это, засчет иронии и дюжины сюжетных поворотов, съезжает обратно на территорию Хичкока
. Вообще ирония – ключевой ингридиент фильмов режиссера Жауме Коллета-Серра
, чье имя, видимо, придется надолго запомнить. Его прошлая картина «Дитя тьмы
» была очень страшной и очень смешной вариацией на классические хорроры 70-х.
Смотреть онлайн
«Неизвестный» Жауме Кольет-Серра
В «Неизвестном» саспенс и юмор также бесконечно сменяют друг друга, а в лучшие моменты – сливаются воедино. Два Мартина Харриса наперебой декламируют своему коллеге (Себастьян Кох
) отрывки из их электронной переписки. Лайам Нисон, кричащий всем подряд «Почему вы его не арестуете?». Наконец, красиво постаревший Бруно Ганц из «Неба над Берлином
» рассказывает человеку, который пришел его убивать (Фрэнк Лангелла
), о тяготах жизни в ГДР – мол, обивка служебной «Волги» воняла хуже дохлой кошки, а советская махорка сгубила больше людей, чем Сталин. И пускай эта история «не того человека» «на грани безумия» пленяет не эффектностью неожиданностей, а их количеством, это жонглирование штампами выполнено настолько виртуозно, что всякий обманываться рад.
обсуждение >>