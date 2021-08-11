Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди

Спутник телезрителя >>
11 августа 2021
Очередной скромный шедевр нестареющего классика

«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди

В какой-то момент Салли (Наоми Уоттс) поняла, что ее муж (Джош Бролин) так и не станет писателем, и начала заглядываться на босса (Антонио Бандерас). Муж, тем временем, скрашивает творческий кризис наблюдением за красоткой из окна напротив (Фрида Пинто). А отец Салли (Энтони Хопкинс) так увлекся самосовершенствованием, что бросил жену (Джемма Джонс) и связался с гермафродитной бл.дью (Люси Панч). Жена с горя пошла к гадалке (Полин Коллинз), а та выдала все, что одинокая старушка хочет услышать, за откровения, посланные Вселенной. Много шума и ярости и никакого смысла.

«Ты встретишь таинственного незнакомца»: смотреть фильм онлайн

Вуди Аллен, несколько лет назад переставший сниматься в собственных фильмах, окончательно растворился в своих персонажах. Его образ интеллигента-невротика с широким ассортиментом комплексов и фобий отточен десятками лет и фильмов до такого совершенства, что органично вселяется в любое тело. Медленно тающая героиня Ребекки Холл в «Вики Кристине Барселоне», физик-мизантроп в «Будь что будет», а чуть раньше Джон Кьюсак в «Пулях над Бродвеем» и Джейсон Биггз в «Anything Else» – все это очевидные, неожиданные, обидные, гротескные инкарнации самого Вуди.

«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди

Тем интереснее становится «Таинственный незнакомец», который, как и любой из алленовских фильмов, при поверхностном рассмотрении можно упрекнуть в легковесности и самоповторе. Да, все это уже было: писатели-однодневки, одиночки, бегущие от примитивных проблем в искусство, молодящиеся буржуа – и все это, по распространенному мнению, лучше всего воплощалось самим Алленом. Думаю, это дело привычки. С актерами Аллен работает безупречно и даже те, кто снимаются у него впервые (а это тот редкий случай, когда таковым является весь состав) идеально вписываются в его микрокосмос. Джош Бролин играет типичного Аллена-писателя со стандартным букетом проблем – жена обижается, родственники достали, работать невозможно, да и у друга лучше получается, куда себя девать – непонятно, спасает только муза в окошке. То, что Бролин неизбежно трактуется как коэновский герой, добавляет в его образ необходимую зловещесть. Наоми Уоттс соответственно – такая героиня молодой Дайаны Китон. За внешнюю, комическую сторону Аллена здесь отвечает Бандерас – постоянное заикание, смущение, подергивание руками – интересно, что именно у него это лучше всех получилось. Что характерно, с возрастом Аллен стал беспощаден к своим пожилым персонажам. Если герой его предыдущего фильма – ворчливый хромой старик, то здесь оба, условно говоря, слепые. Хопкинс весь фильм слепо волочится за молодой проституткой, чтобы в итоге остаться ни с чем. У гениальной театральной актрисы Джонс, благодаря которой Аллен здесь то и дело включает Бергмана на быстрой перемотке, даже взгляд эдакой блаженной слепой.

«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди

Устранение себя из своих фильмов, как и приемы старого Голливуда (закадровый голос, герой, обращающийся напрямую к зрителям) нужны Аллену с единственной целью – максимально отстраниться от происходящего. Этот закадровый голос, закольцовывая фильм, цитирует «Макбета», мол, это еще одна история про жизнь, полную шума и ярости, но не имеющую смысла. Но цитирует неполно. Предыдущая строчка – «Рассказанная идиотом» опускается, идиот принципиально остается в стороне. Аллен понимает, что на хаос человеческих отношений действительно лучше смотреть через прочное стекло океанариума. Он оставляет своих героев в самый, казалось бы, кульминационный момент со словами типа «Ну все, на этом пора заканчивать». И он абсолютно прав – все это будет продолжаться до тех пор, пока не придет tall dark stranger, а ждать его придется еще долго. И это ни в коем случае не брезгливая стариковская мудрость. Просто люди и вправду гораздо проще, чем хотят казаться. А алленновские фильмы, в этом смысле, гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд. И через некоторое время, когда отпадет шелуха значительности, выяснится, что именно этот человек напоминал нам раз в год о самом важном.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Серый кот   15.08.2015 - 11:43
... Ну да, ну да! Если всю жизнь питаться помоями (понятными разуму жеванными сериалами), кино с большой буквы "К" лучше не смотреть. Результат - "Херня редкостная...." читать далее>>
№ 2
пмри   10.04.2011 - 11:18
вуди читать далее>>
№ 1
Laky (Санкт-Петербург)   10.03.2011 - 11:21
Херня редкостная.... в кинотеатр точно идти не стоит его смотреть, так... если только дома глянуть... не думаю, что у кого-то появится желание смотреть этот фильм во второй раз.... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Let's play: юбилей Антонио Бандераса
Юбилей Вуди Аллена
Нулевые: Не-итоги
Поиск по меткам
Американское киноКомедияЛеонид Марантиди
персоны
Вуди АлленАнтонио БандерасДжош БролинДжемма ДжонсПолин КоллинзЛюси ПанчФрида ПинтоНаоми УоттсЭнтони Хопкинс
фильмы
Ты встретишь таинственного незнакомца

фотографии >>
«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди фотографии
«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди фотографии
«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди фотографии
«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.
Игорь Регнер
8 августа ушёл из жизни актёр Игорь Регнер.
Владимир Паршев
8 августа ушёл из жизни актёр Владимир Паршев.

День рождения >>

Максим Амельченко
Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Юрий Томошевский
Виталий Юшков
Илья Баскин
Патрик Бушите
Виола Дэвис
Жорж Риго
Уилл Фридл
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен