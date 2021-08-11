«Ты встретишь таинственного незнакомца»: Магия Вуди

Очередной скромный шедевр нестареющего классика
В какой-то момент Салли (Наоми Уоттс
) поняла, что ее муж (Джош Бролин
) так и не станет писателем, и начала заглядываться на босса (Антонио Бандерас
). Муж, тем временем, скрашивает творческий кризис наблюдением за красоткой из окна напротив (Фрида Пинто
). А отец Салли (Энтони Хопкинс
) так увлекся самосовершенствованием, что бросил жену (Джемма Джонс
) и связался с гермафродитной бл.дью (Люси Панч
). Жена с горя пошла к гадалке (Полин Коллинз
), а та выдала все, что одинокая старушка хочет услышать, за откровения, посланные Вселенной. Много шума и ярости и никакого смысла.
«Ты встретишь таинственного незнакомца»: смотреть фильм онлайн
Вуди Аллен
, несколько лет назад переставший сниматься в собственных фильмах, окончательно растворился в своих персонажах. Его образ интеллигента-невротика с широким ассортиментом комплексов и фобий отточен десятками лет и фильмов до такого совершенства, что органично вселяется в любое тело. Медленно тающая героиня Ребекки Холл
в «Вики Кристине Барселоне
», физик-мизантроп в «Будь что будет
», а чуть раньше Джон Кьюсак
в «Пулях над Бродвеем
» и Джейсон Биггз
в «Anything Else
» – все это очевидные, неожиданные, обидные, гротескные инкарнации самого Вуди.
Тем интереснее становится «Таинственный незнакомец», который, как и любой из алленовских фильмов, при поверхностном рассмотрении можно упрекнуть в легковесности и самоповторе. Да, все это уже было: писатели-однодневки, одиночки, бегущие от примитивных проблем в искусство, молодящиеся буржуа – и все это, по распространенному мнению, лучше всего воплощалось самим Алленом. Думаю, это дело привычки. С актерами Аллен работает безупречно и даже те, кто снимаются у него впервые (а это тот редкий случай, когда таковым является весь состав) идеально вписываются в его микрокосмос. Джош Бролин играет типичного Аллена-писателя со стандартным букетом проблем – жена обижается, родственники достали, работать невозможно, да и у друга лучше получается, куда себя девать – непонятно, спасает только муза в окошке. То, что Бролин неизбежно трактуется как коэновский герой, добавляет в его образ необходимую зловещесть. Наоми Уоттс соответственно – такая героиня молодой Дайаны Китон
. За внешнюю, комическую сторону Аллена здесь отвечает Бандерас – постоянное заикание, смущение, подергивание руками – интересно, что именно у него это лучше всех получилось. Что характерно, с возрастом Аллен стал беспощаден к своим пожилым персонажам. Если герой его предыдущего фильма – ворчливый хромой старик, то здесь оба, условно говоря, слепые. Хопкинс весь фильм слепо волочится за молодой проституткой, чтобы в итоге остаться ни с чем. У гениальной театральной актрисы Джонс, благодаря которой Аллен здесь то и дело включает Бергмана
на быстрой перемотке, даже взгляд эдакой блаженной слепой.
Устранение себя из своих фильмов, как и приемы старого Голливуда (закадровый голос, герой, обращающийся напрямую к зрителям) нужны Аллену с единственной целью – максимально отстраниться от происходящего. Этот закадровый голос, закольцовывая фильм, цитирует «Макбета», мол, это еще одна история про жизнь, полную шума и ярости, но не имеющую смысла. Но цитирует неполно. Предыдущая строчка – «Рассказанная идиотом» опускается, идиот принципиально остается в стороне. Аллен понимает, что на хаос человеческих отношений действительно лучше смотреть через прочное стекло океанариума. Он оставляет своих героев в самый, казалось бы, кульминационный момент со словами типа «Ну все, на этом пора заканчивать». И он абсолютно прав – все это будет продолжаться до тех пор, пока не придет tall dark stranger, а ждать его придется еще долго. И это ни в коем случае не брезгливая стариковская мудрость. Просто люди и вправду гораздо проще, чем хотят казаться. А алленновские фильмы, в этом смысле, гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд. И через некоторое время, когда отпадет шелуха значительности, выяснится, что именно этот человек напоминал нам раз в год о самом важном.
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