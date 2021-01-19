«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка

Неплохой задел нового франчайза
Девять избранных детей с другой планеты вынуждены скрываться на Земле от геноцида. К каждому из них приставлен охранник, который должен оберегать малолетних пришельцев. После гибели первых трех беженцев из списка, долговязый тинейджер с суперспособностями Четвертый (Алекс Петтифер
) вместе со своим вечно невозмутимым хранителем Генри (Тимоти Олифант
) сбегают в деревушку Парадайз, штат Огайо, в надежде скрыться на какое-то время от отряда плохих парней во главе с юморным лидером (Кевин Дьюранд
). Здесь Четвертый ходит в школу вместе с симпатичной девушкой-фотографом (Дианна Агрон
), нескладным ботаником (Кэллан Маколифф
) и задирой-футболистом (Джейк Абель
) и хочет пожить нормальной подростковой жизнью. Где-то на горизонте, тем временем, появляется эффектная блондинка, отчего-то следящая за Четвертым (Тереза Палмер
), и стучат ботинками на платформе злодеи-пришельцы.
Новый фильм Ди Джея Карузо
(«Паранойя»
, «На Крючке
»), который, похоже, нашел идеальную середину между историей про трудности подросткового возраста и большим бюджетом, интересен по многим факторам. Для начала, занятный и оригинальный сюжет, совмещающий жанры научно-фантастического боевика, молодежной драмы и триллера. С другой стороны, конечно, напрашиваются параллели с другими молодежными киносериалами, однако там, где в Сумерках
или Гарри Поттере
постараются непременно сохранить серьезную мину, в «Четвертом» приподнимут бровь и пошутят, благо с юмором у фильма все в порядке.
Непримелькавшийся актерский состав тоже добавляет вистов фильму: Алекс Петтифер, которого зритель может помнить по детскому шпионскому фильму «Стормбрейкер
», постепенно вырастает во всеобщего кумира, пусть в данном фильме его спрашивают в лучшем случае: «Кто ты?», а в худшем - «Что ты?»; Тимоти Олифант отлично справляется с ролью строгого, но справедливого наставника; Дианна Агрон, знакомая по сериалу «Хор
», точно попадает в образ фотографирующей на пленку умницы, ну а Кевин Дюранд здесь настолько незабвенен, что вполне может стать отличным характерным злодеем, тем более, что подобных ролей у него подобралось уже достаточно.
Продюсерский проект Стивена Спилберга
и Майкла Бэя
отличает также неровный темп, который, тем не менее, играет скорее положительную роль. В первые минут 20 понять, что происходит на экране, очень трудно, однако на все вопросы тут же даются быстрые и четкие ответы, главные герои не особо размениваются на мелочи и действуют предельно разумно и оперативно. Затем, правда, темп сбавляется, всего лишь пара экшн-сцен, но только ради того, чтобы потратить последние деньги из бюджета на отличную финальную схватку, где, правда, режиссеру слегка сносит крышу и процессом он мало владеет. Шутка ли, в финале задействованы практически все герои фильма, включая даже милую, но до последнего подозрительную собаку главного героя. Во время подобного сумбура, Карузо, такое ощущение, даже забывает о каких-то персонажах, потом вызывает нешуточное удивление, когда эти персонажи возвращаются на авансцену. Но такую вакханалию можно простить, поскольку потом все приходит к логическому концу, и в итоге мы получаем ладно сделанный фильм.
обсуждение >>