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«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка

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19 января 2021
Неплохой задел нового франчайза

«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка

Девять избранных детей с другой планеты вынуждены скрываться на Земле от геноцида. К каждому из них приставлен охранник, который должен оберегать малолетних пришельцев. После гибели первых трех беженцев из списка, долговязый тинейджер с суперспособностями Четвертый (Алекс Петтифер) вместе со своим вечно невозмутимым хранителем Генри (Тимоти Олифант) сбегают в деревушку Парадайз, штат Огайо, в надежде скрыться на какое-то время от отряда плохих парней во главе с юморным лидером (Кевин Дьюранд). Здесь Четвертый ходит в школу вместе с симпатичной девушкой-фотографом (Дианна Агрон), нескладным ботаником (Кэллан Маколифф) и задирой-футболистом (Джейк Абель) и хочет пожить нормальной подростковой жизнью. Где-то на горизонте, тем временем, появляется эффектная блондинка, отчего-то следящая за Четвертым (Тереза Палмер), и стучат ботинками на платформе злодеи-пришельцы.

Новый фильм Ди Джея КарузоПаранойя», «На Крючке»), который, похоже, нашел идеальную середину между историей про трудности подросткового возраста и большим бюджетом, интересен по многим факторам. Для начала, занятный и оригинальный сюжет, совмещающий жанры научно-фантастического боевика, молодежной драмы и триллера. С другой стороны, конечно, напрашиваются параллели с другими молодежными киносериалами, однако там, где в Сумерках или Гарри Поттере постараются непременно сохранить серьезную мину, в «Четвертом» приподнимут бровь и пошутят, благо с юмором у фильма все в порядке.

«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка

Непримелькавшийся актерский состав тоже добавляет вистов фильму: Алекс Петтифер, которого зритель может помнить по детскому шпионскому фильму «Стормбрейкер», постепенно вырастает во всеобщего кумира, пусть в данном фильме его спрашивают в лучшем случае: «Кто ты?», а в худшем - «Что ты?»; Тимоти Олифант отлично справляется с ролью строгого, но справедливого наставника; Дианна Агрон, знакомая по сериалу «Хор», точно попадает в образ фотографирующей на пленку умницы, ну а Кевин Дюранд здесь настолько незабвенен, что вполне может стать отличным характерным злодеем, тем более, что подобных ролей у него подобралось уже достаточно.

Продюсерский проект Стивена Спилберга и Майкла Бэя отличает также неровный темп, который, тем не менее, играет скорее положительную роль. В первые минут 20 понять, что происходит на экране, очень трудно, однако на все вопросы тут же даются быстрые и четкие ответы, главные герои не особо размениваются на мелочи и действуют предельно разумно и оперативно. Затем, правда, темп сбавляется, всего лишь пара экшн-сцен, но только ради того, чтобы потратить последние деньги из бюджета на отличную финальную схватку, где, правда, режиссеру слегка сносит крышу и процессом он мало владеет. Шутка ли, в финале задействованы практически все герои фильма, включая даже милую, но до последнего подозрительную собаку главного героя. Во время подобного сумбура, Карузо, такое ощущение, даже забывает о каких-то персонажах, потом вызывает нешуточное удивление, когда эти персонажи возвращаются на авансцену. Но такую вакханалию можно простить, поскольку потом все приходит к логическому концу, и в итоге мы получаем ладно сделанный фильм.


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обсуждение >>
№ 2
Вероника Силина (Могилёв)   12.06.2011 - 16:14
фильм оболденный....ребят....вот что значит клёвый фильм, а Актёры вообще потрямсные,ну Алекс конечно красавчик....всё я полюбила этот фильм!* читать далее>>
№ 1
Александра К (Воскресенск)   3.03.2011 - 23:16
Посмотрела трейлер и почему-то захотелось пойти на этот фильм. Наверно, сюжет по началу показался не избитым, а в итоге все тоже: инопланетяне хотят завоевать землю и любовь-морковь двух подростков, которая,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Джейк АбельДианна АгронКевин ДюранДи Джей КарузоТимоти ОлифантТереза ПалмерАлекс Петтифер
фильмы
Я - Четвертый

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«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка фотографии
«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка фотографии
«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка фотографии
«Я - четвёртый»: Фантастическая четвёрка фотографии
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