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«Король говорит!»: Слов много, да складу нет

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18 ноября 2021
Дом Виндзоров через призму речевой недостаточности

«Король говорит!»: Слов много, да складу нет

Принц Альберт, герцог Йоркский, он же будущий король Георг VI (Фёрт) страдает заиканием. Его жена, будущая Королева-мать (Бонэм Картер) водит его по всевозможным логопедам, но всё без толку. Единственное, на что способны эти горе-эскулапы, это предложить будущему королю выкурить пару сигарет для расслабления гортани и дать покатать во рту жемчужные шарики. Уже почти отчаявшись и смирившись, что её мужу никогда не стать голосом нации, она приходит к эксцентричному доктору Лайонелу Логу (Раш), который практикует весьма нетрадиционные способы по борьбе с пселлизмом. Фоном Англия конца 30-х с проблемами на международной арене и в королевской семье. Наследник престола (Пирс), старший сын короля Георга V (Гэмбон), собирается жениться на простой американке Уоллис Симпсон (Бест), что не устраивает правительство Великобритании и не потому, что она из народа, а потому что до этого уже была замужем, а англиканская церковь не признаёт разводов, а король глава церкви, и следовательно не может взять её в жены. Всё это приводит, к тому, что в результате, большой политической игры с участием Уинстона Черчилля и премьер-министра Стэнли Болдуина, Эдуарду VIII приходится отказаться от престола, сказав своё сакраментальное: «Я нашёл невозможным нести тяжёлое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Смотреть онлайн «Король говорит!» Тома Хупера

Взяв за основу благодатный, но весьма спорный сюжет из британской истории, режиссёр Том Хупер вместо того чтобы как всегда рассказать историю семьи, пусть даже и королевской, на фоне больших исторических событий, зацикливается на личности Георга VI и его речевой недостаточности. К сожалению, в пересказе это звучит куда лучше, чем оказывается на деле. Хупер не может подобрать нужную интонацию: с одной стороны, дом Виндзоров — любимая мишень для шуток у любого уважающего себя британца, а с другой — режиссер тревожится, как бы по пути пафос и драму не растерять, из-за чего случаются трагикомические перекосы вроде ссоры Лога с Берти. Ему не удаётся настроить свою оптику, и он постоянно путает масштабы фигур и событий и, например, практически проходит мимо личности Черчилля, выделив ему всего пару минут экранного времени и провалив кастинг на эту роль, взяв Тимоти Сполла (Питер Петтигрю из «Гарри Поттера»), за что его уже, кажется, прокляла британская пресса.

«Король говорит!»: Слов много, да складу нет

Почти незамеченными проходят и важнейшие исторические события: тема войны с Германией появляется только ближе в финалу, да и то только в виде пары упоминаний имени герра Гитлера и нескольких кадрах хроники, после просмотра которых герой Фёрта заявляет: «О чём этот человек говорит не знаю, но говорит он хорошо», что опять возвращает картину к теме логопатии. Отказавшись от заманчивой идеи показать эпоху через призму личности, авторы концентрируются на внутренних переживаниях героев и становлении символа. Фёрт играет очень сложного персонажа с бесконечным количеством комплексов из детства, страхом отца, старшего брата, сильной неуверенностью в себе и боязнью ответственности. Но, кажется, он не может одновременно выражать такую гамму эмоций, и проблески хорошей актёрской игры появляются только в тех случаях, где он ругается матом, чему посвящена одна гениальная сцена, где многократно звучат слова fuck, shit, ass, а после Фёрт крутится вокруг своей оси.

И даже постоянно сомневаясь в возможности взвалить на себя функции правителя и вообще в идее монархии как таковой, он выдаёт только бессвязные монологи, изящно поджатую верхнюю губу и скупые слёзы. Бонэм Картер, играет такую женщину, которая делает своего мужчину, что-то подобное она уже играла в «Суини Тодде». Главным достоинством картины, где по недосмотру упустили возможность развенчать несколько мифов, оказывается Джеффри Раш, который своей харизмой, несходящей с лица сардонической улыбкой и небольшими домашними сценками из Шекспира держит фильм в тонусе и не позволяет ему превратиться в повесть о нижней челюсти. Из чего выходит парадоксальный и немного грустный вывод, что главным творцом истории в фильме про короля является бывший провинциальный актёр, ставший логопедом, который в отличие от прочих кое-что понимает о человеческой душе.


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обсуждение >>
№ 8
Ольчик Карташова   30.04.2011 - 00:21
интересно они все время думали об оскаре пока снимали или только обсуждали в перерывах пока бобины меняли? читать далее>>
№ 7
Qwes (Минск)   5.03.2011 - 23:07
Замечательный фильм! читать далее>>
№ 6
mrsyablonski (lugansk ukraina)   2.03.2011 - 13:48
Искренне рада за Колина Ферта! ОСКАР за главную роль! Поздравляю! Я с 2003 года смотрела все фильмы с его участием.В прошлом году он тоже номинировался на Главную кинопремию. За фильм "Одинокий... читать далее>>
№ 5
терновник (тель авив)   1.03.2011 - 23:52
замечательное кино. потрясающий дуэт - ферт и раш читать далее>>
№ 4
Krab (СПБ)   1.03.2011 - 18:43
Фильм, конечно, держится на Раше. На его блистательной игре. Ферт играет неплохо, но неровно. А худшего перевода я еще не слышал. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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