«Бьютифул»: Звучит красиво

Философская притча, обернувшаяся саморазоблачением
Ушбаль (Хавьер Бардем
), несмотря на сомнительные способы заработка, в общем и целом — хороший человек. Ну да, крышует нелегальных торговцев в Барселоне — но благородства в этом занятии больше, чем корысти. Как он общается с мертвецами — не совсем понятно, но родственникам так спокойнее. К тому же денег все равно катастрофически не хватает. А еще жена изменяет с родным братом. И дети не слушаются. А полиция взятки берет, но нелегалов все равно разгоняет. Даже самого Ушбаля однажды избивает. Барселона — страшный город. Наконец, доктор сообщает Ушбалю, что у него рак простаты в последней стадии. Он спешно пытается завершить дела земные, но смерть уже зловеще дышит в спину.
Эта такая несмелая заявка на самостоятельность: Иньярриту
расстается со своим талисманом-сценаристом Арриагой, со своим (точнее, все-таки с его) фирменным мозаичным сюжетом, перестает библейским пророком равномерно раздавать провинившимся героям все беды земные. Оператора, правда, не сменил — Родриго Прието, тоже мексиканец, нагнетает мрачность картины, надо признать, гораздо талантливее режиссера. Режиссер же, не мудрствуя лукаво, просто свалил все несчастья на заглавного героя, странника и мученика с большой буквы. Иньярриту, что бы там ни говорили, всегда интересовала одна-единственная тема — как люди принимают удары судьбы. Чтобы ответить на это самое «как», он сгущал краски, нагнетал напряжение, убивал детей и собак, выворачивал наизнанку прекрасных актеров, эффектно сталкивал между собой героев — причем, сталкивал чаще в прямом смысле слова. Проблемы начинались при ответе на другой, неизбежный после всякого удара судьбы вопрос «А как дальше?». И здесь мексиканец традиционно бормотал что-то невнятное про бесценную жизнь и бессмертную душу, для верности ссылаясь на Евангелие.
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«Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
«Бьютифул», увы, представляет собой как раз такую попытку порассуждать пословицами на вечные вопросы. Незамысловатая, на этот раз, форма только усугубляет ощущение, что перед нами не изобретательный киномыслитель, а рядовой моралист. Внимать ему не то чтобы скучно, скорее неловко. Да, Бардем — гениальный актер, умирает он здесь по-настоящему, но постоянно, только набрав скорость, упирается лбом в очередной символ смерти. Вот именно, что в символ, потому что о самой смерти Иньярриту так толком и не может ничего сказать. Вместо этого он закольцовывает фильм о смерти притчей о том, что совы перед смертью выплевывают комок пуха. То есть смерть — это очищение? Смерть — это часть жизни? «Не скажу, — многозначительно подмигивает нам режиссер на финальных титрах — но согласитесь, звучит красиво».
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