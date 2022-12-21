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«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут

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21 декабря 2022
Правдивая фантазия на старую тему

«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут

Вам никогда не приходило в голову, что ад может быть самым безопасным местом? Что там вы будете счастливы и найдете свою любовь? Что друзья станут для вас роднее самого близкого человека и что жизнь в этом месте станет началом, новым отсчетом нового мира?

Семеро одноклассников решают приятно провести время на природе, порыбачить и подурачиться. Они очень разные… из разных слоев общества и из разных уголков мира, но есть в них нечто общее — они молоды, счастливы и открывающиеся жизненные перспективы заставляют их с оптимизмом смотреть в будущее… И эти ребята отправляются в «Ад» — невероятной красоты место где-то в австралийской глубинке, где нет не только каких-либо благ цивилизации, но даже коренные жители никогда не тревожат эту девственную природу. Простой парень из семьи греческих переселенцев Хоммер (Дениз Акдениз), юная леди из обеспеченной семьи Фиона (Фиби Тонкин), настоящая австралийка Элли (Кейтлин Стейси) и ее подруга Кори (Рэйчел Херд-Вуд). Влюбленный в Корри благополучный и слегка трусоватый мальчик Кевин (Линкольн Льюис), богобоязненная и скромная Робин (Эшли Каммингс) и сын корейских иммигрантов Ли (Крис Пэнг). Такая вот, на первый взгляд, странная компания.

«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут

Все идет, как обычно, мило и скучновато, впрочем, как и вся их жизнь в этом роскошном райском уголке под названием Австралия. И вдруг происходит невозможное, немыслимое. В небе появляются самолеты, десятки самолетов, и на утро от респектабельной жизни не остается и следа. Городок да и вся страна захвачены неизвестными хорошо вооруженными людьми. Мирные жители убиты либо арестованы, дома горят, и единицы спасшихся прячутся среди развалин до наступления темноты.

Фантасмагорическая картина… И зрители вместе с героями пытаются понять, как такое стало возможно. Безопаснейшее место, рай на Земле — так называют прекрасную Австралию те, кто думает, что в современном мире еще существуют такие места. И вдруг неизвестные люди с удивительной легкостью уничтожают все, что так было дорого. Сначала недоумение, затем страх и отчаяние. Затем ненависть и отмщение. Наши герои, наши благополучные милые школьники, дети богобоязненных родителей и пацифистов, проходят этот путь очень быстро. Со временем они понимают, что наш безопасный мир — это иллюзия, легко разбиваемая сапогом неизвестного захватчика. И они тоже убивают и взрывают, пройдя через сомнения и отказавшись от пацифистских догм. Они становятся взрослыми всего за несколько дней. Не все из них останутся живы, и до победы еще придется пройти очень длинный путь…

«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут

Очень динамичный, интригующий и страшный фильм с прекрасными натурными съемками. Ощущение неправды не покидает все время (ибо история выдуманная), но и в то же время легко веришь, что все это вполне возможно. И хотя финал остается открытым, почему-то нет ощущения, что все безнадежно. Режиссеру Стюарту Битти удалось донести до нас свою мысль о хрупкости мира, не впав в пошлость, жестокость и банальность. Кровь и смерть здесь не эксплуатируются без смысла. Захватывает, удерживает, заставляет думать. Правдивая фантазия — так, пожалуй, можно назвать этот фильм.

Для любителей экшна — стрельба и экзотические погони, для сторонников романтики — прекрасные чувства еще совсем юных героев. И мысли об иллюзорности мира — для всех остальных желающих потратить два часа на раздумья у киноэкрана.


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обсуждение >>
№ 1
Владимир Ильич (Красноярск)   11.03.2011 - 19:22
27 миллионов долларов, зарытых в землю. Объективо - фильм малобюджетный. Если надо убить время, можете посмотреть этот фильм, и посмеяться над бездарностью янок-режиссёров-сценаристов-актёров в одном флаконе.... читать далее>>
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Вторжение: Битва за рай

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«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут фотографии
«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут фотографии
«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут фотографии
«Втoржение: Битва за рай» // Ангелы здесь больше не живут фотографии
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