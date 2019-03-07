«Любовь-морковь 3»: Кризис пенсионного возраста

Комедия для пенсионеров и их детей
После успеха первой «Любви-моркови»
отечественные кинематографисты пришли к правильному выводу, что комедия – самый востребованный и окупаемый жанр в нашей стране. Зрителю надоели криминал и «чернуха», а фантастику с ужасами у нас еще не скоро научатся делать. Поэтому комедия и царит в нашей киноиндустрии. Только за два зимних месяца этого года было показано шесть комедий, из которых, например, одни только «Выкрутасы»
заработали за первый уикенд 16 млн. рублей. Но на экранах не только «Выкрутасы»
. Нашлось место и более остроумным и интеллектуальным картинам вроде «Неадекватных людей»
. Хотя сама по себе история любви взрослого человека и школьницы – на грани фола, но добротный сценарий с хорошо прописанными диалогами сглаживает негативное отношение к теме. А «На крючке»
, несмотря на обилие медийных лиц, получился довольно легким и забавным фильмом, пусть и не обремененным высоким интеллектом. Что, в общем-то, и хорошо, потому как обычному зрителю и так хватает над чем подумать в наши дни…
Веселья и смеха хочется всем, и «Любовь-морковь 3» Сергея Гинзбурга
также обеспечит хорошее настроение, как и его предшественники.
Стоит ли разбираться в том, насколько плох или хорош сюжет третьей части?
Признаюсь, мне не хочется копаться в нюансах сценария, который и до этого не блистал оригинальностью. Нет желания задавать кучу вопросов касательно целесообразности продолжения, потому как золотая жила пока еще не иссохла. И даже после перемещения душ Марины
и Андрея
в своих родителей сценаристы придумают, в кого бы их еще переместить…
Как сыграли актеры?
Пожалуй, лучше всех выглядела пара Куценко
-Меньшов
, так как они уже не первый раз играют вместе. Актеры на славу покуражились в придуманных им условиях, а некоторые эпизоды (на полигоне и в офисе) вызвали неподдельную улыбку. Что касается женского коллектива, то Лия Ахеджакова
была права в одном из интервью – ей не удалось перевоплотиться в Орбакайте
. Сама Кристина
вызвала умиление лишь в сцене перед зеркалом, когда она запела песню из первой «Иронии судьбы»
. Правда, в качестве супружеской пары, Гоша
и Кристина
все так же хороши.
Жаль, детей отправили на дачу. Да и правильно, иначе Алина
и Денис
отобрали бы пальму первенства у взрослого поколения благодаря своей непосредственности. Беда и со злодеями. Алексей Гуськов
и Вячеслав Манучаров
создали настолько пародийных персонажей, что вызвали лишь чувство недоумения. Манучаров
со своим комедийным багажом мог вытащить на себе весь фильм, но Гуськов
, привыкший к драматическим ролям, напрочь угробил «злодейскую пару».
Если сравнивать третью часть с остальными, то, на мой взгляд, она получилась хуже всех, несмотря на свой размах (да, наконец-то, самолет разбил эту жуткую махину на Москве-реке!). Наверное, это из-за того, что Сергей Гинзбург
лучше всего чувствует себя в сериальном формате, где его ничто не сдерживает. Полный же метр диктует ему свои правила, и он с ними не смог полностью совладать...
И, тем не менее, «Любовь-морковь 3»
сможет завоевать сердце зрителя. Возможно, даже пожилого. Ведь здесь есть пара шуток, хороший дуэт Владимира Меньшова
и Гоши Куценко
, полет на самолете и крушение Петра Первого. К тому же, как я и предполагал
, нашлось место и говорящим собакам из второй части
.
А остальное все не имеет значение, ведь главное – это веселье. На экране и за его пределами…
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