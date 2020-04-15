«Сумасшедшая езда»: Дед с пистолетом

50-миллионное b-movie с Николасом Кейджем
Милтону (Николас Кейдж
) приходится вырваться из Преисподней – его любимую дочь зверски убили, а грудную внучку похитили. Отстрелив для разогрева пару-тройку конечностей, Милтон вместе со случайной попутчицей (Эмбер Херд
) пускается в погоню за религиозным фанатиком Кингом (Билли Берк
), который планирует отдать его родную кровинушку в жертву Сатане. В свою очередь, за Милтоном следует по пятам некто неприятный и в пиджаке (Уильям Фихтнер
), представляющийся Счетоводом каждому, кого собирается застрелить.
Время бежит неумолимо – Кейдж уже играет дедушку с ружьем. Спасает внучку. Не соблазняет красотку, но дает ей отеческие наставления. Для удовлетворения физиологических нужд подойдет и заштатная проститутка. Впрочем, ладно, дедушка и дедушка. В конце концов, его коронная клинтиствудовская стойка – ноги шире плеч – находит, наконец, достойное объяснение. К тому же давно он не был настолько бестолково прекрасен: темные очки, скрывающие застрявшую в голове пулю, недельная щетина, виски в одной руке, «Магнум» 44-го – в другой. Нечто подобное четыре года назад выдавал Клайв Оуэн
в «Пристрели их
»: тоже черт знает, откуда взявшийся, помятый, дурацкий, немногословный – с женщинами оба предпочитают общаться при помощи члена, с мужчинами – при помощи пистолета, и не изменяют этой привычке даже когда бандиты и девушки появляются перед ними одновременно. У Оуэна, кстати, с тех пор резко ползет вниз карьера – понятно, что так круто он уже выглядеть не будет никогда. Кейдж принимает участие в этой буффонаде с привычной невозмутимостью человека, снимающегося в четырех одноразовых фильмах в год и так и не осознавшего, кажется, собственной крутости.
Проходной режиссер Патрик Люссье
(«Мой кровавый Валентин
») неожиданно делает эталонное b-movie наших дней. Он не старит искусственно пленку, как Родригес. В его ностальгии минимум декоративности. Наоборот, он понимает, что трэш нужно снимать за 50 миллионов и в 3D-формате, придуманном, на самом деле, исключительно для таких фильмов. В этом и заключается единственное пока что преимущество объемной картинки – наконец вечно жаждущего крови зрителя можно насытить, бросив ему в лицо чью-то оторванную руку.
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