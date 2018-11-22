«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует!

Самое скучное за многие годы нашествие пришельцев.
«Битва за Лос-Анджелес»
выходит в один день с одноименной компьютерной игрой, и это тот случай, когда фильм является всего-навсего к ней приложением. Своеобразная презентация, обошедшаяся в 100 миллионов долларов. Рассматривать «Инопланетное вторжение» как самостоятельное произведение, в принципе, бессмысленно из-за практически пародийной предсказуемости. Самые раздражающие штампы 90-х подаются здесь при помощи всех уже приевшихся приемов нулевых. Ожидать оригинальности от то ли пятерки, то ли шестерки главных героев (настолько затерявшихся в монтажном крошеве, что их точное число трудно вспомнить) тоже не приходится. Здесь вам и героический командир (Аарон Экхарт
), перед очередным боем толкающий неописуемую речь об убитых товарищах (заканчивающуюся, увы, словами «Это все не важно»). И храбрый крупногабаритный негр (Кори Хардрикт
), воюющий за двоих – за себя и за погибшего брата. Вот и 17-летний дурачок-новобранец. А вот смелый гражданский, разумеется, с ребенком. И, наконец, Мишель Родригес
в своем устоявшемся амплуа женщины в каске.
На все эти глупости можно было бы закрыть глаза, но авторы явно вдохновлялись фильмами вроде «Взвода
» и «Падения Черного ястреба
», в которых, несмотря на эффектность окружающего чистилища, главное – образы и эмоции действующих лиц. В угоду этого инопланетяне присутствуют здесь чисто номинально, на их месте вполне могли бы быть иракские боевики, о которых здесь периодически вспоминают. Инопланетная же станция (такой бюджетный ее вариант из «Района №9
») – просто объект, в который надо беспрерывно стрелять.
Впрочем, ладно, можно найти много ответов на вопрос, почему дорогущий, пусть и не трехмерный, экшн про вторжение инопланетян получился таким нестерпимо скучным. Скорее всего, главная причина – режиссер Джонатан Либесман, специализировавшийся до этого на проходных камерных ужастиках («Комната смерти
», «Темнота наступает
» – одни названия объясняют многое). Разговор короткий – человек просто не знал, как это делается. Вот такой конфуз.
«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес» в прокате с 10 марта 2011 года.
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