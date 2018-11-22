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«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует!

Спутник телезрителя >>
22 ноября 2018
Самое скучное за многие годы нашествие пришельцев.

«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует!

«Битва за Лос-Анджелес» выходит в один день с одноименной компьютерной игрой, и это тот случай, когда фильм является всего-навсего к ней приложением. Своеобразная презентация, обошедшаяся в 100 миллионов долларов. Рассматривать «Инопланетное вторжение» как самостоятельное произведение, в принципе, бессмысленно из-за практически пародийной предсказуемости. Самые раздражающие штампы 90-х подаются здесь при помощи всех уже приевшихся приемов нулевых. Ожидать оригинальности от то ли пятерки, то ли шестерки главных героев (настолько затерявшихся в монтажном крошеве, что их точное число трудно вспомнить) тоже не приходится. Здесь вам и героический командир (Аарон Экхарт), перед очередным боем толкающий неописуемую речь об убитых товарищах (заканчивающуюся, увы, словами «Это все не важно»). И храбрый крупногабаритный негр (Кори Хардрикт), воюющий за двоих – за себя и за погибшего брата. Вот и 17-летний дурачок-новобранец. А вот смелый гражданский, разумеется, с ребенком. И, наконец, Мишель Родригес в своем устоявшемся амплуа женщины в каске.

«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует!

На все эти глупости можно было бы закрыть глаза, но авторы явно вдохновлялись фильмами вроде «Взвода» и «Падения Черного ястреба», в которых, несмотря на эффектность окружающего чистилища, главное – образы и эмоции действующих лиц. В угоду этого инопланетяне присутствуют здесь чисто номинально, на их месте вполне могли бы быть иракские боевики, о которых здесь периодически вспоминают. Инопланетная же станция (такой бюджетный ее вариант из «Района №9») – просто объект, в который надо беспрерывно стрелять.

«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует!

Впрочем, ладно, можно найти много ответов на вопрос, почему дорогущий, пусть и не трехмерный, экшн про вторжение инопланетян получился таким нестерпимо скучным. Скорее всего, главная причина – режиссер Джонатан Либесман, специализировавшийся до этого на проходных камерных ужастиках («Комната смерти», «Темнота наступает» – одни названия объясняют многое). Разговор короткий – человек просто не знал, как это делается. Вот такой конфуз.

«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес» в прокате с 10 марта 2011 года.


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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

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«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует! фотографии
«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует! фотографии
«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует! фотографии
«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»: Фарс атакует! фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Laky (Санкт-Петербург)   20.04.2011 - 13:07
Смотрела в ускоренном режиме, так как по мне фильм нудноват и совсем не интересен. читать далее>>
№ 9
раот ринат (одесса)   26.03.2011 - 21:47
фильм просто офигенный,мне очень понравился=) читать далее>>
№ 8
Евгения Добровольская (С.Питербург)   17.03.2011 - 02:52
Думала будет покруче... читать далее>>
№ 7
Ефим Коршун   15.03.2011 - 04:15
Кино неплохое, немного замят финал, если честно, то думал, что приключения героев пойдут по более навороченному пути. читать далее>>
№ 6
User2   15.03.2011 - 00:03
фильм примитивен и зануден, расчитан на детей и подростков читать далее>>
Всего сообщений: 8
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