«Области тьмы»: Лекарство от здоровья

Прямолинейный фильм о чудо-таблетках
Потерявшийся в пучине современного мира, непонятно, талантливый ли, но определенно хороший парень Эдди Морра (Брэдли Купер
) находит самого себя в наркотиках. Волшебные таблетки, позволяющие мозгу работать на все сто, он находит в квартире брата своей бывшей жены, убитого, конечно же, из-за этих самых таблеток. Быстро разобравшись что к чему, Эдди тут же дописывает свою книгу, которую не мог закончить несколько последних лет, и делает состояние на бирже. Правда, способность к суперанализу и предвидению кончаются, как только таблетка перестает действовать. И в ключевой момент, когда Эдди начинает вести дела с акулой Уолл-Стрит Карлом ван Луном (Роберт Де Ниро
), оказывается, что про действие таблетки знает не один Эдди, но и опасные криминальные элементы, с которыми, в свою очередь, без таблеток справиться невозможно.
В сюжете «под Филипа Дика» слишком много навязчивой современности, а картинка походит на «Мальчишник в Вегасе
» (благо Брэдли Купер тут как тут) и на «Адреналин
» одновременно. «Области тьмы
» - не тот фильм, который останется в истории, и не тот фильм, который хотя бы претендует на это. Задорный сайнс-фикшн-сюжет изобилует лишними деталями - тут и Ливия, и гугл, и «Матрица
» - сам же герой вызывает уважение только когда он под действием замечательных таблеток. Короткий хронометраж и полное отсутствие психологии в некоторой степени оправдано. Зачем подруге Эдди (Эбби Корниш
), разобравшейся что к чему, оставаться с никчемным писакой, который без наркотика не может свести концы с концами, объясняется очень просто - она его любит. Это сразу минус двадцать томительных минут расставаний и воссоединений. Почему герой Роберта Де Ниро, такой умный и замечательный человек, в конце просто уезжает из действия, объяснить тоже очень просто - кому эта линия вообще интересна.
Когда в конце Эдди метит в сенаторы с ясным продвижением в президенты, становится понятно, в чем сила. А сила, брат, в наркотиках. Полтора часа занимательного действия приходят вот к такому замечательному выводу. Главное достоинство «Области тьмы» - неприкрытый цинизм, каждую секунду мелькающий на лице самодовольного Брэдли Купера. И неважно хороший он актер, красивый ли, главное что ты о себе думаешь.
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