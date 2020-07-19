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«Области тьмы»: Лекарство от здоровья

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19 июля 2020
Прямолинейный фильм о чудо-таблетках

«Области тьмы»: Лекарство от здоровья

Потерявшийся в пучине современного мира, непонятно, талантливый ли, но определенно хороший парень Эдди Морра (Брэдли Купер) находит самого себя в наркотиках. Волшебные таблетки, позволяющие мозгу работать на все сто, он находит в квартире брата своей бывшей жены, убитого, конечно же, из-за этих самых таблеток. Быстро разобравшись что к чему, Эдди тут же дописывает свою книгу, которую не мог закончить несколько последних лет, и делает состояние на бирже. Правда, способность к суперанализу и предвидению кончаются, как только таблетка перестает действовать. И в ключевой момент, когда Эдди начинает вести дела с акулой Уолл-Стрит Карлом ван Луном (Роберт Де Ниро), оказывается, что про действие таблетки знает не один Эдди, но и опасные криминальные элементы, с которыми, в свою очередь, без таблеток справиться невозможно.

«Области тьмы»: Лекарство от здоровья

В сюжете «под Филипа Дика» слишком много навязчивой современности, а картинка походит на «Мальчишник в Вегасе» (благо Брэдли Купер тут как тут) и на «Адреналин» одновременно. «Области тьмы» - не тот фильм, который останется в истории, и не тот фильм, который хотя бы претендует на это. Задорный сайнс-фикшн-сюжет изобилует лишними деталями - тут и Ливия, и гугл, и «Матрица» - сам же герой вызывает уважение только когда он под действием замечательных таблеток. Короткий хронометраж и полное отсутствие психологии в некоторой степени оправдано. Зачем подруге Эдди (Эбби Корниш), разобравшейся что к чему, оставаться с никчемным писакой, который без наркотика не может свести концы с концами, объясняется очень просто - она его любит. Это сразу минус двадцать томительных минут расставаний и воссоединений. Почему герой Роберта Де Ниро, такой умный и замечательный человек, в конце просто уезжает из действия, объяснить тоже очень просто - кому эта линия вообще интересна.

Когда в конце Эдди метит в сенаторы с ясным продвижением в президенты, становится понятно, в чем сила. А сила, брат, в наркотиках. Полтора часа занимательного действия приходят вот к такому замечательному выводу. Главное достоинство «Области тьмы» - неприкрытый цинизм, каждую секунду мелькающий на лице самодовольного Брэдли Купера. И неважно хороший он актер, красивый ли, главное что ты о себе думаешь.


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обсуждение >>
№ 6
Spacebrother KDA aka Buntar' (Омск)   27.05.2011 - 09:31
Фильм по настоящему классный. Напомнило 99 франков... Ничего сверхестественного кстати, достигнуть того чего достиг главный герой с помощью спецтаблеток можно и без них, только "при неумелом обращении... читать далее>>
№ 5
Эдди Морра   22.05.2011 - 01:16
Многие рецензенты возмущаются - почему мол нет нравственной оценки?!Да ладно морализировать, господа. Соскучились по старым советским фильмам? По "соцреализму" с выпученными от энтузиазма... читать далее>>
№ 4
vellon   18.04.2011 - 18:48
фильм классный! мне кажется история говорит о том, что любой человек способен рискнуть и воплотить все свои замыслы и мечты, если ему подвернется возможность или случай(пусть это и таблетка, к тому... читать далее>>
№ 3
ИрНа (Ростов на Дону)   3.04.2011 - 17:39
Вчера посмортрела фильм. Очень понравилась игра актёров.О Бредди Купере раньше даже не слышала и не смотрела фильмов с его участием.Хороший актёр.Замечательная операторская работа.А как мне понравилось,как... читать далее>>
№ 2
Август (Челябинск)   23.03.2011 - 18:17
Не согласен с предыдущим отзывом. Очень классный - легкий,зрелищный,интересный фильм, просто отдых после просмотра. Есть характерная сюжетная линия,главный герой сыграл очень профессионально,даже затмил... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Области тьмы»: Лекарство от здоровья фотографии
«Области тьмы»: Лекарство от здоровья фотографии
«Области тьмы»: Лекарство от здоровья фотографии
«Области тьмы»: Лекарство от здоровья фотографии
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