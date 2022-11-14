«Ранго»: Одинокий рейнджер

Анимационный вестерн про хамелеона в поисках себя
«Я могу быть кем угодно»
Ранго, единственный в мире хамелеон-холерик, родился и вырос в неволе, в окружении пластиковых пальм и игрушечных друзей. Его главное достоинство (оно же лекарство от скуки) — шикарное воображение и артистизм. Ну да, ведь он хамелеон, а значит, умеет притворяться. Девиз Ранго «Я могу стать кем угодно»
помогает ему в недобрый час, когда он оказывается на воле и попадает в захолустный городок Сушь на Диком Западе. Ранго быстро входит в доверие жителей, измученных крайним недостатком воды и сдуру становится их шерифом. Теперь ему ничего не остается делать, как соответствовать имиджу защитника убогих.
«-Мы должны его похоронить. –Не знаю, ведь птицам тоже надо есть»
Фауна городка преобильна: мыши, совы, жабы, ящерицы, индюки, кроты, свиньи, суслики. Все они не просто говорящие зверюшки, а архетипы классических вестернов Джона Форда
, Клинта Иствуда
, Сэма Пекинпа
и других классиков жанра: отчаянные бандиты, простодушные алкоголики, суровые леди.
Персонажи чудо как хороши. Вербински
и компания наверняка от души прикалывались, придумывая одноухого и вечно бухого зайца-доктора, невозмутимого ворона-индейца с одной ногой, мэра-черепаху в инвалидном кресле, крысу в чепце и с библией, паука-гробовщика. Каждый из них человечен и чертовски мил. А бремя рассказчиков берет на себя бродячий оркестр сычей-латиносов, исполняющих предание о великом герое, то есть о Ранго.
«Я оголю интимные места этой тайны и выставлю на обозрение»
У городских жителей есть два внешних врага – ястреб с железным клювом и змей по имени Джейк
. Но более страшен коварный внутренний враг. В городе не хватает воды, жители хранят ее запас в местном банке, но находятся свидетели, которые утверждают, что некто сливает воду в пустыню. С врагами шерифу Ранго
придется бороться то сообща, то в одиночку. Пережитые приключения помогут ему по законам Голливуда обрести себя, новых друзей, а также любовь.
«- Мы – известные театрофилы. – Театрофилы? У нас в штате за это сажают».
По сути «Ранго» - типичный голливудский фильм для всей семьи: вестерн, американский юмор, музыка Ханса Циммера
. Но самых маленьких лучше оставить дома (слишком эмоционально и местами довольно жестко). Детям постарше будет очень интересно, и на обильные взрослые шутки они просто не обратят внимания: откуда им знать, что впервые Ранго
предстает в образе Хантера Томпсона
(и чтобы не сомневались, почти сразу сталкивается нос к носу со своим двойником из «Страха и ненависти..»
, мчащимся на красной машине в сторону Лас-Вегаса). Также детский мозг опустит шутки про психоаналитиков, простатит, стриптиз, алкоголизм, религиозные аллюзии и политическую сатиру.
То, что Гору Вербински
удалось совместить анимацию и дух Дикого Запада (он даже появляется лично
), сомнений не вызывает. Необыкновенный, невиданный доселе мир. Перевод и дубляж тоже на высоком уровне, хотя, жаль, что мы не можем слышать оригинальные голоса, в первую очередь Джонни Деппа
.
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