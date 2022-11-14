«Ранго»: Одинокий рейнджер

ревью

Интервью Анар: «Я всегда был немножко принцем» Популярный актер — об участии в реалити-шоу «Наследники и самозванцы», образе в соцсетях и жажде славы

Интервью Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать» Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко

Новости кино Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»

Главная тема «Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»

Спутник телезрителя «Испытание»: Красное солнце апокалипсиса 10 ноября, 21:00, ОТР