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«Ранго»: Одинокий рейнджер

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14 ноября 2022
Анимационный вестерн про хамелеона в поисках себя

«Ранго»: Одинокий рейнджер

«Я могу быть кем угодно»
Ранго, единственный в мире хамелеон-холерик, родился и вырос в неволе, в окружении пластиковых пальм и игрушечных друзей. Его главное достоинство (оно же лекарство от скуки) — шикарное воображение и артистизм. Ну да, ведь он хамелеон, а значит, умеет притворяться. Девиз Ранго «Я могу стать кем угодно» помогает ему в недобрый час, когда он оказывается на воле и попадает в захолустный городок Сушь на Диком Западе. Ранго быстро входит в доверие жителей, измученных крайним недостатком воды и сдуру становится их шерифом. Теперь ему ничего не остается делать, как соответствовать имиджу защитника убогих.

«-Мы должны его похоронить. –Не знаю, ведь птицам тоже надо есть»
Фауна городка преобильна: мыши, совы, жабы, ящерицы, индюки, кроты, свиньи, суслики. Все они не просто говорящие зверюшки, а архетипы классических вестернов Джона Форда, Клинта Иствуда, Сэма Пекинпа и других классиков жанра: отчаянные бандиты, простодушные алкоголики, суровые леди.
Персонажи чудо как хороши. Вербински и компания наверняка от души прикалывались, придумывая одноухого и вечно бухого зайца-доктора, невозмутимого ворона-индейца с одной ногой, мэра-черепаху в инвалидном кресле, крысу в чепце и с библией, паука-гробовщика. Каждый из них человечен и чертовски мил. А бремя рассказчиков берет на себя бродячий оркестр сычей-латиносов, исполняющих предание о великом герое, то есть о Ранго.

«Ранго»: Одинокий рейнджер

«Я оголю интимные места этой тайны и выставлю на обозрение»
У городских жителей есть два внешних врага – ястреб с железным клювом и змей по имени Джейк. Но более страшен коварный внутренний враг. В городе не хватает воды, жители хранят ее запас в местном банке, но находятся свидетели, которые утверждают, что некто сливает воду в пустыню. С врагами шерифу Ранго придется бороться то сообща, то в одиночку. Пережитые приключения помогут ему по законам Голливуда обрести себя, новых друзей, а также любовь.

«- Мы – известные театрофилы. – Театрофилы? У нас в штате за это сажают».
По сути «Ранго» - типичный голливудский фильм для всей семьи: вестерн, американский юмор, музыка Ханса Циммера. Но самых маленьких лучше оставить дома (слишком эмоционально и местами довольно жестко). Детям постарше будет очень интересно, и на обильные взрослые шутки они просто не обратят внимания: откуда им знать, что впервые Ранго предстает в образе Хантера Томпсона (и чтобы не сомневались, почти сразу сталкивается нос к носу со своим двойником из «Страха и ненависти..», мчащимся на красной машине в сторону Лас-Вегаса). Также детский мозг опустит шутки про психоаналитиков, простатит, стриптиз, алкоголизм, религиозные аллюзии и политическую сатиру.
То, что Гору Вербински удалось совместить анимацию и дух Дикого Запада (он даже появляется лично), сомнений не вызывает. Необыкновенный, невиданный доселе мир. Перевод и дубляж тоже на высоком уровне, хотя, жаль, что мы не можем слышать оригинальные голоса, в первую очередь Джонни Деппа.


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обсуждение >>
№ 7
Дашустик   14.11.2022 - 11:17
Почему-то в свое время мне мультик вообще не зашел.. Может он был слишком взрослым для меня тогда, но было нереально скучно все время читать далее>>
№ 6
Круэлла (Москва)   15.10.2011 - 02:59
Все сюжетные совпадения с фильмом Роберта Редфорда "Война в Милагро" 1988 г. очевидно являются случайностью, но Бобитта - вылитая Соня Брага. читать далее>>
№ 5
Серафимй (Винница)   22.03.2011 - 11:59
Cамое интересное что этот мультфильм фильм, не похож ни на что созданное ранее. Лично мне не приходит в голову ни одно творение кинематографа которое можно было бы поставить рядом. читать далее>>
№ 4
Татьяна1885 (Москва)   21.03.2011 - 23:29
Я считаю, что, приходя на мультфильм, не то что дети, но и взрослые, ожидают увидеть что-то доброе и не пошлое! Ну правда, надоели шутки ниже пояса, для этого существует "творчество" ребят... читать далее>>
№ 3
Саламандра (Одесса)   21.03.2011 - 15:47
Мультик классный, настоящий мультяшный вестерн, и Дух Запада - Клинт Иствуд, прикольно читать далее>>
Всего сообщений: 7
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