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«Пол: Секретный материальчик»: «E.T.» для взрослых дядек

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25 мая 2021
Роуд-муви про инопланетянина с шутками ниже пояса

«Пол: Секретный материальчик»: «E.T.» для взрослых дядек

Все мы – пришельцы на этой планете. Таким слоганом (вместо оригинального «Вы готовы к тесному контакту?») можно охарактеризовать новую комедию Грега Моттолы «Пол: Секретный материальчик». Да и сами создатели – Саймон Пегг и Ник Фрост – в своем первом совместном сценарии не раз подчеркивали важность этой идеи. Мысль о том, что каждый из нас, по сути своей, пришелец, пришла к знаменитой парочке еще во время путешествия по Америке, когда они пытались собрать как можно больше материала для своего будущего детища. Многие хохмы и приключения, описанные в их сценарии, имеют под собой довольно ощутимую почву (особенно, стычка с грозными американцами в придорожной закусочной). Ну а сюжет фильма – это дань любимому жанру парочки, так что не ждите острых издевок над кинофантастикой, как это было, например, в «Зомби по имени Шон».

«Пол: Секретный материальчик»: смотреть фильм онлайн

О чем же, собственно, «Пол», вы уже, наверняка, наслышаны. Два лоботряса из Британии - Грэм и Клайв - приехали на родину мифов об НЛО, чтобы посетить «Comic Con» в Сан-Диего и обязательные для каждого ценителя фантастики места паломничества вроде Зоны 51. Там-то, в полной темноте, они и становятся свидетелями жуткого ДТП. А пострадавшим оказался… вы правы, инопланетянин! Казалось бы, вот она, удача! Но появление пришельца вносит разлад в расписание путешественников. Им ведь столько всего надо успеть, а к ним, как назло, подсел попутчик. Зеленый, матерящийся, любящий женщин, выпивку и травку. И плевать, что их новый знакомец знает больше, чем оба друга вместе взятые. Ведь инопланетянин не единственная их проблема – его разыскивают федералы. Да и вообще, он хочет, чтобы ему помогли отправиться домой – далеко-далеко, в космос.

«Пол: Секретный материальчик»: «E.T.» для взрослых дядек

Неспешное поначалу роуд-муви с парой приколов, благодаря появлению харизматичного Пола, превращается в погоню в стиле «Шугарлендского экспресса». И Спилберг – не единственный, кого поминают всуе герои фильма. Имеется также немало шуток, связанных со «Звездными войнами», «Звездным путем», а уж в финале и вовсе произносится сакраментальная фраза «А ну отойди от нее, сука!». Но, самое главное, кому она адресована! В образе «Большого брата», а точнее, в вечернем платье (похоже, она прилетела с великосветского раута), под занавес появляется Эллен Рипли, чтобы… Впрочем, не стоит раскрывать все карты, тем более, что в фильме подобных реминисценций хватает.

Стоит ли говорить, что картина получилась смешной и захватывающей? Не думаю. Хотя, несмотря на неплохие шутки («Верь в Бога, но и с НЛО не плошай», «Занимайтесь любовью, а не войной. И не важно, кто с кем, лишь бы обоим было приятно»), драйв, хороших актеров и хорошо прорисованного Пола с голосом Сета Рогена (у нас – Павел Воля), фильму не хватает прежних Пегга и Фроста. С предыдущими жанрами – зомби-муви и полицейским фильмом – парочка расправилась, не глядя на каноны и правила, а в данном случае они всего лишь позубоскалили. Правда, добряку Стивену и его «Инопланетянину» с «Близкими контактами...» все-таки досталось немало.

Таким образом, перед нами типичное семейное кино. Милое, доброе и жизнеутверждающее. Этому не мешает даже сквернословие главного героя, так как он ругается и плоско шутит всегда «по делу». Не мешает и шутка про комикс, придуманный Грэмом и Клайвом, которая рефреном проходит сквозь сюжет и достигает апогея в устах одного из представителей высшего разума. Разве вы можете представить себе американскую комедию без шуток ниже пояса (или выше, это как посмотреть)?! Так что можете смело идти в кино и смотреть, как пришелец в очередной раз оживит одного из героев, а некоторым даже вернет второй глаз...


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№ 1
Алексей 1-сс (Павлоград)   24.03.2011 - 20:41
Копнем по Павлоградски ! читать далее>>
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«Пол: Секретный материальчик»: «E.T.» для взрослых дядек фотографии
«Пол: Секретный материальчик»: «E.T.» для взрослых дядек фотографии
«Пол: Секретный материальчик»: «E.T.» для взрослых дядек фотографии
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