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«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье

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26 сентября 2019
Кэтрин Хардвик в очередной раз сняла сказку про оборотня

«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье

У Валери (Сейфред) типичная для средневековой девушки проблема: родители (Берк и Мэдсен) хотят выдать ее за богатенького мальчика Генри (Айронс), в то время как она не без взаимности любит брутального дровосека Питера (Фернандез), с которым в детстве трогательно зарезала зайца. Личные беды, однако, отступают на второй план, когда деревушку начинает атаковать кровожадный оборотень, внезапно нарушивший многолетнее перемирие. Перепуганные жители прячутся по домам. Валери переживает за свою чудаковатую бабушку (Кристи), живущую отшельницей. Появляется полоумный отец Соломон (Олдман), имеющий с оборотнем свои счеты – все становится еще хуже и веселее.

«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье

Все это ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез. Да и не получится. Красная Шапочка отдается любимому на сеновале. Гари Олдман в рясе и на коне таранит гигантского волка с криком «Бог все равно сильнее». Великая актриса Джули Кристи играет абсолютно гиллиамовскую бабушку и то и дело приговаривает: «Все печали нипочем, если есть хлеб». Первые минут двадцать особенно режут глаза все эти метросексуальные лесорубы, как будто из какой-то маргинальной фотосессии (как вариант – из печально известной картины «Цветок дьявола»).

«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье

Потом привыкаешь и начинаешь получать от всего этого искреннее удовольствие. Во-первых, детективный сюжет здесь завязан и вправду с грамотной лихостью – волком может оказаться кто угодно: хоть суженый, хоть контуженный, хоть вообще бабушка. Во-вторых, Аманда Сейфред в красном плащике уж больно хороша и с легкостью отдувается за окруживших ее качков-статистов. В-третьих, Гари Олдман в роли бесогона здесь страшнее всех пиксельных оборотней. Но самое главное, вся эта гормональная патология с бесовщиной уравновешена здоровой самоиронией. Угадывается почерк как сценариста Дэвида Джонсона, написавшего выдающийся триллер «Дитя тьмы», так и постановщицы Хардвик, перед которой теперь стоит извиниться – задним числом кажется, что эта нелепая романтика «Сумерек» тоже была преднамеренной. А если нет, то в таком случае «Красная шапочка» – на редкость остроумная самопародия. Конечно, смешного тут больше, чем страшного, декоративности больше, чем мрачности, а сказка Перро прочувствована довольно поверхностно. Впрочем, понятно, что все сказки на свете должен экранизировать Терри Гиллиам, но женщина, так очевидно мечтающая о любимом оборотне – неплохой кандидат в его заместители.


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«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье фотографии
«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье фотографии
«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье фотографии
«Красная шапочка»: «Сумерки» в Средневековье фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Мари Веллер   29.10.2011 - 20:02
«Осудить или не осудить» вот в чем вопрос. На мой взгляд, человек, в данном случае зритель сам выбирает, что ему смотреть. Не стоит ожидать очень много от фильмов такого рода, это определенный жанр со... читать далее>>
№ 2
Константин Кот (Екатеринбург)   28.05.2011 - 13:25
На один раз можно глянуть,посмеяться.Ну а так более бредовее фильма пока не видел) читать далее>>
№ 1
Свириденко Екатерина (Благовещенск)   31.03.2011 - 14:09
Отличный фильм! Очень понравился! читать далее>>
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