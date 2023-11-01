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«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек

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1 ноября 2023
Галлюциногенная пародия на российскую действительность от главного йети отечественного кинематографа

«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек

После «Кошечки» 2009 года Константинопольский продолжил изъясняться со зрителем на литературном русском языке. Но на сей раз вместо «бешеной балерины» перед нами разыгрывают галлюциногенный спектакль высокообразованный йети и дуреха-журналистка, а сценой служит не квартира режиссера, а таежный лес неподалеку от Кандалакши.

Смотреть онлайн «Самка» Григория Константинопольского
«Самка» — такое же уникальное зрелище, как и все работы Григория Константинопольского. К ней невозможно относиться серьезно, а дикая смесь жанров и цитат позволяет рассматривать сей продукт, как абстракцию и результат «измененного сознания». Грибочки здесь играют такую же роль, как и ЛСД в «Беспечном ездоке» или «Трипе». Камера гениального Юрия Клименко выхватывает из небытия русских мамонтов (напоминающих не то «Ледниковый период», не то «Миллион лет до нашей эры»), семейную парочку снежных людей («Мы, русские снежные люди, обращаемся к вам!») и нереально красивую Вилкову под водопадом. Связанный и логичный разбор картины в данном случае попросту невозможен, и поэтому остается только изъясняться эпитетами и эмоциями.

«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек

Основная же эмоция после просмотра — это, разумеется, ощущение, что тебя разыграли. И не жестоко, как и в известном телевизионном розыгрыше с отвалившейся головой манекена, а по-доброму, по-первоапрельски. Этакая насмешка над всеми любимыми фильмами детства и юности, над эпохой видеосалонов и 90-х. Когда-то обычный люд толпами валил в тесные комнатушки, чтобы посмотреть на откровенную эротику и зубодробительные драки, что крутили при помощи полуразвалившейся «Электроники». Когда-то Данила Багров расхаживал по Питеру под песни «Наутилуса», пряча под полой плаща обрез. Эти времена давно прошли, и теперь зритель уже не тот. Его уже не удивишь костюмом снежного человека и съемкой в стиле мокьюментари. А посему остается только потешаться над нашими прошлыми героями.

Стоит ли говорить, что как пародия «Самка» весьма удалась. Но это пародия не только на сложившиеся «киношные» стереотипы. Константинопольский смеется не только над извечной историей Красавицы и Чудовища, знакомой нам по «Аленькому цветочку» и «Кинг Конгу», и над «Ведьмой из Блэр», уже давно ставшей мишенью для пародистов всех мастей. Режиссер высмеивает наши реалии и то, как их отражают в своих творениях наши кинематографисты. Особенно досталось милиции — простите, полиции, — чьих представителей снежный человек по имени Ваня спаивает и вешает на деревья вместо елочных украшений. Не обошел он вниманием и русскую литературу, превратив главного героя во внука Ивана Сергеевича Тургенева. Но, пожалуй, самый больной укол (и, к сожалению, самый предсказуемый) — это фраза «Ты найдешь себе другого, похожего на Владимира Владимировича Путина», отражающая не только устоявшуюся реальность, но и мышление обывателей.

«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек

Не следует искать в картине Константинопольского какой-то скрытый смысл. Режиссер просто рассказал нам психоделичную историю, чьим основным двигателем являются грибочки, что принимает Лариса Добомонова для облегчения общения со снежным человеком. А для того, чтобы этот дикий сюжет выглядел более-менее удобоваримым, он дал актерам возможность продемонстрировать свой талант. И с поставленной задачей участники этого шоу блестяще справились. Кроме того, они приобрели ценный опыт, который позволит им в дальнейшем более критично относиться к предлагаемым ролям. Ведь фильм сняли всего за 14 дней, а Стриженов и Бабушкина таскали на себе тяжеленные меховые костюмы «а-ля Чубакка». Но не следует думать, что остальным было проще. Например, Екатерина Вилкова, сыгравшая пресловутую Самку и в одной из сцен смахивающая на Бодрова, чуть не лишилась руки, когда рубила ветки мачете. Да и вообще хождение по тайге не располагает к праздности…

Но если основная троица отдавалась съемочному процессу полностью и безоговорочно, то остальные актеры просто веселились. Колокольников и Деревянко разыграли сценку из «Мертвеца». Сам режиссер появился, чтобы тут же помереть. А Мурзенко заглянул буквально на минутку, чтобы в очередной раз напомнить о нереальных 90-х. Надо ли говорить, что все они напоминают немого Герасима, несмотря на косо приклеенные бороды.

«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек

Создатели фильма уверены, что их детище окупит расходы. Собственно, это довольно легкая задача, так как производство, как и в случае с предыдущими работами Константинопольского, не потребовало больших затрат. Да и режиссер, по сложившейся традиции, выступает сразу в нескольких ипостасях. Он и автор сценария, и композитор, и сопродюсер, и исполнитель одной из ролей. Так что формула «восемь с половиной долларов» здесь налицо.

Ну а смотреть этот фильм или нет, это уже решать нашему зрителю. Если вы готовы окунуться в визуальные «глюки», то смело идите в кинотеатр. Если же нет, то картину можно посмотреть хотя бы ради Вилковой, которой, как уже начинают поговаривать, слишком много на наших экранах…


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№ 1
Дмитрич (Игорь Бурцев) (Москва)   30.08.2011 - 13:38
К сожалению, автор статьи Макс Милан абсолютно ничего не понял в этой талантливейшей картине! ("Основная же эмоция после просмотра – это, разумеется, ощущение, что тебя разыграли." "Стоит... читать далее>>
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«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек фотографии
«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек фотографии
«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек фотографии
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