«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку

Обычная романтическая комедия с бодрыми шутками ниже пояса
После почти исповедальных «Приколистов
», в которых очень правдоподобно рассказывалось о суровых буднях стенд-ап комика, Адам Сэндлер
снова вместе с Дэнисом Дуганом
. Несмотря на небольшой перерыв, их творческий тандем уже успел отметиться проходными «Одноклассниками
» и теперь выходит их новое творение «Притворись моей женой
».
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«Притворись моей женой» Денниса Дугана
Очередное повествование о душевных метаниях высокооплачиваемого ловеласа где-то в Южной Калифорнии. Герой Сэндлера, Дэнни — успешный пластический хирург. Чтобы результативно клеить девочек в баре у него есть своя странноватая фишка: он им долго рассказывает про свой несчастливый брак, про жену — шлюху и алкоголичку, про то, как он от этого устал, и невзначай теребит вроде как обручальное кольцо, после чего они все оказываются у него в постели. На одной из вечеринок он знакомится с упругой чирлидершей и королевой выпускного Палмер (Бруклин Декер
), с которой, забыв про свой классический подход, тут же проводит ночь на берегу океана. А утром это небесное создание находит то самое кольцо и устраивает истерику на тему «ты женат, а мне не сказал, а я такая наивная тебе поверила». В результате чего после долгих перипетий Дэнни приходится знакомить ее со своей как бы бывшей женой, которую изображает его ассистентка Кэтти (Энистон
).
Чем все закончится и кто с кем в итоге будет, становится понятно где-то на пятой минуте фильма, когда Сэндлер с огромным как у Депардье
носом шлет приветы самому себе почти пятнадцатилетней давности из «Певца на свадьбе
». Всегда куда интереснее, что происходит в середине, в промежутке между тем, как главный герой превращается из шовинистской свиньи в типичного примерного семьянина. Тут происходит какой-то капустник с элементами комедии положений. Они всей огромной компанией из псевдомужей, поддельных жен, будущих любовниц и детишек перемещаются на Гавайи (в Штатах примерно так себе и представляют рай), где начинается безудержная вакханалия. Энистон неожиданно ровно играет форменную Пеппер Поттс и умудряется сглаживать самые неловкие углы, за которые традиционно отвечают Сэндлер и в этот раз играющий подставного мужа героини Энистон Ник Свардсон
, которого для пущего эффекта в фильме зовут Дольф Лундгрен.
Самые веселые моменты начинаются во второй половине, когда появляется Николь Кидман
, которая очень органично выглядит в роли туповатой тшеславной суки, и они на пару с Энистон устраивают выездную сессию встречи выпускников со всеми бесконечными подколами и шутками на тему того, кто состоялся в жизни, а кто нет. Ещё есть отдельная линия про детей Энистон: мечтающую стать актрисой девочку
и аутичного мальчика, который спит и видит поплавать с дельфинами, но в воде ведет себя примерно как топор. Они отвечают за самые трогательные моменты картины и на себе вытягивают большую часть морали про семейные ценности. Что вкупе с милым и ненавязчивым сюжетом про то, что счастье всегда рядом, на выходе дает самую обычную романтическую комедию (что для дуэта Сэндлер-Дуган, кажется, максимально возможная похвала), с бодрыми шутками, которые иногда, правда, совсем ниже пояса.
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