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«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку

Спутник телезрителя >>
21 октября 2021
Обычная романтическая комедия с бодрыми шутками ниже пояса

«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку

После почти исповедальных «Приколистов», в которых очень правдоподобно рассказывалось о суровых буднях стенд-ап комика, Адам Сэндлер снова вместе с Дэнисом Дуганом. Несмотря на небольшой перерыв, их творческий тандем уже успел отметиться проходными «Одноклассниками» и теперь выходит их новое творение «Притворись моей женой».

Смотреть онлайн «Притворись моей женой» Денниса Дугана

Очередное повествование о душевных метаниях высокооплачиваемого ловеласа где-то в Южной Калифорнии. Герой Сэндлера, Дэнни — успешный пластический хирург. Чтобы результативно клеить девочек в баре у него есть своя странноватая фишка: он им долго рассказывает про свой несчастливый брак, про жену — шлюху и алкоголичку, про то, как он от этого устал, и невзначай теребит вроде как обручальное кольцо, после чего они все оказываются у него в постели. На одной из вечеринок он знакомится с упругой чирлидершей и королевой выпускного Палмер (Бруклин Декер), с которой, забыв про свой классический подход, тут же проводит ночь на берегу океана. А утром это небесное создание находит то самое кольцо и устраивает истерику на тему «ты женат, а мне не сказал, а я такая наивная тебе поверила». В результате чего после долгих перипетий Дэнни приходится знакомить ее со своей как бы бывшей женой, которую изображает его ассистентка Кэтти (Энистон).

«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку

Чем все закончится и кто с кем в итоге будет, становится понятно где-то на пятой минуте фильма, когда Сэндлер с огромным как у Депардье носом шлет приветы самому себе почти пятнадцатилетней давности из «Певца на свадьбе». Всегда куда интереснее, что происходит в середине, в промежутке между тем, как главный герой превращается из шовинистской свиньи в типичного примерного семьянина. Тут происходит какой-то капустник с элементами комедии положений. Они всей огромной компанией из псевдомужей, поддельных жен, будущих любовниц и детишек перемещаются на Гавайи (в Штатах примерно так себе и представляют рай), где начинается безудержная вакханалия. Энистон неожиданно ровно играет форменную Пеппер Поттс и умудряется сглаживать самые неловкие углы, за которые традиционно отвечают Сэндлер и в этот раз играющий подставного мужа героини Энистон Ник Свардсон, которого для пущего эффекта в фильме зовут Дольф Лундгрен.

Самые веселые моменты начинаются во второй половине, когда появляется Николь Кидман, которая очень органично выглядит в роли туповатой тшеславной суки, и они на пару с Энистон устраивают выездную сессию встречи выпускников со всеми бесконечными подколами и шутками на тему того, кто состоялся в жизни, а кто нет. Ещё есть отдельная линия про детей Энистон: мечтающую стать актрисой девочку и аутичного мальчика, который спит и видит поплавать с дельфинами, но в воде ведет себя примерно как топор. Они отвечают за самые трогательные моменты картины и на себе вытягивают большую часть морали про семейные ценности. Что вкупе с милым и ненавязчивым сюжетом про то, что счастье всегда рядом, на выходе дает самую обычную романтическую комедию (что для дуэта Сэндлер-Дуган, кажется, максимально возможная похвала), с бодрыми шутками, которые иногда, правда, совсем ниже пояса.


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обсуждение >>
№ 2
KUM (Украина)   31.07.2011 - 20:27
Фильм очень классный. Актёры играли супер. читать далее>>
№ 1
Laky   24.04.2011 - 16:59
Мне очень понравился фильм! Отличная мелодрама, с юмором! Конечно итог фильма был понятен почти сразу, но... мне было приятно посмотреть это кино! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Притворись моей женой

фотографии >>
«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку фотографии
«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку фотографии
«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку фотографии
«Притворись моей женой»: Адам Сэндлер в собственном соку фотографии
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