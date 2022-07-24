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«Рио»: Отличается умом и сообразительностью

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24 июля 2022
Приключения попугая, который не умел летать

«Рио»: Отличается умом и сообразительностью

Попугай редкой породы синий ара в юном возрасте был пойман в джунглях Бразилии и нелегально перевезен в Северную Америку, в снежную Миннесоту. Судьба была добра к нему, он попал в хорошие руки, добрая девочка Линда назвала его Голубчик и пообещала никогда не бросать. Так и вышло, в течение 15 лет Линда была так привязана к своему синему другу, что на других мужчин даже не засматривалась и превратилась в настоящий «синий чулок». Голубчик всегда был ее верным компаньоном, и оба они не помышляли о лучшей жизни, пока в один прекрасный день на пороге не появился рассеянный ученый-орнитолог, уговоривший девушку отвезти попугая в Рио-де-Жанейро, ради спасения вымирающего вида, то есть проще говоря, для спаривания.

Смотреть онлайн «Рио» Карлоса Салданьи
Голубчик очень хорош собой, но у него один серьезный недостаток — он не умеет летать. По этому поводу он комплексует, но не сильно, предстоящая встреча с подружкой его вдохновляет и волнует. Рио готовится к карнавалу, а Голубчик тем временем знакомится с попугаихой, сердце которой ему предначертано завоевать. Самочку зовут Жемчужинка, у нее сильный характер, и ее не волнует любовь. Больше всего она мечтает вырваться из клетки на свободу, а глупый надоедливый ухажер, к тому же не умеющий летать, выводит ее из себя. Далее события разворачиваются стремительно: голубую пару похищают и сковывают одной цепью, с этого момента попытка улететь становится для Жемчужинки практически нереальной. Ведь теперь придется не просто выбираться наружу, нужно научить нечаянного попутчика летать, без этого побег невозможен. Синим попугаям помогают другие птицы (один из них тукан, две другие не поддаются идентификации), а также один очень слюнявый бульдог. Отрицательные герои — торговцы экзотическими птицами и их белый какаду, настоящее чудовище, дьявол в попугайском теле.

«Рио»: Отличается умом и сообразительностью

Разумеется, Голубчик научится летать, но это произойдет не раньше, чем он сумеет переосмыслить все жизненные ценности, в том числе отношение к свободе. После пережитых приключений главные герои, люди и птицы, обретут любовь и счастье, и все вместе станцуют самбу на зажигательном бразильском карнавале. «Рио» — веселый и живой фильм, настоящий 3D-аттракцион для детей. В нем полным-полно разнообразного изобретательного движения. Герои передвигаются на самолете, дельтаплане, машине, мотоцикле, скейте, ходулях, наконец, на крыльях.

Русский перевод довольно хорош, хотя, к сожалению, прокатчики поленились переводить все песни, так что некоторые из них переозвучены, а часть придется слушать в оригинале. Главная удача российского дубляжа «Рио» — Павел Деревянко, голос которого, как выяснилось, идеально подходит для попугая.

«Рио» — фильм для семейного просмотра, но особенно порадует он ваших детей младшего возраста. А вам, независимо от того, понравится история или нет, обязательно захочется в Бразилию, на этот жаркий бесконечный карнавал любви.


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№ 1
ЛЛара (Москва)   20.06.2011 - 21:21
Конечно это не шедевр.. но это весело, празднично, эмоционально и ярко - как говорится - то что доктор прописал! Мой ребенок смеялся, смотрел не мигая, и расстроился когда пошли титры! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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