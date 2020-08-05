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«ПираМММида»: Антигерой нашего времени

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5 августа 2020
Байопик про «Наполеона» 90-х

«ПираМММида»: Антигерой нашего времени

Девяностые годы прошлого века до сих пор занимают умы наших кинематографистов, несмотря на то что наиболее прозорливые из них (в частности, Балабанов) уже не раз ставили жирную точку в этой теме. Причина такого интереса проста: это такой же переломный момент в истории нашей страны, как и 1917-й. Эпоха революции упомянута не случайно. По идее создателей «ПираМММиды» Мавроди (в фильме – Сергей Мамонтов), будучи идеалистом наподобие Наполеона, мог оказаться у власти, если бы он успел довести до логического завершения свою затею с «МММ». Таким образом, 1994 год вполне мог стать точкой отсчета для совершенно новой страны, но… Как известно, История не знает сослагательного наклонения.

Фильм Эльдара Салаватова не претендует на осмысление исторических событий. Но в нем нет и фантазии на тему альтернативной истории. Это история о непростом человеке, который уловил суть момента и попытался адаптировать его под себя, под свои нужды и мечты. Таких людей было немало в 90-е. Кто-то грабил и убивал, кто-то скупал все богатства страны за бесценок. Но основная часть населения осталась не удел, так как не сумела перестроиться под те дикие обстоятельства, что возникли после развала Союза. Сергей Мамонтов успел, но, как идеалист, потерпел поражение, когда попытался подчинить себе коррумпированную «верхушку». Правительство (весьма условное, кстати) почувствовало угрозу своей власти и быстренько упрятало этого «маленького Бонапарта» за решетку.

«ПираМММида»: Антигерой нашего времени

Картина изобилует условностями, хотя название финансовой пирамиды осталось без изменений. Органично вписываются в условную реальность и новости с Осокиным и Митковой. Но некоторые детали (например, в сцене дня рождения дочери) указывают на совершенно другой отрезок времени, близкий к нашей действительности, а не к девяностым. Впрочем, это вполне допустимо, если учитывать, что картина имеет мало общего с историческим жанром.

Кстати, о жанре. Несмотря на то, что создатели четко представляют себе идею картины, ее жанровую принадлежность (как и во многих отечественных продуктах) сложно определить. Нельзя сказать, что эта полижанровость (здесь присутствуют элементы и криминальной драмы, и экшна, и биографии) идет на пользу фильму, но она не так сильно раздражает, как, например, в «Обитаемом острове», откуда пришел практически весь актерский состав.

Нет сомнений в том, что «ПираМММида» придется по душе многим зрителям. Если не самой историей, то лихо закрученным (по нашим временам) сюжетом, пусть и несколько клишированным. Безусловно, доставит удовольствие и великолепная операторская работа Горана Павичевича (хотя лично мне не очень понравилась финальная сцена с нагнетанием туч). Из актеров больше всего привлекут внимание Петр Федоров и Алексей Серебряков. Первый заинтересует, прежде всего, молодых зрителей, а образ, сыгранный Серебряковым напомнит о многом более старшему поколению. Правда, скорее всего, не всех устроит неоднозначность Мамонтова, но с этим придется считаться, так как это основная идея авторов.

«ПираМММида»: Антигерой нашего времени

Остальные актеры, по большей части, предназначены для обозначения условности и сюжетного развития картины. Лишь Федор Бондарчук выделяется на общем фоне, блистательно (!) сыграв банкира Белявского – главного противника Мамонтова. Кстати, этот персонаж представляет собой собирательный образ, так как в повести Мавроди противостоит целое сообщество бизнесменов.

Как вы, наверное, поняли из всего вышесказанного, нам предлагают очередного «героя нашего времени». Да еще и в тот момент, когда накал страстей в обыденной реальности зашкаливает до предела. А потому остается только надеяться на то, что мы не застанем на своем веку очередной путч или семнадцатый год. И этот фильм всего лишь предупреждение…


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обсуждение >>
№ 5
Ираида Васильковская   27.02.2012 - 11:50
Фильм понравился! Алексей Серебряков, как всегда, талантище! читать далее>>
№ 4
ветеран (калининград)   29.05.2011 - 13:47
Ого вот значит как из человека который ограбил миллионы вкладчиков делают "героя нашего времени". читать далее>>
№ 3
враг   25.04.2011 - 01:03
я бы смог сыграть то ,что предлогаю.....хоть я и не актёр,но главное-желание и хотение-это и правда главное))) читать далее>>
№ 2
враг   25.04.2011 - 00:58
вы молодец...вы не боитесь брать на главные роли неизвестных людей...но вот вопрос?-должен ли ваш герой закончить театральное училище,или вы более прогрессивный режисёр?))) читать далее>>
№ 1
враг   25.04.2011 - 00:49
Фёдор-вы прекрасный режисёр-возможно в нашем кино единственный,кто старается...старается во всём-нет у нас крутых специалистов-компьюторщиков...но в обитаем острове драки были на уровне голивуда,вы смогли... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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