Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет

Спутник телезрителя >>
9 апреля 2024
Очень русская комедия с Киану Ривзом

«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет

Генри (Киану Ривз), утомленный ночной сменой и вообще жизнью, едет на рассвете с приятелями поиграть в бейсбол. До поля они так и не доберутся — ребята, оказывается, собирались не мяч гонять, а грабить по ходу единственный в этом захолустье банк. В тюрьму попадает только безучастный Генри — но ему уже решительно все равно, где дальше коротать жизнь. Отсидев полтора года и трезво оценив свои перспективы, он решается на преступление, за которое уже наказан. Но начинается все как-то опять до смешного безнадежно. План ограбления рождается из допотопной газетной статейки. Выбранный в напарники пожилой кореш (Джеймс Каан) отказывается выходить на свободу, потому что мечтает всегда жить в тюрьме. А прямо напротив места преступления Генри сбивает невротичная актриса (Вера Фармига) из расположенного по соседству театра.

Смотреть онлайн «Криминальная фишка от Генри»
Пошлецкая локализация названия (кино вообще-то называется «Henry’s Crime») заставляет ожидать, что сейчас экс-Спаситель наскребет 11-13 друзей, среди которых отдувающийся за золотое поколение Редфорда и Ньюмана Джеймс Каан, и прокрутит роскошную, наидерзейшую и хитроумнейшую аферу. Вместо этого нам долго показывают унылые панорамы проигнорированного богом городка Баффало: центральная площадь с необходимым минимумом общественных строений (банк, рядом театр, напротив кафе), дальше жилые кварталы с домами-клонами, совсем на отшибе — тюрьма и будка, где Генри раньше работал. Вместо ограбления мы почти половину фильма смотрим уморительную постановку «Вишневого сада»; по сюжету единственный путь в хранилище банка лежит через гримерку Лопахина, которого и вынужден играть Ривз с бородой-лопатой.

«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет

Русский дух вообще становится главным аттракционом картины. Лучшие голливудские актеры, запинаясь на трудных отчествах, пытаются произнести всем наизусть известный текст: дерганая Вера Фармига с неподдельной, правда, по личным причинам, брезгливостью, рассуждает, что «дачники и дачи — это так пошло» — Ривз ей: «Да, я хам, я кулак» (с каким лицом он произносит «Пропадай моя телега» даже не стоит пытаться рассказывать). Петер Стормаре, играющий деспота-режиссера, объясняет, как нужно понимать Чехова; сам он его понимает довольно своеобразно — сад в его спектакле вырубают статисты в одеяниях Смерти. Герой Джеймса Каана, увы, остается не при деле, потому что, кажется, впервые слышит про Чехова, но уверяет, что это для него лучший русский после Горбачева.

Но даже больше пресловутого «Черри Орхарда» этот фильм роднит с Россией то чувство безнадежной провинциальной тоски, которое у нас так светло и любовно умеет передавать разве что Борис Хлебников. Поразительным образом здесь чувствуется и его фактура (действие запросто могло бы развиваться где-нибудь в Череповце), и его почерк, и его чувство юмора — одни эти бессловесные сцены со скучной женой (Джуди Грир) чего стоят. Если бы Хлебников вдруг взялся снимать кино про ограбление, он снял бы его именно так. Единственное, что он не смог бы сделать, и до чего, к сожалению, не дошли авторы этого фильма, так это поставить Каана на роль Фирса. Вот, в принципе, единственная претензия к этой скромной и безупречной картине.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Александрия (Владивосток)   25.04.2011 - 13:56
Я не согласна с теми кому фильм не понравился,ну лично мне он понравился,хотя в однов соглашусь с Alissой-от фильма я ожидала немного больше.Но в целом фильм очень даже не плохой,не жалею что сходила. читать далее>>
№ 1
Alissa   13.04.2011 - 19:45
Когда шла на этот фильм ожидала намного больше, чем получила в итоге (( Жанр явно не криминальная комедия, а что-то долго-скучно-нудное! Фильм не спасает даже Киану Ривз, он тут совсем никакой (к моему... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Джуди ГрирДжеймс КаанКиану РивзПетер СтормареВера Фармига
фильмы
Криминальная фишка от Генри

фотографии >>
«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет фотографии
«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет фотографии
«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет фотографии
«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Яан Тооминг
5 апреля ушёл из жизни актёр Яан Тооминг.
Вацлав Михальский
5 апреля ушёл из жизни писатель, сценарист Вацлав Михальский.
Витауте Жилинскайте
4 апреля ушла из жизни сценаристка Витауте Жилинскайте.

День рождения >>

Бронюс Бабкаускас
Павел Бадыров
Алексей Васильев
Елена Кондулайнен
Владимир Крылов
Альгис Матулёнис
Иван Мацкевич
Эрнст Романов
Всеволод Сафонов
Жан-Поль Бельмондо
Джан Мария Волонте
Тейлор Китч
Деннис Куэйд
Лейтон Мистэр
Кристен Стюарт
Эль Фаннинг
все родившиеся 9 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен