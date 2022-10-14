«Тор»: Между молотом и Натали Портман

Новая идеология Marvel в действии
В попытках самоутвердиться наследник божественного престола Тор (Крис Хемсворт
) напрочь забывает о первостепенной задаче любого бога — сохранении баланса. Вместе с группой ближайших товарищей он втихаря затевает вoйну со злом, чем вызывает гнев своего родного отца и отца всего существующего — бога Одина (Энтони Хопкинс
). В наказание то ли за бесполезную бойню, то ли за строптивость, Один телепортирует Тора в параллельную реальность, если точнее, — в пустыню посреди штата Нью-Мексико. Пока Тор в нашем мире сживается с группой ученых (Стеллан Скарсгаард
, Кэт Деннингс
, Натали Портман
), которым он в прямом смысле слова свалился на голову, на родине богов происходят вещи не самые радужные. Локи (Том Хиддлстон
), второй сын Одина, приходит к власти и собирается обезопасить себя, устранив Тора, лишенного могущества и любимого молота Мьёльнира, но все же представляющего угрозу не самому популярному правителю.
Экранизация комикса «Тор»
, свалившаяся как снег на голову — конструкция искусственная и потому непонятная неподготовленному зрителю. Загоревшиеся идеей эпохальных «Мстителей»
— где супергерои все вместе под знаменем организации «Щит» будут бороться со злом — люди из «Марвел» о качестве продукта думают в последнюю очередь. Вклеив Самюэля Л. Джексона
в «Железного человека»
, они поступили цинично и практично, но сама картина о Тони Старке почти не пострадала. «Тор» будто создан только для того, чтобы потом сказать — мы собираем по-настоящему всех.
Что же до несчастного интеллектуала Кеннета Брана
, взявшегося за не самый простой проект, то все, что мог, он сделал. Честно отсняв два часа кино-воды, он все возможные лазейки использовал сполна. Тут и сцена, как ученый и бог вместе пьют в баре, и комедийная линия с Тором-пришельцем, чьи грубоватые повадки вызывают умиления у окружающих его простых смертных, и несколько простецких сцен, которые просто нужно видеть, чтобы понять их очарования.
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«Тор» Кеннета Браны
Понятно, что обжорством и рекордами по выпиванию пива добиться Натали Портман невозможно, но чем еще можно привлечь зрителя, во времена, когда кино о супергероях научились снимать уже все.
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