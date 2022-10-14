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«Тор»: Между молотом и Натали Портман

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14 октября 2022
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«Тор»: Между молотом и Натали Портман

В попытках самоутвердиться наследник божественного престола Тор (Крис Хемсворт) напрочь забывает о первостепенной задаче любого бога — сохранении баланса. Вместе с группой ближайших товарищей он втихаря затевает вoйну со злом, чем вызывает гнев своего родного отца и отца всего существующего — бога Одина (Энтони Хопкинс). В наказание то ли за бесполезную бойню, то ли за строптивость, Один телепортирует Тора в параллельную реальность, если точнее, — в пустыню посреди штата Нью-Мексико. Пока Тор в нашем мире сживается с группой ученых (Стеллан Скарсгаард, Кэт Деннингс, Натали Портман), которым он в прямом смысле слова свалился на голову, на родине богов происходят вещи не самые радужные. Локи (Том Хиддлстон), второй сын Одина, приходит к власти и собирается обезопасить себя, устранив Тора, лишенного могущества и любимого молота Мьёльнира, но все же представляющего угрозу не самому популярному правителю.

Экранизация комикса «Тор», свалившаяся как снег на голову — конструкция искусственная и потому непонятная неподготовленному зрителю. Загоревшиеся идеей эпохальных «Мстителей» — где супергерои все вместе под знаменем организации «Щит» будут бороться со злом — люди из «Марвел» о качестве продукта думают в последнюю очередь. Вклеив Самюэля Л. Джексона в «Железного человека», они поступили цинично и практично, но сама картина о Тони Старке почти не пострадала. «Тор» будто создан только для того, чтобы потом сказать — мы собираем по-настоящему всех.

«Тор»: Между молотом и Натали Портман

Что же до несчастного интеллектуала Кеннета Брана, взявшегося за не самый простой проект, то все, что мог, он сделал. Честно отсняв два часа кино-воды, он все возможные лазейки использовал сполна. Тут и сцена, как ученый и бог вместе пьют в баре, и комедийная линия с Тором-пришельцем, чьи грубоватые повадки вызывают умиления у окружающих его простых смертных, и несколько простецких сцен, которые просто нужно видеть, чтобы понять их очарования.

Смотреть онлайн «Тор» Кеннета Браны
Понятно, что обжорством и рекордами по выпиванию пива добиться Натали Портман невозможно, но чем еще можно привлечь зрителя, во времена, когда кино о супергероях научились снимать уже все.


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обсуждение >>
№ 3
Олеся т (Астрахань)   8.05.2011 - 14:19
А мне понравился фильм "Тор в 3D"! Графика красивая, да и посмеяться есть над чем. Из 10 баллов максимальных я бы поставила 8 балов. читать далее>>
№ 2
Кирилл Топоров (Москва)   30.04.2011 - 00:53
Всем бы так, читать далее>>
№ 1
Ольчик Карташова   30.04.2011 - 00:17
Натали зарабатывает на пелёнки. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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