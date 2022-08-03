«Ханна. Совершенное оружие»: Детка, стреляй

Красивый боевик про несовершеннолетнюю киллершу
«Когда будешь готова, нажмешь на эту кнопку» — говорит бородатый отшельник (Эрик Бана
) своей дочери Ханне (Сирша Ронан
), проведшую с ним всю сознательную жизнь в избушке где-то за Полярным кругом. Ханна готова уже давно — ей не терпится оказаться на опасной и незнакомой большой земле, она каждый день зубрит стандартную шпионскую легенду, она владеет всеми видами оружия, включая собственные руки-ноги, голова ее на всякий пожарный забита тонной энциклопедических фактов, а бывшую папину коллегу, дьяволическую цэрэушницу Мариссу Виглер (Кейт Бланшетт
) уже давно пора ликвидировать. Кнопка нажимается, папа исчезает, налетают вертолеты, Ханна оказывается в каком-то неприветливого дизайна бункере, появляется Марисса Виглер, только фальшивая.
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«Ханна. Совершенное оружие» Джо Райта
Первую половину фильма смотришь с эдаким инфантильным восторгом. Не детским, а именно инфантильным, когда взрослый человек, знающий и Борна
, и Годара
, завороженно следит за старой историей, мастерски рассказанной новым языком. Вторую половину — растерянно спрашиваешь себя, почему так раздражает все то, чему так радовался несколько минут назад. Первая часть, описывая пируэты, пролетает с сумасшедшей скоростью, вторая — слишком длинный тормозной путь, даже для такой красивой и быстрой машины.
Почему так происходит? Фильм в целом — грамотно и не без таланта списанное сочинение на одну из древнейших тем: «Как одиноко бывает в детстве, да и вообще». Грамотно — потому что изложено ладно-складно, увлекательно и с цитатами из классики по теме (см. «Леон
», «Впусти меня
»). А стоит увидеть, как Кейт Бланшетт (имя ее героини, конечно, отдельное счастье) чистит зубы или как в пустыне по-серджиолеоневски в кадре материализуется девочка с пепси-колой, и в профпригодности режиссера сомнений не остается. Все хорошо, пока фильм и по сюжету, и по жанру не отходит далеко от недавней комедии «Пипец
» с тем же главным аттракционом — хрупкая девочка колошматит плохих взрослых. На этом фоне «Ханна» действительно выглядит оружием посовершенней — экзотическая натура, сверхдлинные экшн-сцены плюс «современная» матриархальная семья во главе с Оливией Уильямс
, которая после «Призрака», видимо, надолго обречена играть молодую Шарлотту Рэмплинг. Загвоздка лишь в том, что список необходимых далее эмоций — от Андерсена до братьев Гримм, от Леоне до «Леона» — режиссеру Райту остается недоступен. Как часто бывает с произведениями, целиком построенными на заимствованиях, автор слишком увлечен непосредственно процессом, чтобы всерьез говорить на какие-то личные важные темы или хоть как-то относиться к своим героям. Подтверждение тому — эта чудесная семья с Оливием Уильямс. Что все-таки с ней произошло, уверен, будет волновать каждого после просмотра, кроме, разумеется, режиссера. Он доволен, он в финале красиво выстрелил надписью.
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