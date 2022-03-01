«Пастырь»: Священники против вампиров

Боевик-комикс-вестерн с чувством юмора и чувством пространства
Далекое и не наше будущее. Настолько не наше, что люди здесь только и занимаются, что молятся и обороняются от вампиров, настолько далекое, что война уже давно закончилась – наши как бы победили, вампиры сидят за 101-м километром в резервациях. Поселения людей выглядят немногим привлекательнее – высоченные оборонительные стены, вечный дождь, фашистская архитектура, по всем мониторам передают очередное послание Монсиньора Ореласа (Кристофер Пламмер
), местного Большого Брата и Папы Римского в одном лице. Профессиональные убийцы вампиров, воины-пастыри обществу больше не нужны. Наш герой в черном балахоне и с вытатуированным на лице крестом – один из этой касты неприкасаемых (Пол Беттани
) однажды узнает, что его племянница (Лили Коллинз
) похищена этаким сверхвампиром по имени Черная Шляпа (Карл Урбан
). Вооружившись парочкой револьверов и крестами-бумерангами, любящий дядя выходит на охоту в бескрайние постапокалиптические прерии вместе с девушкиным женихом (Кэм Жиганде
) и кореянкой-монахиней (Мэгги Кью
).
Два способа существования киноклассики многолетней давности сегодня – в виде памятника и в виде комикса. Режиссер Скотт Чарльз Стюарт лепит комикс, используя сюжет классического вестерна Джона Форда
«Искатели
», персонажей «Дракулы
» и «Экзорциста
» и целые сцены из остальных любимых фильмов – от Серджио Корбуччи до бертоновской «Сонной лощины
». Как и в прошлогоднем «Легионе
», где тот же Беттани играл архангела Михаила, отстреливающегося от божьей кары, от абсурда и эклектики Стюарта спасают чувство юмора и чувство пространства. Его ирония – ирония человека, знающего и правила жанра и постулаты постмодернизма. Его боевик-комикс-вестерн разворачивается в пустыне, уже протоптанной и Коэнами и Такаси Миике.
При этом Стюарт ни на секунду не забывает, что его главная задача – хорошо сделать плохое кино. Это его, если угодно, культурная миссия, с которой он на данный момент справляется лучше всех. Фильмы категории В не потерялись во времени, во многом, потому что они наиболее объективно его отражали. Показательно, что Джон Уэйн и Клинт Иствуд вновь ожили в мире, где батюшка, разъезжая на лошади-мотоцикле по знакомой территории, рубит с плеча фрэнсисбэконовских монстров. Показательно и то, что это мир, пускай захваченный хоть вурдалаками, хоть пришельцами, все еще стоит на ими созданных законах.
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