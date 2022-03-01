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«Пастырь»: Священники против вампиров

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1 марта 2022
Боевик-комикс-вестерн с чувством юмора и чувством пространства

«Пастырь»: Священники против вампиров

Далекое и не наше будущее. Настолько не наше, что люди здесь только и занимаются, что молятся и обороняются от вампиров, настолько далекое, что война уже давно закончилась – наши как бы победили, вампиры сидят за 101-м километром в резервациях. Поселения людей выглядят немногим привлекательнее – высоченные оборонительные стены, вечный дождь, фашистская архитектура, по всем мониторам передают очередное послание Монсиньора Ореласа (Кристофер Пламмер), местного Большого Брата и Папы Римского в одном лице. Профессиональные убийцы вампиров, воины-пастыри обществу больше не нужны. Наш герой в черном балахоне и с вытатуированным на лице крестом – один из этой касты неприкасаемых (Пол Беттани) однажды узнает, что его племянница (Лили Коллинз) похищена этаким сверхвампиром по имени Черная Шляпа (Карл Урбан). Вооружившись парочкой револьверов и крестами-бумерангами, любящий дядя выходит на охоту в бескрайние постапокалиптические прерии вместе с девушкиным женихом (Кэм Жиганде) и кореянкой-монахиней (Мэгги Кью).

«Пастырь»: Священники против вампиров

Два способа существования киноклассики многолетней давности сегодня – в виде памятника и в виде комикса. Режиссер Скотт Чарльз Стюарт лепит комикс, используя сюжет классического вестерна Джона Форда «Искатели», персонажей «Дракулы» и «Экзорциста» и целые сцены из остальных любимых фильмов – от Серджио Корбуччи до бертоновской «Сонной лощины». Как и в прошлогоднем «Легионе», где тот же Беттани играл архангела Михаила, отстреливающегося от божьей кары, от абсурда и эклектики Стюарта спасают чувство юмора и чувство пространства. Его ирония – ирония человека, знающего и правила жанра и постулаты постмодернизма. Его боевик-комикс-вестерн разворачивается в пустыне, уже протоптанной и Коэнами и Такаси Миике.

При этом Стюарт ни на секунду не забывает, что его главная задача – хорошо сделать плохое кино. Это его, если угодно, культурная миссия, с которой он на данный момент справляется лучше всех. Фильмы категории В не потерялись во времени, во многом, потому что они наиболее объективно его отражали. Показательно, что Джон Уэйн и Клинт Иствуд вновь ожили в мире, где батюшка, разъезжая на лошади-мотоцикле по знакомой территории, рубит с плеча фрэнсисбэконовских монстров. Показательно и то, что это мир, пускай захваченный хоть вурдалаками, хоть пришельцами, все еще стоит на ими созданных законах.


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№ 7
vagruz (we)   9.07.2011 - 00:52
сюжет прост до неприличия. качество графики неплохое но эффектных сцен нет . главный злодей убого скопирован с мульта "хелсинг" . Пол Беттани то ли не может или не хочет выходить из образа... читать далее>>
№ 6
Алекс Пастыревич (Израиль)   19.06.2011 - 23:49
Насколько не люблю экранизации комиксов, настолько понравился "Пастырь". Что характерно, сам комикс нарисован в стиле "европейской школы". Фильм очень удачно стилизован под некую смесь... читать далее>>
№ 5
Lighter (Новороссийск)   14.06.2011 - 11:34
Очень, очень, очень хороший фильм. Интересная история, хорошо проработанная идея. Что примечательно - нет задержек в действии. Особенно хочется отметить красивую графику и отличную стилизацию фильма. Было... читать далее>>
№ 4
pandoraXXX (Тула)   31.05.2011 - 20:22
Фильм мне очень понравился, показан необычный мир, необычные спецэффекеты, а также я в восторге от Карла Урбана, красавец, хоть и отрицательный персонаж но глаз оторвать невозможно от этого актера ;) Все... читать далее>>
№ 3
FaulPaul (Тверь)   22.05.2011 - 01:38
Мне фильм понравился. Да, он вторичен, третичен и, может быть, в чем то четвертичен, но он заимствует идеи из хороших источников. И одна идея, как минимум, в нем оригинальна. Это крестики, взетающие в... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Пастырь»: Священники против вампиров фотографии
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