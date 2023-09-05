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«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность

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5 сентября 2023

Достойный финал затянувшейся истории

«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность

43-й год, середина и сердце вoйны. Уже два года воюющий в штрафбате Котов (Михалков) успокаивающе мурлычит морали братьям по оружию и несчастью (Мерзликин, Смольянинов и другие), посланным запившим генералом (Мадянов) на взятие цитадели, то есть, как обычно, на убой. Тут же появляется заматеревший подонок Митя (Меньшиков), проходит внеплановое боевое крещение, потом просит Котова его застрелить, потом все-таки сообщает, что везет его к товарищу Сталину (Суханов). Стратегия товарища Сталина, в принципе, повторяет пьяную генеральскую выходку — послать 15 тысяч безоружных под вражеский огонь, чтобы, грубо говоря, никому не повадно было. Котов же определен этой казнью командовать. Тем временем, контуженая Надя (Михалкова) продолжает служить в вoенном госпитале. Ее взаимоотношения с минами достигают какой-то фантастической гармонии.

Смотреть онлайн «Утомлённые солнцем 2. Цитадель»
«Цитадель» вышла с гордой, демонстративной скромностью. Без премьеры в Кремле, без информационной поддержки, без надежды на хотя бы наполовину заполненные залы. Номинально — ко Дню Победы, но потенциальный зритель, всем это понятно, был занят прополкой грядок. Вся эта грандиозная затея действительно закончилась довольно бесславно — такой проигнорированной праздничной демонстрацией.

«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность

На самом деле, «Цитадель» в пустом зале смотрится даже лучше. Возможно, лучше, чем она есть. По крайней мере, уместнее. Как раз под стать жанру, а по жанру «Цитадель» — маленькая эпопея. За размах здесь отвечают только тема, хронометраж и музыка Артемьева. Вoйна в кадре появляется дважды — это экспозиционная атака в начале и метафорический штурм в конце. Лучшие же сцены фильма сыграны — в прямом или переносном смысле — шепотом: Котов, узнав, что генерал посылает его батальон на унизительно-героическую смерть, вежливо интересуется: «Он запил опять что ли?». Герой Меньшикова, «по-быстренькому» читающий протокол допроса. Солдаты, только что принимавшие роды у залетевшей от немца мамаши, решают, как назвать ребенка — Ганс или Иосиф Виссарионович. Эпизодическая Чурикова просит не убивать живущего у нее контуженого фашиста («Там еще немца много, а мне поговорить не с кем»). Самый обаятельный персонаж картины вообще лишен способности разговаривать. Михалков с удовольствием злоупотребляет спецэффектами, своими фирменными спецэффектами, на которых построен, допустим, фильм «Родня». Смотреть достаточно скромную почти трехчасовую картину, все действие которой укладывается в несколько дней, ни разу не скучно и не стыдно — чего не скажешь о предыдущей части.

Другое дело, что ближе к финалу изможденные герои окончательно перестали понимать и даже узнавать друг друга. Особенно это видно в сцене на памятной даче, где с приездом героя Михалкова вместо привычного Чехова начинают разыгрывать «Жестокий романс» — бенефис Виктории Толстогановой в роли женщины-вещи тем более убедителен, что его невольные свидетели смотрят на нее с недоумением и как бы правда не понимают, что она имеет в виду. Впрочем, учитывая, что и сама Толстоганова и половина свидетелей доигрывают роли за других актеров, это «неузнавание» вполне объяснимо.

«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность

Что же касается собственно вoйны, то по этой теме после «Предстояния» Михалкову добавить особо нечего. Оба фильма представляют собой развернутую антитезу спилберговскому «Райану» — американцы посылали отряд на спасение рядового, наши разбрасываются тысячами. По-прежнему, пули счастливо минуют тех, кто крестится. Говорить же насчет божественной воли на вoйне совершенно невозможно, так как здесь ее представляют комар и паучок.

Увы, Михалкову так и не удалось сделать фильм, соответствующий масштабам его личности. И это не удивительно. За несколько финальных минут «Пяти вечеров» о вoйне было сказано гораздо больше и глубже, чем в шести часах «Предстояния» и «Цитадели». Лучшие фильмы Михалкова — «Механическое пианино», «Раба любви», первые «Утомленные солнцем» — были о смутном предчувствии катастрофы. Когда же она наступала, фильм заканчивался, успев сообщить нечто очень важное для нас и про нас. Оказавшись внутри катастрофы, невыносимой для камерного режиссера, верящего в мировой разум, Михалков, возможно, и понял что-то важное — но исключительно для себя. До нас долетело только несколько незамысловатых аллегорий. Так что в пустом зале этот фильм и вправду смотрится уместнее.


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№ 59
Алексей Южный (москва)   15.02.2014 - 23:47
Сталин не положил бы на лопатки фрицев без помощи Котова и его штрафной армии с деревянными мечами. Если серьезно, были штурмовые бригады - для военнослужащих, отсидевшихся в оккупации и не ушедших в... читать далее>>
№ 58
Галина Петровна (Москва)   2.03.2013 - 11:39
... Сначала желательно выучить русский язык, чтобы не делать по три орфографических ошибки в одном русском предложении . После этого будет легче дорасти до понимания фильмов Михалкова. читать далее>>
№ 57
сторонний (таллинн)   1.03.2013 - 12:28
Не просто плохо,а .......кто то тут считает.что до этого примитива на до "дорасти"......ну.ну....... читать далее>>
№ 56
лсн (Санкт-Петербург)   27.02.2013 - 05:08
Неуважаемый Л.Марантиди, неужели Вы (большая буква просто диктуется грамматикой) и впрямь думаете, что этот Фильм - для Вас? Идите смотреть... нечто другое. Вы же ну совершенно Ничего не поняли (хотя и... читать далее>>
№ 55
nord   7.03.2012 - 16:50
Фильм слабый,жаль времени,потраченного на его просмотр,хотя диск покупал с большим желанием. читать далее>>
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Утомлённые солнцем 2: Цитадель

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«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность фотографии
«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность фотографии
«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность фотографии
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