«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность

Достойный финал затянувшейся истории
43-й год, середина и сердце вoйны. Уже два года воюющий в штрафбате Котов (Михалков
) успокаивающе мурлычит морали братьям по оружию и несчастью (Мерзликин
, Смольянинов
и другие), посланным запившим генералом (Мадянов
) на взятие цитадели, то есть, как обычно, на убой. Тут же появляется заматеревший подонок Митя (Меньшиков
), проходит внеплановое боевое крещение, потом просит Котова его застрелить, потом все-таки сообщает, что везет его к товарищу Сталину (Суханов
). Стратегия товарища Сталина, в принципе, повторяет пьяную генеральскую выходку — послать 15 тысяч безоружных под вражеский огонь, чтобы, грубо говоря, никому не повадно было. Котов же определен этой казнью командовать. Тем временем, контуженая Надя (Михалкова
) продолжает служить в вoенном госпитале. Ее взаимоотношения с минами достигают какой-то фантастической гармонии.
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«Утомлённые солнцем 2. Цитадель»
«Цитадель» вышла с гордой, демонстративной скромностью. Без премьеры в Кремле, без информационной поддержки, без надежды на хотя бы наполовину заполненные залы. Номинально — ко Дню Победы, но потенциальный зритель, всем это понятно, был занят прополкой грядок. Вся эта грандиозная затея действительно закончилась довольно бесславно — такой проигнорированной праздничной демонстрацией.
На самом деле, «Цитадель» в пустом зале смотрится даже лучше. Возможно, лучше, чем она есть. По крайней мере, уместнее. Как раз под стать жанру, а по жанру «Цитадель» — маленькая эпопея. За размах здесь отвечают только тема, хронометраж и музыка Артемьева
. Вoйна в кадре появляется дважды — это экспозиционная атака в начале и метафорический штурм в конце. Лучшие же сцены фильма сыграны — в прямом или переносном смысле — шепотом: Котов, узнав, что генерал посылает его батальон на унизительно-героическую смерть, вежливо интересуется: «Он запил опять что ли?». Герой Меньшикова, «по-быстренькому» читающий протокол допроса. Солдаты, только что принимавшие роды у залетевшей от немца мамаши, решают, как назвать ребенка — Ганс или Иосиф Виссарионович. Эпизодическая Чурикова
просит не убивать живущего у нее контуженого фашиста («Там еще немца много, а мне поговорить не с кем»). Самый обаятельный персонаж картины вообще лишен способности разговаривать. Михалков с удовольствием злоупотребляет спецэффектами, своими фирменными спецэффектами, на которых построен, допустим, фильм «Родня
». Смотреть достаточно скромную почти трехчасовую картину, все действие которой укладывается в несколько дней, ни разу не скучно и не стыдно — чего не скажешь о предыдущей части
.
Другое дело, что ближе к финалу изможденные герои окончательно перестали понимать и даже узнавать друг друга. Особенно это видно в сцене на памятной даче, где с приездом героя Михалкова вместо привычного Чехова начинают разыгрывать «Жестокий романс» — бенефис Виктории Толстогановой
в роли женщины-вещи тем более убедителен, что его невольные свидетели смотрят на нее с недоумением и как бы правда не понимают, что она имеет в виду. Впрочем, учитывая, что и сама Толстоганова и половина свидетелей доигрывают роли за других актеров, это «неузнавание» вполне объяснимо.
Что же касается собственно вoйны, то по этой теме после «Предстояния
» Михалкову добавить особо нечего. Оба фильма представляют собой развернутую антитезу спилберговскому «Райану
» — американцы посылали отряд на спасение рядового, наши разбрасываются тысячами. По-прежнему, пули счастливо минуют тех, кто крестится. Говорить же насчет божественной воли на вoйне совершенно невозможно, так как здесь ее представляют комар и паучок.
Увы, Михалкову так и не удалось сделать фильм, соответствующий масштабам его личности. И это не удивительно. За несколько финальных минут «Пяти вечеров
» о вoйне было сказано гораздо больше и глубже, чем в шести часах «Предстояния» и «Цитадели». Лучшие фильмы Михалкова — «Механическое пианино
», «Раба любви
», первые «Утомленные солнцем
» — были о смутном предчувствии катастрофы. Когда же она наступала, фильм заканчивался, успев сообщить нечто очень важное для нас и про нас. Оказавшись внутри катастрофы, невыносимой для камерного режиссера, верящего в мировой разум, Михалков, возможно, и понял что-то важное — но исключительно для себя. До нас долетело только несколько незамысловатых аллегорий. Так что в пустом зале этот фильм и вправду смотрится уместнее.
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