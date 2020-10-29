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«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья

Спутник телезрителя >>
29 октября 2020
Невразумительные, но впечатляющие кино-горки

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья

Почти десять лет назад зритель впервые увидел капитана Джека Воробья и сразу же влюбился в этого неоднозначного и неменяющегося персонажа. И в течение последующего десятилетия все с нетерпением ждали его новых приключений, а, дождавшись, с удовольствием бросались за полюбившимся героем в любые авантюры и путешествия. А их у Воробья бесконечное множество. Этот харизматичный пират где только не побывал за свою жизнь. И на «Летучем голландце», и на Краю света, и в пасти Кракена.

Теперь настал черед и Странных берегов, описанных в популярном романе Тима Пауэрса. А целью нового странствия стало не абы что, а сам Источник вечной молодости, который в 16 веке тщетно пытался разыскать испанский путешественник Понсе де Леон. И сопровождают Джека Воробья в этом опасном путешествии на сей раз не менее колоритные личности, чем Дейви Джонс. Капитана «Летучего голландца» сменил еще более легендарный пират – Черная борода. Это олицетворение зла привело с собой на борт фильма устрашающего вида пиратов (чего стоит только африканец с калейдоскопом шрамов на лице!), дочь Анжелику (она заменила собой увядшую в предыдущей трилогии линию Уилла и Элизабет) и пирата-музыканта Скрама. К тому же, вместе с Черной бородой появился в франшизе легендарный корабль «Месть королевы Анны», сам по себе являющийся шедевром художников и людской молвы, дошедшей до нас из средневековья.

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья

Нашлось место и старым знакомым. Гектор Барбосса стал добропорядочным капером, а Джошами Гиббс превратился в закадычного друга Воробья. Всю эту разношерстную (в буквальном смысле) компанию разбавили пресной водичкой в лице миссионера Филипа Свифта, влюбившегося на свою голову в Сирену…

«Пираты Карибского моря» — такой же уникальный проект, как и его коллеги-долгожители вроде «Крика», «Форсажа» или «Смертельного оружия». Он представляет собой не столько взаимосвязанную историю, сколько набор, энциклопедию знакомых цитат, ситуаций и героев. С каждой новой серией сценаристы все больше вспоминают особенностей жанра, и пока их память на пару с фантазией не иссякнет, то нас еще долго будут кормить этими алогичными сюжетами. Но насколько хватит терпения у зрителей, пока трудно сказать. Ведь многие любят эту морскую сагу именно из-за Джонни Деппа, а он имеет одно уникальное свойство – не надоедать, несмотря на все свои прыжки, ужимки и движения.

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья

Не стоит удивляться, что в режиссерском кресле нет Гора Вербински. Ведь он на протяжении третьей части очень долго и нудно расставался с героями, давая понять, что больше не вернется в этот проект. Именно благодаря его уходу и появился Роб Маршалл. Будучи влюбленным в приключенческое кино и мюзикл, он постарался объединить их в единое целое, как это делали раньше, во времена Джина Келли и Ивонн Де Карло. И, в целом, у него получилось. Правда, в результате, мы получили еще более бессвязную историю и полноценный бенефис Джонни Деппа, который затыкает всех за пояс своими безупречными трюками-па и отточенной пластикой. Что не всем понравится, так как уже в третьей части Джека Воробья и так было многовато. А здесь его не просто много, а катастрофически много.

Но что мы хотели от франшизы, основанной на диснеевском аттракционе? Фильм полностью перевоплотился в американскую горку. Что отметил и сам Депп на пресс-конференции, когда рассказывал о том, куда бы он отправил в следующий раз Джека. Катание на горках, по его мнению, - это и есть предназначение Воробья. Жаль только, что из-за этих трюков-горок франшиза сравнялась по своей глупости и детской непосредственности-неожиданности со второй частью другой популярной приключенческой серии – об Индиане Джонсе. Хотя финал с «молодильной» водичкой больше похож на «Последний крестовый поход». Что, в общем-то, не отменяет всей идиотии, творившейся на экране в течение более двух часов.

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья

И если бы не Джеффри Раш, Пенелопа Крус, Йен Макшейн, Ричард Гриффитс (король Англии) и Джуди Денч (всего несколько секунд, но зато каких!), то мы бы только и делали, что следили за тем, как Воробей ходит, прыгает, гримасничает и сражается. Спасибо, хоть эти актеры разбавили своим присутствием все это безобразие…

Но если после прочтения вы подумали, что «Пираты Карибского моря: На странных берегах» не получился, то зря. Не слушайте никого, а сходите лучше сами на эти кино-горки. Авось и понравится. Я даже уверен, что найдутся те, кто полюбит и эту невразумительную часть. Ведь здесь есть русалки из сказок, танцующий на скале древний корабль, Черная борода, захватывающие прыжки Джека Воробья, драка с Анжеликой и странная вода, стекающая вверх. В кадр попали даже отец Джека, «Черная жемчужина» и «сумасшедшая обезьяна». И вам этого мало?!


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обсуждение >>
№ 21
Танита   6.11.2011 - 12:37
фильм нормальный, джони депп как всегда бесподобен читать далее>>
№ 20
KUM (Украина)   31.07.2011 - 20:26
Фильм так себе. Думаю больше 2-х частей - это уже перебор. читать далее>>
№ 19
Т (москва)   6.06.2011 - 14:56
Джонни Депп - вынесет на своих плечах любой проект - харизма и талант! читать далее>>
№ 18
Неблум (Спб)   1.06.2011 - 21:48
Вчера сходили на Пиратов- очень ждали эту премьеру! Есть свои плюсы и минусы. Конечно не хватало Дэйви Джонса Блума и Найтли, но зато им на смену пришла Пенелопа Круз, которая сумела составить блистательный... читать далее>>
№ 17
Любовь17 (Тамбов)   1.06.2011 - 18:03
Весёлый фильм, логичное продолжение предыдущих частей. Тот же Воробей и Барбосса плюс новые герои. Тем, кому понравились предыдущие части, этот фильм тоже должен понравится. читать далее>>
Всего сообщений: 21
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«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья фотографии
«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья фотографии
«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья фотографии
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