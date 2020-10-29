«Пираты Карибского моря: На странных берегах» // Бенефис Джека Воробья

Невразумительные, но впечатляющие кино-горки
Почти десять лет назад зритель впервые увидел капитана Джека Воробья
и сразу же влюбился в этого неоднозначного и неменяющегося персонажа. И в течение последующего десятилетия все с нетерпением ждали его новых приключений, а, дождавшись, с удовольствием бросались за полюбившимся героем в любые авантюры и путешествия. А их у Воробья
бесконечное множество. Этот харизматичный пират где только не побывал за свою жизнь. И на «Летучем голландце»
, и на Краю света
, и в пасти Кракена.
Теперь настал черед и Странных берегов, описанных в популярном романе Тима Пауэрса
. А целью нового странствия стало не абы что, а сам Источник вечной молодости, который в 16 веке тщетно пытался разыскать испанский путешественник Понсе де Леон. И сопровождают Джека Воробья в этом опасном путешествии на сей раз не менее колоритные личности, чем Дейви Джонс
. Капитана «Летучего голландца»
сменил еще более легендарный пират – Черная борода
. Это олицетворение зла привело с собой на борт фильма устрашающего вида пиратов (чего стоит только африканец с калейдоскопом шрамов на лице!), дочь Анжелику
(она заменила собой увядшую в предыдущей трилогии линию Уилла
и Элизабет
) и пирата-музыканта Скрама
. К тому же, вместе с Черной бородой
появился в франшизе легендарный корабль «Месть королевы Анны», сам по себе являющийся шедевром художников и людской молвы, дошедшей до нас из средневековья.
Нашлось место и старым знакомым. Гектор Барбосса
стал добропорядочным капером, а Джошами Гиббс
превратился в закадычного друга Воробья. Всю эту разношерстную (в буквальном смысле) компанию разбавили пресной водичкой в лице миссионера Филипа Свифта
, влюбившегося на свою голову в Сирену…
«Пираты Карибского моря»
— такой же уникальный проект, как и его коллеги-долгожители вроде «Крика»
, «Форсажа»
или «Смертельного оружия»
. Он представляет собой не столько взаимосвязанную историю, сколько набор, энциклопедию
знакомых цитат, ситуаций и героев. С каждой новой серией сценаристы все больше вспоминают особенностей жанра, и пока их память на пару с фантазией не иссякнет, то нас еще долго будут кормить этими алогичными сюжетами. Но насколько хватит терпения у зрителей, пока трудно сказать. Ведь многие любят эту морскую сагу именно из-за Джонни Деппа, а он имеет одно уникальное свойство – не надоедать, несмотря на все свои прыжки, ужимки и движения.
Не стоит удивляться, что в режиссерском кресле нет Гора Вербински
. Ведь он на протяжении третьей части
очень долго и нудно расставался с героями, давая понять, что больше не вернется в этот проект. Именно благодаря его уходу и появился Роб Маршалл
. Будучи влюбленным в приключенческое кино и мюзикл, он постарался объединить их в единое целое, как это делали раньше, во времена Джина Келли
и Ивонн Де Карло
. И, в целом, у него получилось. Правда, в результате, мы получили еще более бессвязную историю и полноценный бенефис Джонни Деппа
, который затыкает всех за пояс своими безупречными трюками-па и отточенной пластикой. Что не всем понравится, так как уже в третьей части
Джека Воробья и так было многовато. А здесь его не просто много, а катастрофически много.
Но что мы хотели от франшизы, основанной на диснеевском аттракционе? Фильм полностью перевоплотился в американскую горку. Что отметил и сам Депп на пресс-конференции
, когда рассказывал о том, куда бы он отправил в следующий раз Джека. Катание на горках, по его мнению, - это и есть предназначение Воробья. Жаль только, что из-за этих трюков-горок франшиза сравнялась по своей глупости и детской непосредственности-неожиданности со второй частью другой популярной приключенческой серии – об Индиане Джонсе
. Хотя финал с «молодильной»
водичкой больше похож на «Последний крестовый поход»
. Что, в общем-то, не отменяет всей идиотии, творившейся на экране в течение более двух часов.
И если бы не Джеффри Раш
, Пенелопа Крус
, Йен Макшейн
, Ричард Гриффитс
(король Англии) и Джуди Денч
(всего несколько секунд, но зато каких!), то мы бы только и делали, что следили за тем, как Воробей ходит, прыгает, гримасничает и сражается. Спасибо, хоть эти актеры разбавили своим присутствием все это безобразие…
Но если после прочтения вы подумали, что «Пираты Карибского моря: На странных берегах»
не получился, то зря. Не слушайте никого, а сходите лучше сами на эти кино-горки. Авось и понравится. Я даже уверен, что найдутся те, кто полюбит и эту невразумительную часть. Ведь здесь есть русалки из сказок, танцующий на скале древний корабль, Черная борода, захватывающие прыжки Джека Воробья, драка с Анжеликой и странная вода, стекающая вверх. В кадр попали даже отец Джека, «Черная жемчужина»
и «сумасшедшая обезьяна»
. И вам этого мало?!
обсуждение >>