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«Палата»: С ума сойти

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18 октября 2023

Джон Карпентер тряхнул стариной

«Палата»: С ума сойти

Майкл Майерс, Змей Плисскен, Джон Трейт, Макриди… Эти имена известны каждому киноману, знакомому с творчеством Джона Карпентера. Именно он вдохнул жизнь в перечисленных персонажей и в заглохший к концу 70-х жанр хоррора. Его «Хэллоуин» ввел моду на слэшеры, а «Побег из Нью-Йорка» и «Нечто» прославили Курта Рассела… Почти десять лет потребовалось Карпентеру, чтобы вернуться на большой экран. После откровенно неудачной работы под трэшевым названием «Призраки Марса», провалившейся в прокате в 2001 году, он принял участие лишь в съемках сериала «Мастера ужасов», и преданные фанаты уже стали побаиваться, что мастер напрочь завязал с кино. Но, к счастью, их опасения оказались напрасными, — на экраны вышла «Палата».

Смотреть онлайн «Палата» Джона Карпентера
Новую работу Карпентера трудно признать шедевром, так как, благодаря одной талантливой ленте двухлетней давности, зритель уже знаком и с предложенным ему сюжетом, и с его развязкой. А более внимательные киноманы еще на середине поймут, что же на самом деле происходит в клинике для душевнобольных, куда помещают нашу героиню Кристин. Поэтому отбросим все сравнения и сосредоточимся на сюжете и его составляющих. Перед нами вновь, как и в старом-добром «Хэллоуине», психушка. Только вместо Майерса сюда помещают Лори Строуд, т.е. Кристин. Ее обнаружили полицейские возле догорающего дома, без памяти, в синяках и в ночной рубашке. По прибытии в больницу девушку размещают в палате, которую ранее занимала таинственная пациентка по имени Элис. И ночью, по старой-зловещей традиции, к ней является призрак…

«Палата»: С ума сойти

Сюжет, казалось бы, уже настолько изъеден ржавчиной, что пора бы срочно ее стереть. Но не в случае с Карпентером. Режиссер уловил в сценарии Майкла и Шона Расмуссена присущие ему видение мира и саспенс. Тем более, что и темы ему знакомы не понаслышке. Об инфернальности безумия он размышлял в одной из своих лучших картин «В пасти безумия», а в «Тумане» нашлось место и призракам. Следом за Ромеро и Крейвеном, Карпентер обратил внимание на современную манеру подачи материала, хотя и ранее его фильмы отличались реалистичным подходом и быстрым действием. Но, тем не менее, для адаптации сюжета под современную молодежь им был приглашен оператор Харон Орбах. Появился у него и пресловутый призрак из j-хорроров, но он нисколько не раздражает, да и присутствует не так обильно, как у себя на родине. И, конечно же, не обошлось без типичной для мастера тревожной музыки. Правда, ее написал не сам Карпентер, а Марк Килиан.

Несмотря на то, что перед нами триллер, «Палата» изобилует женскими персонажами. Кристин, пытающуюся разгадать тайну психушки, играет Эмбер Хёрд. На её героине, собственно, и держится весь сюжет, так что актрисе пришлось немало попотеть, чтобы роль не выглядела карикатурно. А компанию (и весьма неплохую!) ей составили Линдси Фонсека, Даниэль Панабэйкер, Мэми Гаммер, Мика Борем и Лаура-Ли. Последним пазлом (во всех смыслах) в фильме является сын Альбуса ДамблдораДжаред Харрис, сыгравший психиатра. В итоге у Карпентера получился хоть и не шедевр, но крепко слаженный хоррор, в котором нашлось место и тревожному ожиданию, и приятному актерскому составу, и тревожной в меру музыке. О смысле этой картины лучше промолчать, так как Карпентерне тешит себя иллюзиями по поводу человеческой природы. И он не первый и не последний, кто убеждается в том, что никто не застрахован от безумия. Каждый имеет свой предел. В том числе, и Кристин…


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№ 1
hadson   16.08.2011 - 23:34
Эмбер Херд вовсе не освобождала мир от зомби в "Зомбилэнде" :) Это весьма успешно делала Эмма Стоун. читать далее>>
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