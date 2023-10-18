«Палата»: С ума сойти

Джон Карпентер тряхнул стариной
Майкл Майерс
, Змей Плисскен
, Джон Трейт
, Макриди
… Эти имена известны каждому киноману, знакомому с творчеством Джона Карпентера
. Именно он вдохнул жизнь в перечисленных персонажей и в заглохший к концу 70-х жанр хоррора. Его «Хэллоуин»
ввел моду на слэшеры, а «Побег из Нью-Йорка»
и «Нечто»
прославили Курта Рассела
… Почти десять лет потребовалось Карпентеру, чтобы вернуться на большой экран. После откровенно неудачной работы под трэшевым названием «Призраки Марса»
, провалившейся в прокате в 2001 году, он принял участие лишь в съемках сериала «Мастера ужасов»
, и преданные фанаты уже стали побаиваться, что мастер напрочь завязал с кино. Но, к счастью, их опасения оказались напрасными, — на экраны вышла «Палата»
.
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«Палата» Джона Карпентера
Новую работу Карпентера трудно признать шедевром, так как, благодаря одной талантливой ленте двухлетней давности, зритель уже знаком и с предложенным ему сюжетом, и с его развязкой. А более внимательные киноманы еще на середине поймут, что же на самом деле происходит в клинике для душевнобольных, куда помещают нашу героиню Кристин. Поэтому отбросим все сравнения и сосредоточимся на сюжете и его составляющих. Перед нами вновь, как и в старом-добром «Хэллоуине», психушка. Только вместо Майерса сюда помещают Лори Строуд
, т.е. Кристин. Ее обнаружили полицейские возле догорающего дома, без памяти, в синяках и в ночной рубашке. По прибытии в больницу девушку размещают в палате, которую ранее занимала таинственная пациентка по имени Элис. И ночью, по старой-зловещей традиции, к ней является призрак…
Сюжет, казалось бы, уже настолько изъеден ржавчиной, что пора бы срочно ее стереть. Но не в случае с Карпентером. Режиссер уловил в сценарии Майкла
и Шона Расмуссена
присущие ему видение мира и саспенс. Тем более, что и темы ему знакомы не понаслышке. Об инфернальности безумия он размышлял в одной из своих лучших картин «В пасти безумия»
, а в «Тумане»
нашлось место и призракам. Следом за Ромеро
и Крейвеном
, Карпентер обратил внимание на современную манеру подачи материала, хотя и ранее его фильмы отличались реалистичным подходом и быстрым действием. Но, тем не менее, для адаптации сюжета под современную молодежь им был приглашен оператор Харон Орбах
. Появился у него и пресловутый призрак из j-хорроров, но он нисколько не раздражает, да и присутствует не так обильно, как у себя на родине. И, конечно же, не обошлось без типичной для мастера тревожной музыки. Правда, ее написал не сам Карпентер, а Марк Килиан
.
Несмотря на то, что перед нами триллер, «Палата» изобилует женскими персонажами. Кристин, пытающуюся разгадать тайну психушки, играет Эмбер Хёрд
. На её героине, собственно, и держится весь сюжет, так что актрисе пришлось немало попотеть, чтобы роль не выглядела карикатурно. А компанию (и весьма неплохую!) ей составили Линдси Фонсека
, Даниэль Панабэйкер
, Мэми Гаммер
, Мика Борем
и Лаура-Ли
. Последним пазлом (во всех смыслах) в фильме является сын Альбуса Дамблдора
— Джаред Харрис
, сыгравший психиатра. В итоге у Карпентера получился хоть и не шедевр, но крепко слаженный хоррор, в котором нашлось место и тревожному ожиданию, и приятному актерскому составу, и тревожной в меру музыке. О смысле этой картины лучше промолчать, так как Карпентерне тешит себя иллюзиями по поводу человеческой природы. И он не первый и не последний, кто убеждается в том, что никто не застрахован от безумия. Каждый имеет свой предел. В том числе, и Кристин…
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