Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» // Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е

Спутник телезрителя >>
10 декабря 2020
Бессмысленное и беспощадное творение Майкла Бэя

«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» // Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е

Предыдущая серия «Трансформеров», «Месть падших» была разгромлена критикой, получила рекордно низкий балл на портале Rotten Tomatoes и собрала урожай из трех главных «Золотых малин». Самые стойкие поклонники первой части ограничились недоуменным фырканьем, остальные на весь оставшийся день слегли с мигренью. Конечно, если бы характер режиссера Майкла Бэя позволял набирать обороты постепенно, такого резкого разрыва со зрителем бы не возникло. Проблема в последовательности. Если первые «Трансформеры» были все-таки про потерю невинности, то вторые – фигурально говоря, сразу про изнасилование железной балкой.

«Трансформеры 3: смотреть фильм онлайн

В этом смысле интересно наблюдать, как в третьей части Майкл Бэй пытается проделать работу над ошибками. Так, наверное, писатели, привыкшие выражаться потоком сознания, писали бы изложение. Сперва все, как полагается. Есть и сюжет, и даже предыстория – остроумная историко-фантастическая мистификация, согласно которой американцы летали на Луну, чтобы установить контакт с автоботами, а все заслуги (первый спутник Земли) и «заслуги» (авария в Чернобыле) отечественной космонавтики на самом деле принадлежат десептиконам. Успевают представить главных героев, успевают козырнуть фирменным милитаристским патриотизмом, успевают объяснить, куда девалась Меган Фокс – куда-куда, ну бросила она, наконец, этого идиота. Но вот, когда тяжелые обязательства выполнены, эпизодические Малкович и Макдорманд отыграли свои комические номера, и даже прозвучала песня «Дискомалярия», убийца-конструктор возвращается. Опять.

«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» // Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е

Началось. Помогите! Что это было? Монтажное крошево, тяжелая артиллерия, двести децибел, без точек, без запятых, без смысла, без цели. Неоновая планета Кибертрон меланхолично приближается к земле. Километровая кишка поглощает небоскребы. Страшные железные насекомые, как будто нарисованные совсем для другого фильма, ползают по космическому кораблю. Кому рекомендовать такое кино, непонятно – что-то типа «Железного человека» превращается в нечто вроде «Тэтсуо – железного человека». Ностальгические сцены из 90-х – поцелуи на фоне взрывающихся грузовиков, парящие в небе десантники – выглядят в пространстве этой железобетонной махины симпатичными, но все же инородными элементами. Этот фильм, как и его главный герой, способны действовать только в моменты крайней агрессии. Поэтому они оба так устойчиво неприятны.


версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Alex Murphy   26.07.2011 - 15:17
более патетичного, бессмысленного и затянутого зрелища я не видел. Честно. Нет, все эти спецэффекты - ну круто, че, но мы же все понимаем что их делала группа (причем большая) специально обученных людей,... читать далее>>
№ 5
vagruz (we)   9.07.2011 - 00:32
полная лажа читать далее>>
№ 4
Натта   9.07.2011 - 00:25
Только что из кинотеатра. Мне очень понравилось в 3D. Зрелищно, эффекты супер, юмор в меру, есть сюжет, чувства. Город с небоскрёбами в 3D как настоящий. И за Роузи прикольно наблюдать было - весь фильм... читать далее>>
№ 3
arashvg (Cernitsi)   7.07.2011 - 13:27
Хватит смотреть видео на сайтах с кучей рекламы! Введите в гугле "OnlainMovy 0.1 beta программа для поиска и просмотра онлайн фильмов" там все новинки собраны! читать далее>>
№ 2
ирина микитенко (киев)   30.06.2011 - 16:37
надо было меган фокс оставить, а не роузи приглашать. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Трансформеры: Последний рыцарь»: Майкл Бэй устал, все устали
«Трансформеры: Эпоха истребления»: Бэй и беги
«Бамблби»: Без бэя не сдамся!
«Трансформеры: Месть падших»
Поиск по меткам
Американское киноБоевикЛеонид МарантидиНаучная фантастика
персоны
Майкл БэйДжош ДюамельШайа ЛаБафФрэнсис МакдормандДжон МалковичДжон ТуртурроРоузи Хантингтон-Уайтли
фильмы
Трансформеры 3

фотографии >>
«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» // Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е фотографии
«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» // Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е фотографии
«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» // Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е фотографии
«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» // Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Езепов
9 декабря ушёл из актёр Вячеслав Езепов.
Александр Самойлов
9 декабря скончался актер Александр Самойлов.
Александр Гордон
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Александр Гордон.
Валентина Полишкис
7 декабря ушла из жизни актриса Валентина Полишкис.
Валентина Кашаева
6 декабря ушла из жизни актриса Валентина Кашаева.
Кирилл Ажмяков
5 декабря ушёл из жизни актёр Кирилл Ажмяков.

День рождения >>

Светлана Антонова
Игорь Балалаев
Лариса Бородина
Николай Боярский
Сергей Колтаков
Денис Матросов
Михаил Румянцев
Семён Стругачёв
Юрий Цурило
Рикардо Аламо
Кеннет Брана
Эдит Гонсалес
Майкл Кларк Дункан
Дороти Ламур
Амедео Наццари
Майкл Шоффлинг
все родившиеся 10 декабря >>

Афиша кино >>

Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Неадекватные люди-2
драма, комедия
Россия, 2020
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Ледяной капкан
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Диббук
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Итальянец
комедия, мелодрама
Италия, 2019
Мужчина и женщина: Лучшие годы
драма, мелодрама
Франция, 2019
Осторожно, Кенгуру!
комедия, приключения
Германия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Глубокое погружение
боевик, драма, триллер
Швеция, Норвегия, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен