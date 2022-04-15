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«Зелёный фонарь»: Светит, но не греет

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15 апреля 2022
Попытка «омолодить» комиксы

«Зелёный фонарь»: Светит, но не греет

Молодой пилот Хэл (Райан Рейнольдс), ежедневно подвергающий себя опасности с целью побороть детский страх, оказывается выбранным одним из Зеленых Фонарей — космических полицейских — в качестве замены. Среди разношерстных инопланетян Хэл кажется самым уязвимым и безвольным (понятие для космических защитников фундаментальное) и вроде как отправляется домой на Землю в смешанных чувствах: с одной стороны, у него есть фонарь и магическое кольцо, позволяющее создавать все, на что хватит воображения, с другой — его новоиспеченные собратья отвергли его. Но, к счастью для не слишком далекого Хэла, в этот момент на землю нападает инопланетная субстанция (проникшая в героя Питера Сарсгаарда), и бороться приходится без лишних вопросов.

Вся эта буффонада, оправданная на идейном уровне, на экране смотрится чудовищно. Зеленый Фонарь вместо того, чтобы впечатлять своей фантазией зрителя, все больше пытается впечатлить свою подружку (Блейк Лайвли) и приятеля-гика. И вместо того, чтобы быть комикс-экранизацией для школьников (о чем, вроде как, молили все), «Зелёный фонарь» походит больше на романтическую комедию, а по ощущениям на что-то вроде «Моей супер-бывшей», где сверхспособности — лишний повод для шутки.

«Зелёный фонарь»: Светит, но не греет

Мартин Кэмпбелл, сделавший из Бонда человека, в случае с Зеленым Фонарем забыл сделать обратное. Герой Рейнольдса выглядит супергероем в разговорах с племянником или в истошных попытках впечатлить подругу, но в костюме Зеленого Фонаря он сразу кажется каким-то тюфяком, особенно рядом с большеголовым Питером Сарсгаардом. Последний, к сожалению, как-то нелепо выпадает на втором часу — и дальше становится скучно.

Смотреть онлайн «Зелёный фонарь» Мартина Кэмпбелла
Уставшая от экзистенциальных поисков публика получила тот фильм, который заслуживала. Искренняя придурковатость, подходящая для YouTube, в двухчасовом 3D кажется скучной бездарностью. Тем обиднее, что интересный режиссер Мартин Кэмпбелл пошел на поводу у публики. Такое кино может снимать, наверное, только Сэм Рэйми.


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