«Зелёный фонарь»: Светит, но не греет

анонс

«Монстры на каникулах»: Ценности семейки Дракулы

«Капитан Филлипс»: Остаться в живых

12 апреля

«Багровый пик»: Здравствуй, Красная свадьба

В ночь с 12 на 13 апреля, 01:00, ТВ-3