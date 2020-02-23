«Бобер»: Не буди во мне зверя

Славный «маленький фильм» про безумного Мэла Гибсона и его «бобра»
При упоминании новой работы Джоди Фостер
вспоминается не милое безумие Мэла Гибсона
, а депрессия Дмитрия Харатьяна
из «Кризиса среднего возраста» Гарика Сукачева
. Вроде бы фильмы не имеют ничего общего, но присутствует в них что-то неуловимо прекрасное, некая неловкость по отношению к сюжету и персонажам, обитающим внутри него.
Неловкость эта связана, скорее всего, с темой и с актерами, которые взяли на себя смелость воплотить ее на экране. У Сукачева
это Харатьян и еще парочка звезд, рискнувших опуститься вместе с ним в безысходность. А у Фостер это, конечно же, сама Фостер, Ельчин
и Лоуренс
. Не говоря уже про Гибсона, которому и в жизни достается по полной из-за его репутации. По сути, он и есть безумец, так что ему остается играть самого себя. Что он с переменным успехом и делает со времен «Безумного Макса»
.
«Бобер»
ассоциируется не только с нашим незаметным «Кризисом…», но и с уймой американских картин конца девяностых-нулевых о кризисно-депрессивном состоянии, возглавляемых «Красотой по-американски»
. В каждом из них найдется свой Уолтер Блэк с жесточайшей депрессией, приводящей порой к фатальному исходу. В любом из них обязательно присутствует пара подростков, дико переживающих сексуальное влечение друг к другу. И, конечно же, на заднем плане маячит полумифическая фигура ничего не понимающей жены. Такое кино, к сожалению, сплошь и рядом, и Джоди Фостер, к ее чести, не обманывается насчет своей работы. Да и называет она свое творение «маленьким фильмом»
, что уже о многом говорит.
И все-таки фильм необъяснимо прелестный и трогающий. Пусть и жестко выверенный в плане постепенно охватывающего главного героя безумия. Пусть в нем неимоверно много манипуляций с нашим сознанием и опытом. Пусть все герои как на подбор. Пусть в нем много деталей, говорящих о нас самих. Но это не мешает удивляться смелости режиссера и актеров. Особенно беспокоишься при просмотре за Мэла Гибсона, находящегося в настоящий момент на грани между славой и полным забвением.
А что же бобер? Бобер – это персонализация наших рухнувших надежд, идей и желаний. И, в то же время, это наши внутренние демоны, мысли о суициде и разрушение личности. То есть это мы сами, сжатые в кулак. От которого, как выясняется, очень легко избавиться.
И тогда Уолтер Блэк избавится от мрачного наваждения. Возможно, это продлится до конца его дней. А может, в конце концов, и вторая рука нащупает очередного бобра
, чтобы вновь помутить сознание. Ведь мы все, если вдуматься, чуточку (или больше) сумасшедшие. Иначе бы нам просто скучно было бы жить.
Мой совет: поменьше заглядывайте в мусорку. А то неровен час, и вы обнаружите там своего личного бобра…
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