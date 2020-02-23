Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Бобер»: Не буди во мне зверя

Спутник телезрителя >>
23 февраля 2020
Славный «маленький фильм» про безумного Мэла Гибсона и его «бобра»

«Бобер»: Не буди во мне зверя

При упоминании новой работы Джоди Фостер вспоминается не милое безумие Мэла Гибсона, а депрессия Дмитрия Харатьяна из «Кризиса среднего возраста» Гарика Сукачева. Вроде бы фильмы не имеют ничего общего, но присутствует в них что-то неуловимо прекрасное, некая неловкость по отношению к сюжету и персонажам, обитающим внутри него.

Неловкость эта связана, скорее всего, с темой и с актерами, которые взяли на себя смелость воплотить ее на экране. У Сукачева это Харатьян и еще парочка звезд, рискнувших опуститься вместе с ним в безысходность. А у Фостер это, конечно же, сама Фостер, Ельчин и Лоуренс. Не говоря уже про Гибсона, которому и в жизни достается по полной из-за его репутации. По сути, он и есть безумец, так что ему остается играть самого себя. Что он с переменным успехом и делает со времен «Безумного Макса».

«Бобер»: Не буди во мне зверя

«Бобер» ассоциируется не только с нашим незаметным «Кризисом…», но и с уймой американских картин конца девяностых-нулевых о кризисно-депрессивном состоянии, возглавляемых «Красотой по-американски». В каждом из них найдется свой Уолтер Блэк с жесточайшей депрессией, приводящей порой к фатальному исходу. В любом из них обязательно присутствует пара подростков, дико переживающих сексуальное влечение друг к другу. И, конечно же, на заднем плане маячит полумифическая фигура ничего не понимающей жены. Такое кино, к сожалению, сплошь и рядом, и Джоди Фостер, к ее чести, не обманывается насчет своей работы. Да и называет она свое творение «маленьким фильмом», что уже о многом говорит.

И все-таки фильм необъяснимо прелестный и трогающий. Пусть и жестко выверенный в плане постепенно охватывающего главного героя безумия. Пусть в нем неимоверно много манипуляций с нашим сознанием и опытом. Пусть все герои как на подбор. Пусть в нем много деталей, говорящих о нас самих. Но это не мешает удивляться смелости режиссера и актеров. Особенно беспокоишься при просмотре за Мэла Гибсона, находящегося в настоящий момент на грани между славой и полным забвением.

«Бобер»: Не буди во мне зверя

А что же бобер? Бобер – это персонализация наших рухнувших надежд, идей и желаний. И, в то же время, это наши внутренние демоны, мысли о суициде и разрушение личности. То есть это мы сами, сжатые в кулак. От которого, как выясняется, очень легко избавиться.
[Спойлер >>]Достаточно, как Эшу из страшилки Сэма Рейми, взять пилу и отпилить руку с куклой-бобром.
И тогда Уолтер Блэк избавится от мрачного наваждения. Возможно, это продлится до конца его дней. А может, в конце концов, и вторая рука нащупает очередного бобра, чтобы вновь помутить сознание. Ведь мы все, если вдуматься, чуточку (или больше) сумасшедшие. Иначе бы нам просто скучно было бы жить.
Мой совет: поменьше заглядывайте в мусорку. А то неровен час, и вы обнаружите там своего личного бобра…


версия для печати
Ссылки по теме
Умер Антон Ельчин
45 англоязычных комедий смотреть онлайн
Поиск по меткам
Американское киноКомедия
персоны
Мэл ГибсонАнтон ЕльчинДженнифер ЛоуренсДжоди Фостер
фильмы
Бобер

фотографии >>
«Бобер»: Не буди во мне зверя фотографии
«Бобер»: Не буди во мне зверя фотографии
«Бобер»: Не буди во мне зверя фотографии
«Бобер»: Не буди во мне зверя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Усатова Мария (СПб)   8.08.2011 - 20:48
Америкосские тётки очень жестокосердные.Понятно теперь,почему их мужчины ищут русских жён.Это ж надо,только лишившись руки,герой может что-то доказать своей благоверной!Жуть!Фильм оставил неприятный... читать далее>>
№ 1
АннА Берневик (Майкоп)   1.08.2011 - 18:11
Очень интересная рецензия, Обожаю Мэла Гибсона и по-человечески жалко его. Этот фильм действительно обещает быть во многом трогательным. Нужно посмотреть! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Лёскин
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Лёскин.
Николай Тонский
21 февраля ушёл из жизни Николай Тонский.
Бексолтан Тулатов
20 февраля ушёл из жизни актёр Бексолтан Тулатов.
Ерванд Манарян
19 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Ерванд Манарян.

День рождения >>

Владимир Гусев
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Игорь Старосельцев
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Константин Шелестун
Олег Янковский
Эмили Блант
Катажина Вальтер
Мари-Жозе Кроз
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
Питер Фонда
Джон Холл
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
На Луне
Россия, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
Подлинная история банды Келли
биография, вестерн, драма, криминальный фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен