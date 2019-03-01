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«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

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1 марта 2019
Клюквенно-патриотический сироп для внуков и правнуков американских супергероев

«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

«Капитан Америка: Первый мститель» - это стопроцентное американское кино без всяких примесей. В нем немцы говорят на чистом «американском», Гитлера не воспринимают всерьез (есть более зловещая фигура – Красный Череп!), а звездно-полосатый флаг мелькает перед глазами практически с той же частотой, что и аппетитные формы Меган Фокс в первых «Трансформерах». Но в то же время фильм является лечебной профилактикой, позволяющей американским зрителям избавиться от паранойи а-ля 11 сентября.

К слову говоря, все экранизации комикса про самого старшего из Мстителей (70 лет – это вам не шутки!) появлялись в сложнейшие периоды американской истории. В 1944 году Капитан Америка в исполнении Дика Пурселла вселял веру в своих соотечественников, переживающих за своих родных и близких, что воевали с фашистами и японцами. В 1966-м анимационный сериал попытался поубавить антиамериканские настроения среди молодежи. В 1979-м Рэб Браун бегал со щитом в двух фильмах сразу, чтобы вернуть зрителям потерянную (и крайне завышенную) самооценку после завершения позорной войны во Вьетнаме. Ну а нам больше всего по душе версия Альберта Пьюна, вышедшая в 1990 году, когда вдруг рухнул «железный занавес» и красные перестали быть таковыми. Неплохой был фильм, пусть и малобюджетный.

«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

Теперь настала очередь ХХI века, когда кинематографисты увлечены всевозможными «альтернативными реальностями» и возможностями 3D. Конечно, винить их за подобные детские увлечения не стоит, но, тем не менее, очень сложно принять их безоглядную патриотичность и веру в шикарные спецэффекты, когда у себя на Родине этого и в помине нет.

Патриотизм – ключевое слово для «Первого мстителя» (наши прокатчики в данном случае не ошиблись с локализацией, т.к. Америку у нас не очень-то любят). Им пропитан весь фильм. Герои говорят чрезмерно напыщенно (особенно, Стив Роджерс, он же – Капитан Америка). Вторую мировую, по обычаю, выиграли американцы, но это уже «неоспоримый» факт для американского кинематографа. То и дело вспоминают Паттона – легендарного военачальника. Не хватает только финального расстрела Гитлера в кинотеатре, но, к сожалению, этот сюжетный ход уже запатентован.

Картина кишит историческими и смысловыми погрешностями, но в визуальном плане достаточно хороша, чтобы зритель, не питающий пламенных чувств к Штатам, закрыл глаза на патриотическую чушь. Не даром Джо Джонстон начинал, как художник по спецэффектам у Спилберга и Лукаса. Ему удалось достоверно запечатлеть сороковые в том виде, что и в комиксах того времени. Некоторые сцены (например, выступление Капитана Америки перед многочисленной публикой) даже порой напоминают шикарные вступительные титры «Хранителей». Что же касается 3D-эффектов, то они проработаны до мелочей и смотрятся на одном дыхании. Хотя многим, как мне кажется, эти технологии уже поднадоели. Не говоря уже об очках, что при такой аномальной жаре постоянно сползают на нос.

«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

С актерским ансамблем, к сожалению, тоже не все гладко. Если Крис Эванс еще как-то вписывается в свой образ, да и в комиксах ему уже приходилось играть, то предмет его воздыханий – Пегги Картер в исполнении Хейли Этвелл – выглядит блекло и стереотипно. Не удалось актрисе с легкостью принять правила игры, да и развернуться по-настоящему ей было негде. Томми Ли Джонс сыграл привычного для себя персонажа, но его солдафон на фоне серой массы статистов и главных персонажей выглядит живым и даже не карикатурным, что довольно сложно в предложенных обстоятельствах. Красный Череп, сыгранный Хьюго Уивингом, – истинный урод. Актер лишил руководителя ГИДРЫ всяческого обаяния и перестарался до такой степени, что превратился в гротескную фигуру с безосновательной манией величия.

Пожалуй, больше всего повезло актерам, которым достались второстепенные роли. Тоби Джонс создал слегка перевернутый образ Игоря из фильмов про Франкенштейна. Хорош Стенли Туччи в роли доктора Абрахама Эрскина, ставшего «крестным отцом» Капитана Америки. Жаль только, что у него совсем немного экранного времени для того, чтобы еще более объемнее представить своего героя. Обаятелен Говард Старк (отец Железного Человека) в исполнении Доминика Купера, напоминающий доктора Кью из «бондианы». Команда, собранная Стивом Роджерсом, также представляет интерес, как, впрочем, и старушка-агент из антикварного салона.

В целом, «Первого мстителя» стоит рассматривать, прежде всего, как подготовку к «Мстителям». В нем также, как и в «Железном человеке», нашлось место Нику Фьюри, собирающему легендарных героев всех вместе. И совсем скоро мы станем свидетелями их совместных деяний. А пока что стоит ознакомиться с историей Первого мстителя. Пусть она и по-детски несуразная, но все же вносит свой вклад в развитие кинокомикса.


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«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы фотографии
«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы фотографии
«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы фотографии
«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы фотографии
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№ 4
Эль (Татарстан)   5.08.2011 - 11:46
Детсадовская войнушка. Хм, почему-то во время просмотра постоянно вспоминались Том и Джерри. Звездно-полосатый патриотизм. К чему Голливуд готовит Америку? И все-таки не жалею потраченного времени. Добротно,... читать далее>>
№ 3
Сергей Зауда   4.08.2011 - 14:14
Хорошее кино для американских детишек школьного возраста , младших классов ! читать далее>>
№ 2
Alexey (Ufa)   1.08.2011 - 21:47
ну я бы не стал называть его полным дерьмом...здесь просто все перепичкано патриотизмом, что с одной стороны подчеркивает главного героя - Кэп Америку! ДА и драматичных моментов больше..а вот чего... читать далее>>
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