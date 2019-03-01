«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

Клюквенно-патриотический сироп для внуков и правнуков американских супергероев
«Капитан Америка: Первый мститель»
- это стопроцентное американское кино без всяких примесей. В нем немцы говорят на чистом «американском», Гитлера не воспринимают всерьез (есть более зловещая фигура – Красный Череп
!), а звездно-полосатый флаг мелькает перед глазами практически с той же частотой, что и аппетитные формы Меган Фокс
в первых «Трансформерах»
. Но в то же время фильм является лечебной профилактикой, позволяющей американским зрителям избавиться от паранойи а-ля 11 сентября
.
К слову говоря, все экранизации комикса про самого старшего из Мстителей
(70 лет – это вам не шутки!) появлялись в сложнейшие периоды американской истории. В 1944 году Капитан Америка
в исполнении Дика Пурселла
вселял веру в своих соотечественников, переживающих за своих родных и близких, что воевали с фашистами и японцами. В 1966-м анимационный сериал попытался поубавить антиамериканские настроения среди молодежи. В 1979-м Рэб Браун
бегал со щитом в двух фильмах сразу, чтобы вернуть зрителям потерянную (и крайне завышенную) самооценку после завершения позорной войны во Вьетнаме. Ну а нам больше всего по душе версия Альберта Пьюна
, вышедшая в 1990 году, когда вдруг рухнул «железный занавес» и красные перестали быть таковыми. Неплохой был фильм, пусть и малобюджетный.
Теперь настала очередь ХХI века, когда кинематографисты увлечены всевозможными «альтернативными реальностями» и возможностями 3D. Конечно, винить их за подобные детские увлечения не стоит, но, тем не менее, очень сложно принять их безоглядную патриотичность и веру в шикарные спецэффекты, когда у себя на Родине этого и в помине нет.
Патриотизм – ключевое слово для «Первого мстителя»
(наши прокатчики в данном случае не ошиблись с локализацией, т.к. Америку у нас не очень-то любят). Им пропитан весь фильм. Герои говорят чрезмерно напыщенно (особенно, Стив Роджерс
, он же – Капитан Америка
). Вторую мировую, по обычаю, выиграли американцы, но это уже «неоспоримый» факт для американского кинематографа. То и дело вспоминают Паттона – легендарного военачальника. Не хватает только финального расстрела Гитлера в кинотеатре, но, к сожалению, этот сюжетный ход уже запатентован
.
Картина кишит историческими и смысловыми погрешностями, но в визуальном плане достаточно хороша, чтобы зритель, не питающий пламенных чувств к Штатам, закрыл глаза на патриотическую чушь. Не даром Джо Джонстон
начинал, как художник по спецэффектам у Спилберга
и Лукаса
. Ему удалось достоверно запечатлеть сороковые в том виде, что и в комиксах того времени. Некоторые сцены (например, выступление Капитана Америки
перед многочисленной публикой) даже порой напоминают шикарные вступительные титры «Хранителей». Что же касается 3D-эффектов, то они проработаны до мелочей и смотрятся на одном дыхании. Хотя многим, как мне кажется, эти технологии уже поднадоели. Не говоря уже об очках, что при такой аномальной жаре постоянно сползают на нос.
С актерским ансамблем, к сожалению, тоже не все гладко. Если Крис Эванс
еще как-то вписывается в свой образ, да и в комиксах ему уже приходилось играть, то предмет его воздыханий – Пегги Картер
в исполнении Хейли Этвелл
– выглядит блекло и стереотипно. Не удалось актрисе с легкостью принять правила игры, да и развернуться по-настоящему ей было негде. Томми Ли Джонс
сыграл привычного для себя персонажа, но его солдафон на фоне серой массы статистов и главных персонажей выглядит живым и даже не карикатурным, что довольно сложно в предложенных обстоятельствах. Красный Череп
, сыгранный Хьюго Уивингом
, – истинный урод. Актер лишил руководителя ГИДРЫ всяческого обаяния и перестарался до такой степени, что превратился в гротескную фигуру с безосновательной манией величия.
Пожалуй, больше всего повезло актерам, которым достались второстепенные роли. Тоби Джонс
создал слегка перевернутый образ Игоря
из фильмов про Франкенштейна
. Хорош Стенли Туччи
в роли доктора Абрахама Эрскина
, ставшего «крестным отцом» Капитана Америки
. Жаль только, что у него совсем немного экранного времени для того, чтобы еще более объемнее представить своего героя. Обаятелен Говард Старк
(отец Железного Человека
) в исполнении Доминика Купера
, напоминающий доктора Кью
из «бондианы»
. Команда, собранная Стивом Роджерсом
, также представляет интерес, как, впрочем, и старушка-агент из антикварного салона.
В целом, «Первого мстителя»
стоит рассматривать, прежде всего, как подготовку к «Мстителям»
. В нем также, как и в «Железном человеке»
, нашлось место Нику Фьюри
, собирающему легендарных героев всех вместе. И совсем скоро мы станем свидетелями их совместных деяний. А пока что стоит ознакомиться с историей Первого мстителя
. Пусть она и по-детски несуразная, но все же вносит свой вклад в развитие кинокомикса.
обсуждение >>