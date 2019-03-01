ревью

«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

6 марта можно будет посмотреть фильмы «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», «Новая Москва» и «Волк и семеро козлят».

Ролики фильмов

«Продкомиссар»

Комиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.