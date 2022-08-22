«Несносные боссы»: Офисный беспредел

Глуповатая комедия с кучей звезд в роли жертв
Самое раздражающее в несмешной комедии — ее уверенность в том, что она смешная. Самое приятное в ней — наблюдать, как актеры получают искреннее удовольствие от процесса. Причем одно без другого не работает. В этом мы можем убедиться, посмотрев невошедшие в фильм дубли — их вообще очень любят демонстрировать на финальных титрах несмешных комедий. Шутка про покойную «бабусю» героя Джейсона Бейтмана становится смешной только после того, как над ней посмеется актер Джейсон Бейтман. Классно написанный, но вяло сыгранный диалог о фразеологизмах запоминается только потому, что мы посмотрели его полтора раза. Все это можно назвать эффектом запоздалого закадрового смеха.
Впрочем, несправедливо говорить, что на «Несносных боссах» невозможно получить какое-никакое удовольствие. Диапазон шуток здесь начинается от, понятно, «членом исхлестать лицо» и заканчивается фильмом «Незнакомцы в поезде
» — девять раз вхолостую, на десятый смешно. Именно у хичкоковских «Незнакомцев» фильм заимствует основную сюжетную коллизию. Там двое случайных попутчиков безуспешно договаривались убить родственников друг друга, здесь — трое приятелей-переростков (Бейтман
, Дэй, Судейкис
) безуспешно пытаются замочить другдружкиных начальников. На ролях боссов — сплошь звезды.
При этом Дженнифер Энистон
и Кевин Спейси
играют пародии на самих себя, а Колин Фаррелл — пародию на Джонни Деппа из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе
». Развернуться им, правда, особенно негде: в самом начале на экране пишется незамысловатая характеристика их персонажей, которую они, как в классицистической комедии, вынуждены обыгрывать вплоть до финала. На инфернального Спейси и Энистон-нимфоманку (которая и так давно стала пятой из «Секса в большом городе») смотреть не так интересно; другое дело лысывато-пузатый Фаррелл, для экономии увольняющий из компании инвалидов и толстух — его подают маленькими порциями, и надоесть он не успевает.
Вообще это была интересная идея — пригласить первоклассных актеров на роли жертв третьестепенных. Однако последние даже этот классический сюжет превращают не в черную комедию (см. «Сбрось мамочку с поезда
»), не в винегрет а-ля Гай Ричи, как можно было ожидать, а в набившие оскомину кевинсмитовские посиделки великовозрастных неудачников. Статус наших героев лишний раз подчеркивается в финале, где у них появляются новые злобные боссы. Проблема не решена, но возвращено естественное право за кружкой пива костерить начальника. Даже торчки из «Ананасового экспресса
» со своим актом гражданского неповиновения проехали куда дальше.
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