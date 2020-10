«Восстание планеты обезьян»: Прогресс до добра не доведет

Для начала — восстание действительно фигурирует в фильме – но не на нем сделан акцент в оригинальном его названии («Rise Of The Planet Of The Apes»). Последнее, в свою очередь, призвано подразумевать обеспеченное магической волей крупнобюджетного кинематографа путешествие к истокам загадочной истории про мир, где обезьяны господствуют над людьми (англ. rise – происхождение, рост, становление). Оригинальная идея подобной перемены в раскладе сил была сформулирована французским писателем Пьером Булем в его научно-фантастическом романе «Планета обезьян», увидевшем свет без малого полвека тому назад. По всей видимости, пуще прочих такой находкой была вдохновлена компания 20th Century Fox, которая выпустила в 1968-м одноименный фильм Франклина Шеффнера, ставший первым в ряду кинематографических высказываний на заданную тему. Картина, в свою очередь, стала культовой и породила еще четыре сиквела, телесериал и, в придачу, ремейк Тима Бертона , снятый в 2001-м, с Марком Уолбергом Хеленой Бонэм Картер в главных ролях. И это не полный список. Последняя на данный момент попытка по реанимации франшизы с целью зарабатывания денег на интересе простодушного населения к старой истории и новейшим технологиям, сменившим грим в качестве основного орудия для создания образов существ, остановивишихся ступенькой ниже человека на пути эволюции, носит название «Восстание планеты обезьян». Работа над проектом была доверена малоизвестному голливудскому режиссеру Руперту Уайатту , который звезд с неба не хватает и едва ли имеет основание всерьез на это рассчитывать.Ракурс подачи истории о причудливой эволюционной метаморфозе, перекочевав из литературы в кинематограф, где продолжил свои скитания, теперь – от режиссера к режиссеру, постоянно претерпевал изменения. От произведения к произведению менялось и само мифологическое пространство, неизменным не оставался и взгляд на предпосылки его возникновения. Создатели нового фильма решили поместить конструкцию в настоящее время, тем самым хронологически опередив в вымышленном мире остальные произведения по теме. Но приквелом картина не является, несмотря на встречающиеся отсылки к более ранним фильмам франшизы, - она представляет собой взгляд на эту историю с позиций современности. Естественно, человеческие знания постоянно расширяются и углубляются — и в науке, и в технике. Только вот создатели нового фильма научно-фантастический каркас истории перекроили, как могли, оставив лишь скудные огрызки идей; а на выходе получился своего рода взгляд на историю Планеты обезьян с позиций современной киноиндустрии.По сценарию захват нашей планеты обезьянами разворачивается в наши дни на улицах Сан-Франциско и представляет собой феерическую цепочку случайностей, главной из которых с большой вероятностью можно считать появление на свет героя Джеймса Франко — на сей раз, молодого ученого. Отягчающим обстоятельством послужило наличие у героя страдающего болезнью Альцгеймера отца в исполнении Джона Литгоу . Обстоятельства порождают последствия. Джеймс работает над потенциальным лекарством, само собой, не гнушаясь в процессе прибегать к использованию шимпанзе в качестве подопытных. Но тут вдруг, по досадному недоразумению, доселе успешные испытания оборачиваются для героя провалом, а, заодно и наш старый добрый мир начинает свой путь под откос. Герой притаскивает шимпанзе к себе домой и продолжает научную деятельность, вовлекая в нее своего отца в качестве испытуемого. Добром все это, естественно, не кончится. Невезение будет фатальным - поджидать оно будет за каждым углом, непрестанно перевоплощаясь в разных обличьях, среди которых найдется место даже Драко Малфою, закрепившимся за Томом Фелтоном образом которого и решили воспозоваться создатели фильма. К этому добавится сомнительная реализация задумки преподнести историю как драму отношений. И, конечно, будут спецэффекты, выполненные кудесниками из “Weta Digital” - студии, в послужной список которой входит работа над « Властелином колец » и « Аватаром ».Последний из упомянутых явился для создателей источником вдохновения наряду с классической пенталогией о Планете обезьян. Такой нехитрый коктейль не приводит к зарождению фильма с самостоятельной идеей, - это просто коктейль из проверенного бренда и современных достижений науки и техники в области кинематографа. От бренда, по сути, — одно название, к слову, стилизованное под названия фильмов пенталогии, да обезьяны в кадре. Достижения, надо отдать должное, - налицо. Технология motion capture впервые применялась непосредственно во время съемок, что позволило актерам играть в обычном для кино в наши дни режиме — вместе. Энди Серкис , тот что, среди прочего, сыграл Голлума во « Властелине колец », на сей раз исполнил роль шимпанзе по имени Цезарь, которому на роду было написано стать обезьяньим вождем. Его работа, как и работа всего коллектива, трудившегося над созданием всех этих захватывающих Землю обезьян, заслуживает только лестных слов. Замечательные обезьяны. Очень милые. Этого, может, и достаточно, чтобы сделать фильм комерчески успешным, но это не может автоматически сделать его хорошим, каким он и не вышел в виду катастрофического недобора необходимых ингредиентов.Перед нами не то перевертыш терминаторского восстания машин без машин, не то среднестатистический зомби-апокалипсис без зомби. Место и первых, и вторых занимают все те же обезьяны. Глубинный страх человечества перед выходом из-под контроля искусственного интеллекта в компании оживших мертвяков необъяснимо распространяется на кого? Акцент в новом фильме переносится с деградации человечества на его чрезмерную развитость, и вся история про Планету обезьян теряет какой бы то ни было смысл. На выходе получается, что во всем виноват прогресс, а истинный корень зла кроется в медицине. А по размышлении, выходящем за рамки картины, складывается впечатление, что прогресс не только медицину, но и кинематограф не помиловал.Итак, обезьяны восстали. Почему — не так уж важно, никто не против. Есть же фильм «Нападение помидоров-убийц», и никому не важно, как так вышло, что помидоры вздумали нападать на людей. Помидоры-обезьяны, обезьяны-помидоры - разницы особой нет. Но отсутствие нормально продуманной идеи должно быть чем-то компенсировано. Стандартный вариант — эпическим побоищем на полфильма, но здесь была избрана иная стратегия, хотя побоище вряд ли бы осталось недовольно скудностью собственного освещения. Но основной фокус наведен на эмоции, перипетии отношений героев. Притом, однажды наведенный, он в таком положении и оставался вплоть до сцены эпического побоища ближе к концу картины. Звучит, как нестандартный ход для подобного рода кинофильмов, что не преминули анонсировать и сами «создатели», помещенные в тиски кавычек. Получилось же так, как если бы снять приквел «Нападения помидоров-убийц», назвать его, скажем, «Возникновение помидоров-убийц» и час пятнадцать показывать неторопливую беседу помидоров на грядке, чтобы в последние полчаса со сверхскоростным монатажом продемонстрировать, как, невероятно реалистичные, они изничтожают население близлежащего блочного дома и явно не желают на этом останавливаться.Система персонажей построена примитивно. Единственное ее принципиальное отличие от сотен подобных, явленных зрителю ранее — то, что один из главных героев — шимпанзе. Персонажи будто топором вырублены. В экстраординарных обстоятельствах герои способны воспроизвести лишь базовый набор банальных человеческих эмоций. В жизни не может быть банальных эмоций, а в кино они появились из-за эксплуатации голливудским блокбастером и собирательным наспех сколоченным телесериалом чувств зрителя с целью извлечения выгоды. И в Голливуде, и на телевидении знают, куда целиться. Реакция мифического зрителя на проецируемое изображение раз от раза все менее походит на результат мозговой деятельности, все более — на мышечное сокращение.В Голливуде правда можно снять свой второй фильм и на утро после премьеры проснуться великим. Сомневаюсь, что Руперту Уайатту грозит такая участь. Его «Восстание Планеты обезьян» - не более чем компиляция заезженных штампов, собранных не то чтобы в единое целое. Фильм вторичен до основания, это разменная монета в копилку голливудских блокбастеров. Хоть и сверкает, и даже звенит. Это кино привлечет внимание зрительских глаз, но не проникнет глубже, подобное попавшей в них соринке. Досмотрел — и нет больше соринки, не смотрел — ее и не было.