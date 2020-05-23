«Ковбои против пришельцев»: Чужой среди своих

Милый второсортный вестерн с необычным бонусом
Исходная идея возникла у человека по имени Скотт Митчел Розенберг
аж в 1997 году и уже изначально была похожа скорее на ребячью шалость, чем на постмодернистскую акцию, несмотря на то, что эти два понятия часто путают друг с другом. Дурацкий комикс, выпущенный в 2006-м, тоже оказался такой неприбранной детской, а вот экранизация зависла в воздухе, пока не попала в руки Верховного – Стивена Спилберга
, разумеется. Он логично доверил «Ковбоев против пришельцев» Джону Фавро
, постановщику «Железного человека
», наверное, самой крепко сделанной глупости за последние лет пять.
Нельзя сказать, что расчет оправдался полностью. Если «Железный человек» брал зрителя, в первую очередь, своей неуемной энергией, то на территорию Дикого Запада Фавро вступает уже не уверенной поступью наглеца, а как вежливый волонтер, присланный по обмену: ведет себя по правилам, с удовольствием разглядывает знакомую по кинокартинкам натуру, раскланивается последовательно перед Фордом
, Хоуксом
, Леоне
и Сигелом
. Эта манера поведения не меняется даже с появлением пришельцев: для Фавро, как и для его героев, штурм инопланетного корабля – не более чем захват тщательно охраняемого дилижанса, большое ограбление поезда
. А собственно пришельцы – не более чем оригинальные для данной местности представители зла, на их месте вполне могли бы быть хоть зубастики, хоть восставшие обезьяны
. Aliens – просто условное обозначение врага. Не случайно все, что с ними здесь связано, начиная от антигуманных научных опытов и заканчивая аватаром
воительницы из угнетенной цивилизации (Оливия Уайлд
), – самые бесстыдные заимствования и штампы. Для нас они пришельцы, Чужие, для героев – духи зла, демоны (словом alien в Средние века величали дьявола). Поэтому обладатели самого мощного в галактике интеллекта и самого современного оружия, снисходя до рукопашной, загрызают ковбоев метровыми зубами и пугают детишек своей босхоподобной анатомией.
Приятная парадоксальность заключается в том, что как раз благодаря такому вопиюще внежанровому элементу этот довольно сумбурный, простецкий и, по большому счету, не вполне удавшийся фильм все-таки становится полноценным вестерном, а не очередной по нему заупокойной. Пространство вестерна – с лету узнаваемая территория с навсегда принятой конституцией. Жанр в свое время сдулся во многом потому, что пространство исчерпалось, а законы устарели. Фавро, разумеется, ничего нового не изобретает – он со своими 160-тью миллионами слишком увлечен игрой в чужие деревянные игрушки (и, кажется, доигрался: фильм в Америке собрал меньше половины своего бюджета). Просто при столкновении двух киноцивилизаций, одинаково потрепанных затянувшимся идейно-жанровым кризисом, слабейшая и лучшая вынуждена давать отпор, используя все накопленные веком ресурсы. Человек ниоткуда (Дэниэл Крэйг
) и скотовладелец-тиран (Харрисон Форд
), его хамоватый сынок (Пол Дано
) и традиционно недотепистый владелец салуна (Сэм Рокуэлл
), идиоты-грабители и индейцы-мудрецы – даже последние, будучи самой скользкой темой вестернов и вообще американской истории, объединяются в единое войско дабы с кольтами и стрелами доказать свое право на существование, несмотря на то, что где-то на других планетах уже XXI век, огнестрельное оружие и космические шаттлы. При этом, так как идет война народная, священная война, объединяться нужно всем мифологическим словарем Дикого Запада. Поэтому Крэйгу из безымянного одинокого стрелка довольно быстро приходится перевоплощаться в неуловимого мстителя, а Форду – из циничного главного злодея в бывалого положительного полковника.
«Ковбои против пришельцев» – репрезентативный вестерн. Он во всех смыслах средний или, как уничижительно любят говорить, средненький. Пока времена не прошли, такие глупые и обаятельные b-movie, где от актеров требовалось только харизматично выглядеть в седле, снимали в производственных масштабах, правда теперь, чтобы вспомнить хоть пару-тройку названий, придется надолго задуматься. Так же едва ли кто через пару лет вспомнит и о «Ковбоях…» – это, в конце концов, не хорошее кино, а плохое кино из хорошего прошлого. И это прошлое настолько монолитно и безвозвратно, что мочить пришлось бы и миролюбивых пришельцев – за их постоянную актуальность, за несоответствие пейзажу, да и просто так уж повелось, что чужих здесь не любят. Поэтому единственно возможный вывод из этой экстравагантной войны миров звучит в одном из немногочисленных диалогов между двумя этих миров представителями: «Ничего себе, мы летели!» – «Да» – «Здорово. Но я больше так не хочу».
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