«Страшно красив»: Страшно банален, страшно скучен…

История любви двух подростков в духе «Красавицы и чудовища»
И очень хорошо, что авторы фильма осознают всю скромность собственных кинематографических потуг, основанных на очень даже нескромном и претенциозном романе «Чудовище» американской писательницы Алекс Флинн
. Видимо, режиссеру и сценаристу Дэниелу Барнсу
и самому несколько неловко от банальности экранизируемого сюжета, иначе как объяснить извинительный реверанс, сделанный им в середине фильма, когда, стесняясь и краснея, героиня Ванессы Энн Хадженс
признается, что этой истории уже очень много лет. С этой минуты, наконец, все становится на свои места, и возмущение и негодование зрителей, пришедших посмотреть толковое и оригинальное кино, исчезает само собой.
«Страшно красив»: смотреть фильм онлайн
Итак, история любви двух подростков была переложена на экран безо всяких претензий, затем украшена несколькими приятными актерами в главных ролях и снабжена парой-тройкой романтических пейзажей в сопровождении милой, но крайне невнятной музыки. Не могу утверждать, считает ли себя Алекс Флинн первооткрывательницей в этой области, но некоторые продвинутые зрители после просмотра фильма утверждали, что история «Красавицы и Чудовища» здесь прямо-таки вопиет. Однако хотелось бы польстить таланту американской писательницы юношеских романов, поскольку лично меня весь фильм не покидали ассоциации с «Портретом Дориана Грея». Пожалуй, слишком смелые ассоциации, поскольку ни глубины, ни трагизма, ни особого душевного поиска, присущего роману Оскара Уайльда, в фильме не наблюдается и близко.
Красавец Кайл (Алекс Петтифер
) - амбициозный эгоист и бездушный ловелас - вдруг, в одночасье, падает жертвой злобных козней своей одноклассницы и по совместительству ведьмы (как оригинально!) Кендры (Мэри-Кейт Олсен
), то ли по злобе своей, то ли в силу собственных задавленных желаний сделавшей из парня с модельной внешностью редкого и отвратительного урода. Социального изгоя, вернуть к полноценной жизни которого может только та, которая искренне полюбит его прекрасную душу, невзирая на ужасающее лицо. И, конечно, такой человек находится, в лице романтичной и все понимающей, но довольно невзрачной и вечно стесняющейся серой мышки Линди (Ванесса Энн Хадженс
).
Как умудрилась судьба свести вместе двух таких разных людей, позвольте умолчать, ибо этот жизненный зигзаг не поддается никакой критике и, судя по быстроте происходящего на экране, вообще не имеет никакого значения. Важно то, что уроду и изгою внезапно открывается истина - сердце женщины можно завоевать цветами, поездками за город, чтением стихов, которые она любит, и разговорами о том, что она любит. И чем печальнее и трогательнее будет общение, тем выше шанс услышать однажды вожделенные слова «я тебя люблю»
. Да, еще письмо о любви, которое, пожалуй, можно назвать единственной светлой мыслью в этой череде банальностей.
Подозреваю, что кассовые сборы этому фильму делают как раз те зрители, которым в силу юного возраста эти прописные истины кажутся новыми. Ужасно скучная, милая сказка. Эдакий Дориан Грей, переложенный на текущий момент. Все абсолютно ясно с самого начала и до самого конца, в отличие от жутковатого английского прототипа. Игру актеров оценить нет никакой возможности по причине того, что играть здесь практически совершенно нечего. И, хотя доводилось встречать хвалебные отзывы об игре Мэри-Кейт Олсен
, не могу заставить себя к ним присоединиться. Поскольку страшно округлять жирно подведенные черной тушью глаза и замогильным голосом вещать о каре и отмщении еще не есть хорошая актерская игра. Алекс Петтифер
, даже будучи изуродованным неуемной фантазией голливудских гримеров, в кадре был просто красив. Как этого и требовал от него нетребовательный сценарий. А Ванесса Энн Хадженс
на протяжении всего фильма изображала очередную средненькую Линди из очередного средненького фильма о проблемах американских школьников. Впрочем, если вы находитесь в счастливом возрасте первой осознанной влюбленности и томительные душевные переживания для вас внове, пересмотрите фильм Дэниела Барнса. Возможно, вам удастся выудить из этого зрелища крупицу пользы.
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