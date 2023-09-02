«Дети шпионов 4D»: Кино для «нюхачей»

Четвёртая часть детско-шпионской франшизы
Нелегко рассказывать о «Детях шпионов 4D»
, будучи в достаточно сознательном возрасте. Умные люди вообще ограничатся фантазией
на тему дальнейшего развития технологий с приставкой D, ну а я, за недостатком серого вещества, решусь все же на слабое подобие рецензии. Действительно, формат 4D Aroma-Scope, придуманный Робертом Родригесом
, не на шутку развивает воображение. Собственно, и 3D в свое время тоже воскресил этот неугомонный выдумщик, когда выпустил «Детей шпионов 3: Игра окончена»
. Теперь он же нам предлагает нюхать кино (вы хорошо представили себе эту картину?). Но речь не о том.
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«Дети шпионов 4D» Роберта Родригеса
Следуя логике, совсем скоро мы будем переживать то же самое, что и герои, — в реальном времени и пространстве. Подобное, конечно, уже не в новинку для россиян, так как жизнь наша полна разнообразных сюрпризов. Да и 5D-аттракционы уже имеются в каждом уважающем себя большом городе. Мне, правда, кажется, что проще всего встроить навсегда чип в мозг, чтобы человек смотрел фильмы круглосуточно, не отрываясь при этом от каждодневной рутины. Но то ли еще будет, если за дело возьмется Роберт Родригес
.
Как я уже говорил ранее
, Родригес
с Бессоном
, постоянно снимающие детские фильмы, вызывают у меня с одной стороны симпатию, а с другой — недоумение. Вроде серьезные люди, а снимают последнее время подростково-сентиментально-приключенческое кино. И в чем подвох? В случае с Родригесом
подвоха нет. Его любовь к детскому кино легко объясняется многодетностью в семье и ностальгией по детству. Он и начинал-то с короткометражек про детей… Другой вопрос, имеет ли смысл оценивать хоть как-то подобное кино?
При просмотре я неоднократно ловил себя на мысли, что мне скучно. Приключения заранее предсказуемые, интрига лежит на поверхности, дети вовсю забавляются с взрослыми игрушками… Если посмотреть на фильм отстраненно, с позиции восьмилетних мальчишек и девчонок, то, возможно, сюжет и захватит. Но почему-то абсолютно не хотелось вживаться в этот диковатый мир, где беременная Джессика Альба
справляется с десятком врагов. Вроде бы это в новинку, но ни капельки не смешно. И даже солдаты Хранителя Времени
не вызывали улыбку, несмотря на то, что их маски невероятно похожи на «лицо» Роршаха
.
Проблема фильма лежит на поверхности. Родригес
просто снял кино для детей, не удосужившись приобщить к нему взрослых. Для них он приготовит очередной «Мачете»
или «Город грехов»
. А пока пусть позабавятся дети.
Поэтому-то нет ни логики повествования, ни мощной режиссуры, ни заметных актерских ролей (за исключением, Джереми Пайвена
– фильм, по сути, является его бенефисом). Зато в изобилии всяческих гаджетов, ребяческих шуток и ярких красок. Центральной же фигурой (да еще и рассказчиком!) стал пес-робот, выполняющий команды, если его за что-нибудь потянуть-ущипнуть-поднять.
Безусловно, Родригес
не первый, кто обратился к альтернативным возможностям воздействия на эмоции зрителя. И до него чего только не вытворяли в кинотеатрах режиссеры, испугавшиеся конкуренции с телевидением. Один только Уильям Касл
придумал несколько способов напугать зрителя, хотя и добился обратного результата. Кстати, об эре такого ажиотажа прекрасно рассказал в своем самом личном фильме «Дневной сеанс» Джо Данте
— еще один «вечный ребенок» от кино…
Но именно Родригес
прекрасно улавливает веяния эпохи, и уже за это его можно ценить и уважать. Жаль только, что он отказался превратить свой слишком сладкий десерт в удобоваримое кушанье для всей семьи. Хотя детям, наверянка, вновь понравятся приключения «Детей шпионов»
. Потому как это про них и для них. Остальные же пусть подвинутся и перестанут мешать смотреть это веселое и занимательное кино!
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