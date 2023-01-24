«Конан-варвар»: Мистер посредственность

Еще один ремейк в биографии Маркуса Ниспела
Наследие Конана — отважного и грозного киммерийского воина — насчитывает на сегодняшний день невероятное количество рассказов и повестей его отца-основателя Роберта Ирвина Говарда и его последователей, несколько экранизаций (в том числе, и анимационный сериал), компьютерных игр, а также массу подражаний и пародий. Отечественному зрителю особенно памятны две ленты из незаконченного цикла продюсера Рафаэллы Де Лаурентис
— «Конан-варвар»
и «Конан-разрушитель»
. Знаменитого героя, как вы помните, играл Арнольд Шварценеггер
, и до сих пор некоторые почитатели его таланта уверены, что ему не стоило брать в руки автомат взамен двуручного меча. Арни
, действительно, поражает воображение и как ни кто другой вписывается в антураж фэнтези. Да и прославился он благодаря Джону Милиусу
, который увидел в нем настоящего варвара из древнего прошлого. Но то были 80-е. Хотелось удивить публику еще большим размахом и фантастическим сюжетом, поэтому-то бывший бодибилдер с удовольствием принял приглашение Джеймса Кэмерона
сыграть Терминатора
…
Но речь у нас не об Арни с его Конаном и «Рыжей Соней»
, хотя все равно нам не избежать сравнений классической ленты Милиуса с новой версией приключений Конана, воплощенных на экране мастером римейков Маркусом Ниспелом
. Оба фильма — и старый, и новый — не являются полноценным экранизациями. В каждом из них свой сценарий, своя история. Картина Джона Милиуса создана по сценарию Оливера Стоуна
и представляет собой эпическую магическую сагу о трудном пути воина. У Ниспела все более реалистично и правдоподобно (сказывается влияние его прежних работ в жанре хоррор), магия практически отсутствует, а сюжет то и дело возвращается к теме мести. Если Конан Шварценеггера довольно мрачный и властный человек, то персонаж Джейсона Момоа
во многом напоминает современного человека. Да и остальные герои так или иначе больше походят на людей, чем на мифических героев и полубогов. Кстати, о полубогах. Халар Зим в исполнении Стивена Лэнга
— это, конечно, не могучий жрец Тульса Дум, блистательно сыгранный Джеймсом Эрлом Джонсом
. В нем многое напоминает Майлза Кварича из «Аватара»
, но Халар более фанатичнее. Причиной такого фанатизма здесь является его любовь к погибшей жене — он стремится стать властелином тьмы для того, чтобы ее воскресить.
Взаимоотношениям отцов и детей, семейным ценностям немало уделено внимания в картине Ниспела. Конана обучает искусству меча его отец Корин
, а затем мальчик становится свидетелем смерти своего родителя, что, разумеется, отложило отпечаток на его судьбе. Непростые отношения и у Халара с дочерью Марик
, ревнующей его к давно умершей матери. Такое ощущение, что фильм снимали для детей, но рейтинг R указывает совсем на другую целевую аудиторию. Оно и понятно — в новом «Конане-варваре»
почти столько же насилия и обнаженного женского тела, что и в ленте тридцатилетней давности, если не больше. В «Конане-варваре» чувствуется твердая режиссерская рука. Сценарий, практически, не вызывает нареканий. Актеры все как на подбор. Нашлось место и понятным современному зрителю шуткам («Женщина, ко мне!»
). Спецэффекты и 3D-технологии смотрятся без напряжения. И все равно фильму явно чего-то не хватает.
Возможно, это происходит от того, что создатели пошли на поводу современных реалий и зрителей. Зритель хочет, чтобы герои не отличались от него самого, чтобы было много кровопролития, чтобы реальность не вызывала сомнений. Поэтому мы видим на экране мелко думающих людей, море бутафорской крови, реалистичные бои на мечах и настоящую Болгарию, а не нарисованные декорации. Мы измельчали, и вслед за нами низводится до нашего уровня культура. Мы слышим что-то знакомое в названиях вещей, но не знаем, что они означают. Мы видим на экране людей, с которыми сталкиваемся каждый день. Они — такие же посредственности, как и мы сами. И в такие непростые времена снимается на новый лад куча фильмов на античную и доисторическую тему, которые не имеют ничего общего с действительностью и мифологией. А мы и рады все это скушать, лишь бы зрелищ побольше, да мозгов поменьше. Старая версия «Конана-варвара»
все-таки соответствует хоть какому-то уровню мозгового развития. Сцена убийства Дума
выполнена почти точь-в-точь, как финал «Апокалипсиса сегодня»
. А слова, обращенные жрецом к Конану («Сын мой!»
), намекают на то, что Милиус уже тогда знал, чем кончится история Люка Скайуокера
(именно голосом Джеймса Эрла Джонса
говорил Дарт Вейдер). Что и немудрено. Ведь Коппола
, Лукас
и Милиус из одной дружной компании, собиравшейся в одном из бунгало в Малибу…
В фильме Маркуса Ниспела, к сожалению, нет ни запоминающейся музыки Бэйзила Поледуриса
, ни старых опытных актеров, ни мощи повествования и самого Конана
. Зато есть в немереных количествах хитрость, изворотливость, наглость и исковерканные понятия о мести, чести и достоинстве.
Хорошо, хоть сама история дает шанс заинтересоваться. Да и актеры выглядят достойно. Порадовал Рон Перлман
в роли отца Конана. Из Стивена Лэнга, как всегда, получился великолепный злодей. Рейчел Николс
опровергла устаревшие представления о девушке воина, представ в роли властной и умной Тамары (хотя Валерия в исполнении Сандал Бергман
, на мой взгляд, выглядела намного лучше). Но самый невероятный персонаж получился у Роуз Макгоуэн
. Ее Марик — настоящая ведьма с повадками кобры. Правда, она напоминает Ольгу Куриленко
из «Центуриона»
, но данный факт не умаляет ее достоинств.
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«Конан-варвар» Маркуса Ниспела
В целом, получился довольно стандартный для нашего времени продукт. С одной стороны — много зрелищ, хорошая режиссура, неплохая актерская работа. А с другой — банальность, стереотипность и отсутствие оригинальных идей. Пару раз посмотреть можно, но не больше. Тем же, кто с тоской вспоминает фильмы прошлого, советую пересмотреть фильм 1982 года или, вообще, ознакомиться с творчеством какого-нибудь Рене Лалу
, у которого сюжеты про воинов получались гораздо объемнее, чем все современные 3D-фильмы вместе взятые…
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