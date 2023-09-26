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«Челюсти»: Зубная боль

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26 сентября 2023
Фильм-предупреждение для жителей Приморья

«Челюсти»: Зубная боль

Акулы — уникальные существа. Будучи убийцами от природы, они издревле наводят ужас на все живое, что когда-либо оказывалось в море или в океане, но при этом не лишены обаяния и магнетизма. Представьте себя на секунду одиноко плавающим в морских просторах. Вы замечаете острый плавник и цепенеете от страха. А уж когда эта острозубая громадина (или малютка — в зависимости от вашего местопребывания) выскакивает резко из воды, то вам только и остается восхищаться ее ловкостью и внушительной пастью. И если вам повезет, то останетесь вы только без руки или ноги. Но зато будет что рассказать и показать!

Смотреть онлайн «Челюсти» Дэвида Р. Эллиса
Примерно так, наверно, и думают те смельчаки, которые катаются на своих моторках в Приморье, где в настоящий момент орудуют акулы. Им невдомек, что вместе с конечностью они легко могут расстаться и с жизнью. Но речь, собственно, не об этих бедолагах, а о фильме «Челюсти», который очень кстати вышел на отечественные экраны в День знаний. И, действительно, пусть уж лучше дети знают про акул понаслышке, а не после личной встречи. О том, что существует около 350-ти видов этих кровожадных рыбин. О том, что наиболее известные (и, как правило, самые опасные для людей) среди них — рыба-молот, бычья, тигровая и большая белая акулы.

«Челюсти»: Зубная боль

Именно белая акула стала главным героем легендарных «Челюстей» Стивена Спилберга. Нашлось ей место и в смертельном отряде акул в новой картине Дэвида Р. Эллиса «Челюсти» (оригинальное название — «Shark Night», что можно перевести как «Ночь акул»). А помогают ей пожирать ни в чем неповинных студентов рыба-молот, акула-бык, тигровая акула, светящаяся акула и акула-мако. У каждой из них свой уникальный стиль поведения и нападения, а посему сцены с ними будоражат и в определенной степени пугают.

Эллис уже имел опыт работы над фильмами про акул. При его непосредственном содействии проходили съемки памятного «плохого хорошего» триллера «Глубокое синее море». Так что оставалось только следовать задумке сценаристов и отдаться на волю мастерам старой-доброй аниматроники. Но, несмотря на талантливое манипулирование человеческим страхом, над картиной часто нависает тень оригинальных «Челюстей». Начнем хотя бы с пролога, где девушка купается в озере и ее что-то с силой тянет под воду. Главный герой, застенчивый студент-медик Ник в исполнении Дастина Миллигана, — это слабая калька с шерифа Мартина Броуди. Да и многие сцены (за исключением интригующего поворота сюжета) сильно напоминают картину Спилберга. То, что океан заменили на озеро, конечно, придает остроты сюжету, но, к сожалению, мы уже видели «Пираньи» Александра Ажа, которые подняли планку по дикости и кровавости для подобных водных сюжетов.

«Челюсти»: Зубная боль

И все же фильм не об акулах, а о пресловутом человеческом факторе. Не зря в начале я заговорил о событиях в Приморье, потому как они имеют непосредственное отношение к нашей истории. Кто-то по глупости лезет в воду, зная о грозящей опасности. Кто-то просто любит лицезреть ужасы, приключившиеся в реальности. Ну а третьи, пользуясь случаем и спросом, организовывают кошмарную охоту, в которую вовлекаются невинные люди и ничего не ведающие о преступности рыбы. Но, пожалуй, не стоит раскрывать до конца весь секрет картины, иначе вы, ожидая чего-то большего, окажетесь в дураках от необоснованных ожиданий. Проще посмотреть фильм и убедиться в том, что люди — такие же звери, как и акулы, если не хуже.


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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   26.09.2023 - 13:52
согласна, как могли попасть такие громадины в озера. даже в заливы они редко заплывают. много вопросов.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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