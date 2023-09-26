«Челюсти»: Зубная боль

Фильм-предупреждение для жителей Приморья
Акулы — уникальные существа. Будучи убийцами от природы, они издревле наводят ужас на все живое, что когда-либо оказывалось в море или в океане, но при этом не лишены обаяния и магнетизма. Представьте себя на секунду одиноко плавающим в морских просторах. Вы замечаете острый плавник и цепенеете от страха. А уж когда эта острозубая громадина (или малютка — в зависимости от вашего местопребывания) выскакивает резко из воды, то вам только и остается восхищаться ее ловкостью и внушительной пастью. И если вам повезет, то останетесь вы только без руки или ноги. Но зато будет что рассказать и показать!
Смотреть онлайн
«Челюсти» Дэвида Р. Эллиса
Примерно так, наверно, и думают те смельчаки, которые катаются на своих моторках в Приморье, где в настоящий момент орудуют акулы. Им невдомек, что вместе с конечностью они легко могут расстаться и с жизнью. Но речь, собственно, не об этих бедолагах, а о фильме «Челюсти»
, который очень кстати вышел на отечественные экраны в День знаний. И, действительно, пусть уж лучше дети знают про акул понаслышке, а не после личной встречи. О том, что существует около 350-ти видов этих кровожадных рыбин. О том, что наиболее известные (и, как правило, самые опасные для людей) среди них — рыба-молот, бычья, тигровая и большая белая акулы.
Именно белая акула стала главным героем легендарных «Челюстей» Стивена Спилберга
. Нашлось ей место и в смертельном отряде акул в новой картине Дэвида Р. Эллиса «Челюсти»
(оригинальное название — «Shark Night», что можно перевести как «Ночь акул»). А помогают ей пожирать ни в чем неповинных студентов рыба-молот, акула-бык, тигровая акула, светящаяся акула и акула-мако. У каждой из них свой уникальный стиль поведения и нападения, а посему сцены с ними будоражат и в определенной степени пугают.
Эллис уже имел опыт работы над фильмами про акул. При его непосредственном содействии проходили съемки памятного «плохого хорошего» триллера «Глубокое синее море»
. Так что оставалось только следовать задумке сценаристов и отдаться на волю мастерам старой-доброй аниматроники. Но, несмотря на талантливое манипулирование человеческим страхом, над картиной часто нависает тень оригинальных «Челюстей». Начнем хотя бы с пролога, где девушка купается в озере и ее что-то с силой тянет под воду. Главный герой, застенчивый студент-медик Ник в исполнении Дастина Миллигана
, — это слабая калька с шерифа Мартина Броуди
. Да и многие сцены (за исключением интригующего поворота сюжета) сильно напоминают картину Спилберга. То, что океан заменили на озеро, конечно, придает остроты сюжету, но, к сожалению, мы уже видели «Пираньи» Александра Ажа
, которые подняли планку по дикости и кровавости для подобных водных сюжетов.
И все же фильм не об акулах, а о пресловутом человеческом факторе. Не зря в начале я заговорил о событиях в Приморье, потому как они имеют непосредственное отношение к нашей истории. Кто-то по глупости лезет в воду, зная о грозящей опасности. Кто-то просто любит лицезреть ужасы, приключившиеся в реальности. Ну а третьи, пользуясь случаем и спросом, организовывают кошмарную охоту, в которую вовлекаются невинные люди и ничего не ведающие о преступности рыбы. Но, пожалуй, не стоит раскрывать до конца весь секрет картины, иначе вы, ожидая чего-то большего, окажетесь в дураках от необоснованных ожиданий. Проще посмотреть фильм и убедиться в том, что люди — такие же звери, как и акулы, если не хуже.
обсуждение >>