«Два дня»: Главный экспонат

Любовное противостояние власти и интеллигенции
«Два дня»
— удивительный фильм для Авдотьи Смирновой
, если вспомнить ее сценарии или режиссерский дебют. Пожалуй, мало кто из зрителей (да и коллег) ожидал, что именно ведущая «Школы злословия» снимет настоящую романтическую комедию. Ведь ни «Дневник его жены»
, ни «Связь»
, пусть они и посвящены отношениям между мужчиной и женщиной, не обладают такой воздушной легкостью и искрометностью, как «Два дня»
. Хотя, возможно, эти качества привнесла в фильм соавтор сценария Анна Пармас
, но это нисколько не умаляет изящности и абсолютного совершенства (пара эпизодов, созданных явно для зрителя, не в счет) новой картины.
От фильма так и веет искренностью авторов. Это объясняется тем, что сценарий заранее предполагал участие в проекте Ксении Раппопорт
и Федора Бондарчука
. Последний как раз и подкинул идею Авдотье Смирновой
, когда они наслаждались солнцем и морем на «Кинотавре»
три года назад. Ему очень хотелось сыграть с Ксенией Раппопорт
любовную историю, и его мечта сбылась на все сто процентов.
О сюжете картины, думаю, не стоит рассказывать, потому как он уже всем известен. Так что сосредоточимся на его особенностях, деталях и многом другом, что доставляет удовольствие от просмотра. Самое главное в картине – это, безусловно, блистательный дуэт Раппопорт
и Бондарчука
. Актеры перед нами разыгрывают ситуации, знакомые нам по комедиям Эльдара Рязанова
. Петр Дроздов
, властный чиновник из Москвы, никак не может выбраться из музея-усадьбы, словно оперная певица из «Юрьева дня»
. Но причина этой задержки, конечно же, не столь фатальна, как у Серебренникова
, а вполне позитивная и живительная. Персонаж Бондарчука
, временами похожий то на Мышкина из «Даун Хауса»
, то на бизнесмена из мелодрамы Ольги Субботиной
, попросту влюбляется в молодую музейную работницу Марию Ильиничну
, которая рубит правду-матку, не стесняясь присутствия высшего начальства. Характеры обоих главных героев сильно отличаются друг от друга, как это принято в голливудских ромкомах. Но Раппопорт
и Бондарчук
не сползают на территорию американских стереотипов, а с полной достоверностью показывают и доказывают, что и такие яркие противоположности могут проникнуться симпатией и сильной привязанностью друг к другу. Любви не только все возрасты покорны, но и такие вечные соперники, как власть имущие и интеллигенты.
Картина несколько старомодна, но это легко объясняется местом действия и особенностями работы музейных сотрудников. Перед нами типичное запущенное здание провинциального музея, принадлежавшее в девятнадцатом столетии условному классику Петру Щегловитову. Здесь каждое дерево посажено каким-нибудь известным другом вымышленного писателя: Тургеневым, Толстым… Здесь работники излагают свои мысли высоким стилем, что не мешает им сетовать на тяжелую судьбину под гнетом местного губернатора (Борис Каморзин
, как всегда, был на высоте). Здесь прелестный парк с потрескавшимися львами и озером, поросшим трясиной. В общем, наглядный образец русской усадьбы, прекрасно запечатленный на пленке Максимом Осадчим
.
В сценарии немало резкой критики не только власти, но и самой интеллигенции. Ее представителей очень точно и весьма нелестно охарактеризовал герой Бондарчука в начальной сцене трапезы на свежем воздухе. Ну а сцена с хождением на коленях по музею и вовсе напоминает Салтыкова-Щедрина и Гоголя. Что же касается финала, в котором блистательно сыграл министра Андрей Смирнов
, то он окончательно расставляет все точки над «i» в отношении власти не только к интеллигенции, но и к своим «винтикам».
Но, несмотря на критику и сатиру, картина, повторюсь, смотрится легко, словно сказка про «Красавицу и Чудовище». Особую прелесть ей добавляют яркие детали вроде табличек у деревьев, на которых обозначено, кто из классиков их посадил. Вспоминаются и разбитая кружка, и разговор Маши
с козой, и кролики у местного реставратора, и пустующая скамейка, на которой только что сидел Дроздов
. Фильм наполнен этими маленькими, но о многом говорящими деталями, словно новогодняя елка гирляндами.
Еще одна особенность картины – это взаимосвязь прошлого с настоящим. Герои Раппопорт и Бондарчука
переживают то же самое, что и Щегловитов с возлюбленной. Но если у русского классика не получилось удержать любовь рядом, то наши современники попытались жить вместе. Получилось это у них или нет – вопрос остается открытым.
И, конечно же, нельзя забывать про юмор, тонкий и непринужденный, словно перед нами советское кино эпохи Гайдая
. Конечно же, наибольшее количество шуток досталось главным героям, но и остальным также повезло с текстом. Особенно в этом смысле отличилась Ирина Розанова
, сыгравшая женщину, истосковавшуюся по теплу мужского тела.
В результате, перед нами действительно смешная и современная, несмотря на некую архаичность натуры и некоторых персонажей, романтическая комедия с элементами сатиры, рассчитанная на самую широкую аудиторию. На нее не грех сходить, тем более, что толковых комедий у нас, практически, не бывает.
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