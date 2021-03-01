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«Два дня»: Главный экспонат

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1 марта 2021
Любовное противостояние власти и интеллигенции

«Два дня»: Главный экспонат

«Два дня» — удивительный фильм для Авдотьи Смирновой, если вспомнить ее сценарии или режиссерский дебют. Пожалуй, мало кто из зрителей (да и коллег) ожидал, что именно ведущая «Школы злословия» снимет настоящую романтическую комедию. Ведь ни «Дневник его жены», ни «Связь», пусть они и посвящены отношениям между мужчиной и женщиной, не обладают такой воздушной легкостью и искрометностью, как «Два дня». Хотя, возможно, эти качества привнесла в фильм соавтор сценария Анна Пармас, но это нисколько не умаляет изящности и абсолютного совершенства (пара эпизодов, созданных явно для зрителя, не в счет) новой картины.

От фильма так и веет искренностью авторов. Это объясняется тем, что сценарий заранее предполагал участие в проекте Ксении Раппопорт и Федора Бондарчука. Последний как раз и подкинул идею Авдотье Смирновой, когда они наслаждались солнцем и морем на «Кинотавре» три года назад. Ему очень хотелось сыграть с Ксенией Раппопорт любовную историю, и его мечта сбылась на все сто процентов.

«Два дня»: Главный экспонат

О сюжете картины, думаю, не стоит рассказывать, потому как он уже всем известен. Так что сосредоточимся на его особенностях, деталях и многом другом, что доставляет удовольствие от просмотра. Самое главное в картине – это, безусловно, блистательный дуэт Раппопорт и Бондарчука. Актеры перед нами разыгрывают ситуации, знакомые нам по комедиям Эльдара Рязанова. Петр Дроздов, властный чиновник из Москвы, никак не может выбраться из музея-усадьбы, словно оперная певица из «Юрьева дня». Но причина этой задержки, конечно же, не столь фатальна, как у Серебренникова, а вполне позитивная и живительная. Персонаж Бондарчука, временами похожий то на Мышкина из «Даун Хауса», то на бизнесмена из мелодрамы Ольги Субботиной, попросту влюбляется в молодую музейную работницу Марию Ильиничну, которая рубит правду-матку, не стесняясь присутствия высшего начальства. Характеры обоих главных героев сильно отличаются друг от друга, как это принято в голливудских ромкомах. Но Раппопорт и Бондарчук не сползают на территорию американских стереотипов, а с полной достоверностью показывают и доказывают, что и такие яркие противоположности могут проникнуться симпатией и сильной привязанностью друг к другу. Любви не только все возрасты покорны, но и такие вечные соперники, как власть имущие и интеллигенты.

«Два дня»: Главный экспонат

Картина несколько старомодна, но это легко объясняется местом действия и особенностями работы музейных сотрудников. Перед нами типичное запущенное здание провинциального музея, принадлежавшее в девятнадцатом столетии условному классику Петру Щегловитову. Здесь каждое дерево посажено каким-нибудь известным другом вымышленного писателя: Тургеневым, Толстым… Здесь работники излагают свои мысли высоким стилем, что не мешает им сетовать на тяжелую судьбину под гнетом местного губернатора (Борис Каморзин, как всегда, был на высоте). Здесь прелестный парк с потрескавшимися львами и озером, поросшим трясиной. В общем, наглядный образец русской усадьбы, прекрасно запечатленный на пленке Максимом Осадчим.

В сценарии немало резкой критики не только власти, но и самой интеллигенции. Ее представителей очень точно и весьма нелестно охарактеризовал герой Бондарчука в начальной сцене трапезы на свежем воздухе. Ну а сцена с хождением на коленях по музею и вовсе напоминает Салтыкова-Щедрина и Гоголя. Что же касается финала, в котором блистательно сыграл министра Андрей Смирнов, то он окончательно расставляет все точки над «i» в отношении власти не только к интеллигенции, но и к своим «винтикам».

«Два дня»: Главный экспонат

Но, несмотря на критику и сатиру, картина, повторюсь, смотрится легко, словно сказка про «Красавицу и Чудовище». Особую прелесть ей добавляют яркие детали вроде табличек у деревьев, на которых обозначено, кто из классиков их посадил. Вспоминаются и разбитая кружка, и разговор Маши с козой, и кролики у местного реставратора, и пустующая скамейка, на которой только что сидел Дроздов. Фильм наполнен этими маленькими, но о многом говорящими деталями, словно новогодняя елка гирляндами.

Еще одна особенность картины – это взаимосвязь прошлого с настоящим. Герои Раппопорт и Бондарчука переживают то же самое, что и Щегловитов с возлюбленной. Но если у русского классика не получилось удержать любовь рядом, то наши современники попытались жить вместе. Получилось это у них или нет – вопрос остается открытым.

«Два дня»: Главный экспонат

И, конечно же, нельзя забывать про юмор, тонкий и непринужденный, словно перед нами советское кино эпохи Гайдая. Конечно же, наибольшее количество шуток досталось главным героям, но и остальным также повезло с текстом. Особенно в этом смысле отличилась Ирина Розанова, сыгравшая женщину, истосковавшуюся по теплу мужского тела.

В результате, перед нами действительно смешная и современная, несмотря на некую архаичность натуры и некоторых персонажей, романтическая комедия с элементами сатиры, рассчитанная на самую широкую аудиторию. На нее не грех сходить, тем более, что толковых комедий у нас, практически, не бывает.


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обсуждение >>
№ 5
Ольга См (Ростов)   2.05.2013 - 00:27
Очень понравился фильм. Сюжет "вражда - любовь - неопнимание и обида - развязка любовь", скажем так, знаком по многим картинам,и даже приелся, но обыгран потрясающе. Очень приятно смотреть!... читать далее>>
№ 4
Мусик (Израиль)   19.09.2011 - 16:56
Чудесный русский фильм! Всё в нём со вкусом, без перехлёста. Получила удовольствие. читать далее>>
№ 3
Пэтра (Новосибирск)   9.09.2011 - 17:40
Здравствуйте! Отличная команда - замечательный фильм! Хочется сказать спасибо всем кто работал над этой картиной! М.Осадчему - за крупный план глаза героини К.Раппопорт, когда на неё обрушился... читать далее>>
№ 2
WTF? (Vomit pour des hypocrites)   8.09.2011 - 01:10
Классичесский кинороман про отношения так называемых laids cochonne - героини Ксении и bourge voyou - героя Фёдора. Режиссёр очень точно вычерчивают свою позицию graisses arrogante mi-femme как через традиционные... читать далее>>
№ 1
СВ   7.09.2011 - 17:59
Нравится Бондарчук как актёр. Особенно ему идут роли мерзавцев, двуличных злыдней. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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