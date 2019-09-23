«Коломбиана»: Матильда очень изменилась за лето

Алогичный боевик для поклонников Зои Салданы
Каталея – это цветок, принадлежащий к семейству Орхидей. Это очень яркое, красивое и необычное по форме растение, чья родина – прибрежные земли Амазонки. Поэтому нет ничего удивительного, что именно такое имя (а точнее, Каталея
) носит героиня Зои Салданы
в новой картине Оливье Мегатона «Коломбиана»
(буквальное название – «Колумбийка»
).
Каталея
– профессиональный киллер родом из Колумбии. Она заявила о своем желании убивать еще в детстве после того, как ее семью – отца и мать – убил Марко
, правая рука мафиози Дона Лусиа
. Всю свою сознательную жизнь девушка вынашивала изощренный план мести, результаты которой нам предлагают лицезреть ближе к финалу этого смутного боевичка.
Вопрос только в том, кто захочет смотреть то, что и так знакомо по десятку подобных картин. К тому же, авторы сценария Люк Бессон
и Роберт Марк Кеймен
не стали далеко ходить, взяв за образец «Никиту»
и «Леона»
все того же Бессона
.
Фильм начинается, как история Матильды
, а когда перед нами появляется красавица Салдана
, то сюжет развивается в духе «Никиты»
. Конечно же, многие фанаты ждали от Люка
, чтобы он продолжил истории своих знаменитых историй. Но мало кто ожидал (хотя и могли бы, учитывая последние работы француза), что он просто скопирует свои старые находки и преподнесет в виде плохо перемешанного винегрета.
Но не все так плохо с «Коломбианой»
. По крайней мере, зрители будут благодарить создателей фильма за три вещи.
Во-первых, картина полностью посвящена Зои Салдане
. Актриса находится в прекрасной физической форме и выглядит эффектно в экшн-сценах. Конечно же, ей было нелегко показать себя с точки зрения драматургии, но, тем не менее, фильм является ее бенефисом.
Во-вторых, спасибо за сцену в полицейском участке. Непонятно, конечно, зачем столько трудностей было придумано для выполнения заказа, но то, как Каталея
проделала эту хитроумную комбинацию, все равно вызывает восхищение. Эффектно, завораживающе и без всяких сантиментов.
В-третьих, порадовал финал, где первым аккордом стало появление Каталеи
с гранатометом в руках. Этакий привет из 80-90-х, когда с подобным оружием расхаживали Шварц
и Слай
. Эмансипация, что ж поделаешь…
В остальном, к сожалению, все на уровне третьего класса, т.е., фильмов категории B. Начиная от алогичного сюжета и заканчивая провалами в режиссуре, фильм уверенно катится в яму стереотипов. Если бы на втором плане были более известные актеры, то, возможно, они бы попытались избавить картину от штампов. Но чего нет, того нет. Поэтому остается нам только лицезреть на невероятно волнующую Зои Салдану
и забыть про наличие серого вещества. Хотя зачем нам сюжет, если на экране Зои
. Пусть уж ее будет побольше, и тогда обо всех других составляющих фильма можно и не вспоминать…
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