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«Беременный»: Дал Бог зайку, даст и лужайку

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27 июля 2021
Наш запоздалый ответ «Джуниору»

«Беременный»: Дал Бог зайку, даст и лужайку

Как бы ни отнекивались создатели «Беременного» от картины Айвена Райтмана, но массивная фигура Шварца постоянно присутствует за спиной Дмитрия Дюжева, пусть и незримо. И дело даже не в том, что ситуации аналогичны (хотя сюжеты и разные). Нет, все намного проще. Насмотренный зритель просто с трудом может представить кого-то другого в роли беременного вместо Шварценеггера. К тому же, если это оригинальная история, то нечего было пародировать самого «Мистера Вселенной» в сцене с фотосессией мужчины в «интересном» положении... Жаль, что наш сайт не Twitter, иначе на этом можно было поставить точку, превратив тем самым разбор фильма в микро-рецензию. Но наш формат предполагает более детальный обзор, поэтому вернемся к нашим героям. Точнее, герою.

«Беременный»: смотреть фильм онлайн

К Дмитрию Дюжеву, сыгравшему консервативного диджея телеканала MTV Сергея Добролюбова, претензий нет и не может быть. Актер ухватился за роль, как за новый опыт, и раскрасил ее всеми мыслимыми деталями и житейскими наблюдениями. В этом ему помогла не только специфическая литература, но и жена, недавно подарившая ему ребенка. И теперь Дмитрий, известный трепетным отношением к женщинам, еще больше уважает, ценит и оберегает слабый пол.

«Беременный»: Дал Бог зайку, даст и лужайку

Что касается остальных актеров, занятых в новой комедии Сарика Андреасяна, то они все более-менее вписываются в предложенные обстоятельства. Хороши родители Сергея в исполнении Валентина Смирнитского и Людмилы Артемьевой. По-прежнему вызывает улыбку Михаил Галустян, пусть и порядком поднадоевший. В несколько гипертрофированном образе появилась в кадре Светлана Ходченкова, сыгравшая прокурора с замашками и прической Адольфа Гитлера. Дмитрий Шаракоис дорос профессионально до врача-гинеколога после практики «Интернов», а Вилле Хаапасало (куда же без него!) предстает в уже привычном образе лоботряса, пусть и в режиссерском кресле. Но больше всех органично смотрелась парочка «голубых», сыгранная резидентами «Камеди-клаба» - Дмитрием Хрусталевым и Виктором Васильевым. Про Анну Седокову в роли жены Сергея трудно что-либо сказать, потому как даже камера по сюжету заглядывала ей не в лицо, а гораздо ниже шеи.

«Беременный»: Дал Бог зайку, даст и лужайку

С юмором в фильме немного переборщили, хотя чисто физиологические подробности были вполне оправданы сюжетом. Но, тем не менее, смешно как-то уж через силу, словно улыбка вызывает боль. Возможно, мне, как представителю мужской половины планеты, просто неловко наблюдать за своим собратом, оказавшимся на месте женщины. А может и сценаристы не доглядели ту незримую, тонкую линию, которая разделяет юмор от пошлости. Все-таки, должен заметить, предыдущая работа Андреасяна«Служебный роман. Наше время» - намного легче и веселее. А «Беременный» провисает чисто логически во многих местах, словно сам фильм вынашивает в себе ребенка. И спасибо Дюжеву и другим актерам, знающим свое дело, что фильм не скатился напрочь в бездну кича, а остался на уровне, близком к семейному кино. Смотреть этот фильм или нет, решать остается вам, дорогие зрители. В конце концов, на дворе осень и хочется позитивных эмоций. А их можно получить при просмотре «Беременного» или же более уверенного конкурента по прокату – «Двух дней» Авдотьи Смирновой


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обсуждение >>
№ 19
кок   20.01.2012 - 13:37
Ну почему многие издеваются над Дюжевым? Как говорится - нельзя смеяться над БОЛЬНЫМИ людьми. Дюжев всю свою артистичковую жизню играл себя - чучку, дрючку, закорючку. Сразу узнаешь - Космос в своем репертуаре.... читать далее>>
№ 18
викся (азов)   21.11.2011 - 10:28
Фильм никакой. Мне, как женщине, было просто неприятно смотреть на все происходящее на экране. А эпизод с креслом у гинеколога полностью взят из выпуска "Маски-шоу". читать далее>>
№ 17
Кирилл и Светлана   20.09.2011 - 23:33
зачем вы себя обманываете . Дюжев похож на дауна. и актер отвратительный читать далее>>
№ 16
киношник (Екатеринбург)   19.09.2011 - 18:01
фильм убогий, редкостное гав-о.....в кинотеатре, большой зал, было 6 человек включая меня и один ребенок. не понимаю, зачем снимать фильм, который смотрят 6 человек))) это же не выгодно))) помню, когда... читать далее>>
№ 15
светлана2   12.09.2011 - 19:05
а мне галустян понравился... читать далее>>
Всего сообщений: 18
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