«Беременный»: Дал Бог зайку, даст и лужайку

Наш запоздалый ответ «Джуниору»
Как бы ни отнекивались создатели «Беременного»
от картины Айвена Райтмана
, но массивная фигура Шварца
постоянно присутствует за спиной Дмитрия Дюжева
, пусть и незримо. И дело даже не в том, что ситуации аналогичны (хотя сюжеты и разные). Нет, все намного проще. Насмотренный зритель просто с трудом может представить кого-то другого в роли беременного
вместо Шварценеггера
. К тому же, если это оригинальная история, то нечего было пародировать самого «Мистера Вселенной»
в сцене с фотосессией мужчины в «интересном» положении... Жаль, что наш сайт не Twitter, иначе на этом можно было поставить точку, превратив тем самым разбор фильма в микро-рецензию. Но наш формат предполагает более детальный обзор, поэтому вернемся к нашим героям. Точнее, герою.
«Беременный»: смотреть фильм онлайн
К Дмитрию Дюжеву
, сыгравшему консервативного диджея телеканала MTV Сергея Добролюбова, претензий нет и не может быть. Актер ухватился за роль, как за новый опыт, и раскрасил ее всеми мыслимыми деталями и житейскими наблюдениями. В этом ему помогла не только специфическая литература, но и жена, недавно подарившая ему ребенка. И теперь Дмитрий
, известный трепетным отношением к женщинам, еще больше уважает, ценит и оберегает слабый пол.
Что касается остальных актеров, занятых в новой комедии Сарика Андреасяна
, то они все более-менее вписываются в предложенные обстоятельства. Хороши родители Сергея
в исполнении Валентина Смирнитского
и Людмилы Артемьевой
. По-прежнему вызывает улыбку Михаил Галустян
, пусть и порядком поднадоевший. В несколько гипертрофированном образе появилась в кадре Светлана Ходченкова
, сыгравшая прокурора с замашками и прической Адольфа Гитлера. Дмитрий Шаракоис
дорос профессионально до врача-гинеколога после практики «Интернов»
, а Вилле Хаапасало
(куда же без него!) предстает в уже привычном образе лоботряса, пусть и в режиссерском кресле. Но больше всех органично смотрелась парочка «голубых», сыгранная резидентами «Камеди-клаба» - Дмитрием Хрусталевым
и Виктором Васильевым
. Про Анну Седокову
в роли жены Сергея
трудно что-либо сказать, потому как даже камера по сюжету заглядывала ей не в лицо, а гораздо ниже шеи.
С юмором в фильме немного переборщили, хотя чисто физиологические подробности были вполне оправданы сюжетом. Но, тем не менее, смешно как-то уж через силу, словно улыбка вызывает боль. Возможно, мне, как представителю мужской половины планеты, просто неловко наблюдать за своим собратом, оказавшимся на месте женщины. А может и сценаристы не доглядели ту незримую, тонкую линию, которая разделяет юмор от пошлости. Все-таки, должен заметить, предыдущая работа Андреасяна
– «Служебный роман. Наше время»
- намного легче и веселее. А «Беременный»
провисает чисто логически во многих местах, словно сам фильм вынашивает в себе ребенка. И спасибо Дюжеву
и другим актерам, знающим свое дело, что фильм не скатился напрочь в бездну кича, а остался на уровне, близком к семейному кино. Смотреть этот фильм или нет, решать остается вам, дорогие зрители. В конце концов, на дворе осень и хочется позитивных эмоций. А их можно получить при просмотре «Беременного»
или же более уверенного конкурента по прокату – «Двух дней» Авдотьи Смирновой
…
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