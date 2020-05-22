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«Ночь страха 3D»: Обаятельное зло

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22 мая 2020
Мужской вариант «Тела Дженнифер»

«Ночь страха 3D»: Обаятельное зло

Вампирам в последнее время не везет с ярким воплощением на киноэкране. Перед нами мелькают то какие-то грязные оборванцы («Земля вампиров»), то занудные нытики, застрявшие навсегда в подростковом теле («Сумерки»). Ни романтизация, ни обезличивание до уровня зомби не подходят тому леденящему душу магнетизму, знакомому нам еще со времен Макса Шрека. И ремейк культовой страшилки 80-х «Ночь страха» как нельзя кстати выходит на экраны, чтобы вернуть нам то обаяние зла, что памятно нам по детским воспоминаниям.

Колин Фаррелл в обновленном образе Джерри – это не Бела Лугоши, но и не статист, затесавшийся в нужном месте и в нужное время среди звезд первого эшелона. Его вампир цепляет своей животной страстью, черным юмором и игрой с людьми в кошки-мышки. И даже зная заранее финал, трудно отделаться от мысли, что этот гад окажется живучим! Но нет, несмотря на все его смертельное обаяние, и для Джерри наступит смертный час… А попутно он заберет с собой парочку старлеток да представит показательное выступление по расправе с прежними идеалами (сцена с убийством Криса Сарандона порадует всех, кто яростно желал ему скорой смерти в оригинале).

«Ночь страха 3D»: Обаятельное зло

Еще одна находка, вторая по счету после улыбчивого и грозного Фаррелла, - это телеведущий Питер Винсент, сыгранный Дэвидом Теннантом. При просмотре новой «Ночи страха» невозможно не сравнивать этого молодого актера с Родди Макдауэллом, но, должен заметить, это все же две абсолютно разные вселенные и роли. У Макдауэлла была блистательная пародия на истребителя вампиров Ван Хельсинга, запомнившегося Тому Холленду и его коллегам благодаря сыгравшему эту роль Питеру Кушингу. А у Теннанта получился этакий рокер, чуть ли не Джигурда или Роб Зомби. Вместо аристократичного поведения почесывание промеж ног, а изо рта постоянно несет перегаром и бранью. Типичный представитель современного шоу-бизнеса, выросший на роке, наркотиках и фильмах ужасов 80-х. Обоих персонажей роднит разве что дикий страх перед неизведанным, но каждый из них принадлежит именно своему времени, чем они и хороши.

Жаль, что не дали до конца развернуться Тони Коллетт в роли матери Чарли, да и сам Брюстер в исполнении Антона Ельчина не особо впечатлил на всем протяжении картины, за исключением финальной сцены. Но больше всего я жалею, что нет настоящего Эда Томпсона. Вместо смешливого похабника Стивена Джеффриса нам подсунули в очередной раз ботаника. Кристофер Минц-Плассе, конечно, здорово прошелся по популярной вампирской саге, но мне все равно не хватило органики Джеффриса, которого наверняка многие помнят по многочисленным треш-хоррорам прошлого века. Что же касается Имоджен Путс, заменившей Аманду Бирс, то она вызывает улыбку и симпатию. Правда, белое платье больше идет Аманде, да и вызывает лично у меня определенные ассоциации.

«Ночь страха 3D»: Обаятельное зло

Новая версия, благодаря комедийному таланту Крэйга Гиллеспи, практически не уступает в юморе оригиналу. Но вместе с тем, несмотря на отсутствие саспенса, фильм приобрел жесткость и жестокость, свойственные хоррорам современной формации. Сюжетных изменений не особо много, в основном, в картине смещены акценты в поведении и характерах героев. И, конечно же, перед нами совсем другой масштаб, так как за камерой – легендарный оператор Хавьер Агирресаробе, снявший «Других». Не говоря уже про 3D-эффекты, которые в данной картине смотрятся не как данность моде, а как обязательный элемент. Особенно эффектны на экране сцены, в которых разлетаются на куски вампиры…

«Ночь страха», безусловно, далека от идеала, но по сравнению с новым «Кошмаром на улице Вязов» она выглядит шедевром. А все благодаря актерам, уверенной постановке, талантливому построению кадра и неплохой музыке. Без клише не обошлось, но, к сожалению, в вампирской тематике совсем не осталось новизны ощущений. Как, впрочем, и во всех жанрах.

Если же хотите знать, на что похожа новая «Ночь…», то я бы посоветовал вспомнить «Тело Дженнифер». Только здесь кромсает всех направо и налево не Меган Фокс, а Колин Фаррелл. Вот и вся разница…


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№ 3
narina (ставрополь)   1.10.2011 - 16:55
Фильм интересный и оставляет приятное впечатление читать далее>>
№ 2
Тасечка (Пенза)   22.09.2011 - 21:43
Я очень люблю Колина Фаррелла. Из-за него посмотрю фильм. А Ельчин внешне чем-то похож на Элайджу Вуда. читать далее>>
№ 1
Алина Войнова (Москва)   22.09.2011 - 18:47
Отличная рецензия на хорошее кино. К сожалению, о том что "Ночь страха" - переснятая история 80-х я не знала. Новая версия мне понравилась - от души посмеялась. Хорошие шутки уложенные в канву... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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