«Ночь страха 3D»: Обаятельное зло

Мужской вариант «Тела Дженнифер»
Вампирам в последнее время не везет с ярким воплощением на киноэкране. Перед нами мелькают то какие-то грязные оборванцы («Земля вампиров»
), то занудные нытики, застрявшие навсегда в подростковом теле («Сумерки»
). Ни романтизация, ни обезличивание до уровня зомби не подходят тому леденящему душу магнетизму, знакомому нам еще со времен Макса Шрека
. И ремейк культовой страшилки 80-х «Ночь страха»
как нельзя кстати выходит на экраны, чтобы вернуть нам то обаяние зла, что памятно нам по детским воспоминаниям.
Колин Фаррелл
в обновленном образе Джерри – это не Бела Лугоши
, но и не статист, затесавшийся в нужном месте и в нужное время среди звезд первого эшелона. Его вампир цепляет своей животной страстью, черным юмором и игрой с людьми в кошки-мышки. И даже зная заранее финал, трудно отделаться от мысли, что этот гад окажется живучим! Но нет, несмотря на все его смертельное обаяние, и для Джерри наступит смертный час… А попутно он заберет с собой парочку старлеток да представит показательное выступление по расправе с прежними идеалами (сцена с убийством Криса Сарандона
порадует всех, кто яростно желал ему скорой смерти в оригинале).
Еще одна находка, вторая по счету после улыбчивого и грозного Фаррелла, - это телеведущий Питер Винсент, сыгранный Дэвидом Теннантом
. При просмотре новой «Ночи страха»
невозможно не сравнивать этого молодого актера с Родди Макдауэллом
, но, должен заметить, это все же две абсолютно разные вселенные и роли. У Макдауэлла была блистательная пародия на истребителя вампиров Ван Хельсинга, запомнившегося Тому Холленду
и его коллегам благодаря сыгравшему эту роль Питеру Кушингу
. А у Теннанта получился этакий рокер, чуть ли не Джигурда
или Роб Зомби
. Вместо аристократичного поведения почесывание промеж ног, а изо рта постоянно несет перегаром и бранью. Типичный представитель современного шоу-бизнеса, выросший на роке, наркотиках и фильмах ужасов 80-х. Обоих персонажей роднит разве что дикий страх перед неизведанным, но каждый из них принадлежит именно своему времени, чем они и хороши.
Жаль, что не дали до конца развернуться Тони Коллетт
в роли матери Чарли, да и сам Брюстер в исполнении Антона Ельчина
не особо впечатлил на всем протяжении картины, за исключением финальной сцены. Но больше всего я жалею, что нет настоящего Эда Томпсона. Вместо смешливого похабника Стивена Джеффриса
нам подсунули в очередной раз ботаника. Кристофер Минц-Плассе
, конечно, здорово прошелся по популярной вампирской саге
, но мне все равно не хватило органики Джеффриса, которого наверняка многие помнят по многочисленным треш-хоррорам прошлого века. Что же касается Имоджен Путс
, заменившей Аманду Бирс
, то она вызывает улыбку и симпатию. Правда, белое платье больше идет Аманде, да и вызывает лично у меня определенные ассоциации.
Новая версия, благодаря комедийному таланту Крэйга Гиллеспи
, практически не уступает в юморе оригиналу. Но вместе с тем, несмотря на отсутствие саспенса, фильм приобрел жесткость и жестокость, свойственные хоррорам современной формации. Сюжетных изменений не особо много, в основном, в картине смещены акценты в поведении и характерах героев. И, конечно же, перед нами совсем другой масштаб, так как за камерой – легендарный оператор Хавьер Агирресаробе
, снявший «Других»
. Не говоря уже про 3D-эффекты, которые в данной картине смотрятся не как данность моде, а как обязательный элемент. Особенно эффектны на экране сцены, в которых разлетаются на куски вампиры…
«Ночь страха», безусловно, далека от идеала, но по сравнению с новым «Кошмаром на улице Вязов»
она выглядит шедевром. А все благодаря актерам, уверенной постановке, талантливому построению кадра и неплохой музыке. Без клише не обошлось, но, к сожалению, в вампирской тематике совсем не осталось новизны ощущений. Как, впрочем, и во всех жанрах.
Если же хотите знать, на что похожа новая «Ночь…»
, то я бы посоветовал вспомнить «Тело Дженнифер»
. Только здесь кромсает всех направо и налево не Меган Фокс
, а Колин Фаррелл. Вот и вся разница…
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