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«Погоня»: «Борн» для самых маленьких

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29 мая 2022
Тэйлор Лотнер отвязно куролесит

«Погоня»: «Борн» для самых маленьких

Натан (Лотнер) — обычный старшеклассник со всеми необходимыми для молодежной комедии атрибутами: другом-афроамериканцем (Дэнзел Уитакер), тайной любовью с параллели (Лили Коллинз), командой по греко-римской борьбе и разудалыми вечеринками с бир-понгом. И все бы ничего, но только время от времени его охватывает ощущение, что он живет не в той семье, и мучают кошмары про людей в черном. Да и родители как-то подозрительно играют в «Семейку Джонсов», низводя проблему отцов и детей на уровень ситкома из 80-х. Взявшись за семестровое задание по социологии, Натан выходит на какой-то сайт для поиска пропавших детей, где среди прочего находит и свою фотографию. Спустя 10 минут станет известно, что его отец (Джейсон Айзекс) и мать (Мария Белло) — заслуженные спецагенты, психоаналитик (Сигурни Уивер) — полковник в отставке, а за ним самим гоняется ЦРУ во главе с Бартоном (Альфред Молина) и международный суперзлодей Козлов (Микаель Нюквист).

Кажется, что, выбирая для Лотнера первую большую роль после «Сумерек», его агенты провалили маркетинговое исследование на тему позиционирования и сегментирования экс-Шаркбоя. И до начала съемок так и не решили в какую сторону будут двигать своего подопечного. Поэтому разбираться с этим пришлось режиссеру Джону СинглтонуРебята с улицы», «Двойной форсаж», «Кровь за кровь»), который раз пять за фильм меняет жанр, выдавая то романтическую комедию, где все шутки получились скорее случайно, то шпионский боевик, где все комбинации на e2-e4 и заканчиваются, что, по идее, должно показать все возможные грани актерского дарования Лотнера, но в итоге больше запутывает зрителя, который первую четверть фильма честно выкрикивает из зала: «Ну волка-то давай уже».

«Погоня»: «Борн» для самых маленьких

Отчего самое интересное в картине — это не повороты не совсем еще заезженного сюжета, а то как продюсеры судорожно пытаются понять, под каким соусом теперь подавать Джейкоба Блэка и при этом в лужу не сесть. Их рецепт оказывается очень прост: взять заслуженных и культовых актеров и не мешать им разыгрывать свои эпизоды, но при этом в один кадр с Лотнером их стараться не пускать, чтобы, как говорится, в глаза не бросалось. Из-за чего вдруг проскальзывает удивительная мысль, что Лотнер не так-то уж и плох (разумеется, только во вселенной, где и Ченнинг Татум тоже актер). В начале, в образе довольного жизнью ученика средней школы с безукоризненной асбестовой улыбкой и томным взглядом из-под кустистых бровей он, конечно, нестерпимо раздражает. Но потом, когда все сворачивает в роуд-муви, где большую часть времени они вместе с Коллинз ползут через кустарник, появляется нечто похожее на сопереживание. Все это перебивается фееричными выходами Сигурни, Альфреда и Микаэля и оказывается, что за эту смесь b-movie и рекламы бейсбольной команды не совсем уж и стыдно, а скорее как поутру после старой пьянки с добрыми друзьями.

Для тех, кто любит «Сумерки» за возможность выхватить пару-тройку великих цитаток, в «Погоне» тоже будет, чем поживиться. Для затравки: на приеме у психотерапевта главный оборотень в категории до восемнадцати заявляет «Вы знаете, иногда у меня возникает ощущение, что я урод», а во время сцены с поцелуйчиками в поезде Коллинз говорит: «Нет, надо сначала добить еду». Получается, что выдали, как и обещали, «Борна» для самых маленьких и даже разок пошутили про самого Деймона, так что разговоры о новой формации экшн-героев можно отложить до другого раза, тем более что «Голиаф» уже не за горами.


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№ 5
Гриня (Москва)   29.09.2011 - 23:05
Да что вы говорите? Парень 20 лет ничего не понимал? нашли через детский сайт? аууу читать далее>>
№ 4
Rabacca   29.09.2011 - 21:46
никаких логических нестыковок там нет, и человеку с нормальными мозгами там всё будет очень и очень понятно! Фильм стоящий и очень интересны, мы тоже ходили компанией, и все остались под огромным впечатлением!... читать далее>>
№ 3
Гриня (Петроград)   28.09.2011 - 19:30
имхо просто ужасный фильм, много логических нестыковок и провалов в сценарии, а этот, так сказать, главный герой выглядит как осёл из "Шрека". читать далее>>
№ 2
пушистик (барнаул)   27.09.2011 - 13:40
мне тоже фильм очень понравился. посмотрела его несколько раз и от этого он не стал менее интересным.так что идите, смотрите и я думаю не пожалеете. читать далее>>
№ 1
Яна Яна   24.09.2011 - 23:12
Слов нет! Одни мысли и эмоции! Короче КРУТО! Мы со всеми друзьями ходили(37 человек) было ОФИГЕННО! читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Погоня»: «Борн» для самых маленьких фотографии
«Погоня»: «Борн» для самых маленьких фотографии
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