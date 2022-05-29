«Погоня»: «Борн» для самых маленьких

Тэйлор Лотнер отвязно куролесит
Натан (Лотнер) — обычный старшеклассник со всеми необходимыми для молодежной комедии атрибутами: другом-афроамериканцем (Дэнзел Уитакер
), тайной любовью с параллели (Лили Коллинз
), командой по греко-римской борьбе и разудалыми вечеринками с бир-понгом. И все бы ничего, но только время от времени его охватывает ощущение, что он живет не в той семье, и мучают кошмары про людей в черном. Да и родители как-то подозрительно играют в «Семейку Джонсов
», низводя проблему отцов и детей на уровень ситкома из 80-х. Взявшись за семестровое задание по социологии, Натан выходит на какой-то сайт для поиска пропавших детей, где среди прочего находит и свою фотографию. Спустя 10 минут станет известно, что его отец (Джейсон Айзекс
) и мать (Мария Белло
) — заслуженные спецагенты, психоаналитик (Сигурни Уивер
) — полковник в отставке, а за ним самим гоняется ЦРУ во главе с Бартоном (Альфред Молина
) и международный суперзлодей Козлов (Микаель Нюквист
).
Кажется, что, выбирая для Лотнера первую большую роль после «Сумерек
», его агенты провалили маркетинговое исследование на тему позиционирования и сегментирования экс-Шаркбоя. И до начала съемок так и не решили в какую сторону будут двигать своего подопечного. Поэтому разбираться с этим пришлось режиссеру Джону Синглтону
(«Ребята с улицы
», «Двойной форсаж
», «Кровь за кровь
»), который раз пять за фильм меняет жанр, выдавая то романтическую комедию, где все шутки получились скорее случайно, то шпионский боевик, где все комбинации на e2-e4 и заканчиваются, что, по идее, должно показать все возможные грани актерского дарования Лотнера, но в итоге больше запутывает зрителя, который первую четверть фильма честно выкрикивает из зала: «Ну волка-то давай уже».
Отчего самое интересное в картине — это не повороты не совсем еще заезженного сюжета, а то как продюсеры судорожно пытаются понять, под каким соусом теперь подавать Джейкоба Блэка и при этом в лужу не сесть. Их рецепт оказывается очень прост: взять заслуженных и культовых актеров и не мешать им разыгрывать свои эпизоды, но при этом в один кадр с Лотнером их стараться не пускать, чтобы, как говорится, в глаза не бросалось. Из-за чего вдруг проскальзывает удивительная мысль, что Лотнер не так-то уж и плох (разумеется, только во вселенной, где и Ченнинг Татум
тоже актер). В начале, в образе довольного жизнью ученика средней школы с безукоризненной асбестовой улыбкой и томным взглядом из-под кустистых бровей он, конечно, нестерпимо раздражает. Но потом, когда все сворачивает в роуд-муви, где большую часть времени они вместе с Коллинз ползут через кустарник, появляется нечто похожее на сопереживание. Все это перебивается фееричными выходами Сигурни, Альфреда и Микаэля и оказывается, что за эту смесь b-movie и рекламы бейсбольной команды не совсем уж и стыдно, а скорее как поутру после старой пьянки с добрыми друзьями.
Для тех, кто любит «Сумерки» за возможность выхватить пару-тройку великих цитаток, в «Погоне
» тоже будет, чем поживиться. Для затравки: на приеме у психотерапевта главный оборотень в категории до восемнадцати заявляет «Вы знаете, иногда у меня возникает ощущение, что я урод», а во время сцены с поцелуйчиками в поезде Коллинз говорит: «Нет, надо сначала добить еду». Получается, что выдали, как и обещали, «Борна
» для самых маленьких и даже разок пошутили про самого Деймона, так что разговоры о новой формации экшн-героев можно отложить до другого раза, тем более что «Голиаф» уже не за горами.
обсуждение >>