«Пять невест»: А я люблю женатого

Очередной антидепрессант от нашей Великой Депрессии
1945-й. Вoйна только что закончилась. Пятеро летчиков-друзей вынуждены остаться за пределами Родины, чтобы дослужить положенный им срок. А дома их ждет счастье в лице молоденьких девушек. Правда, пока ребята вернутся, всех девчат разберут счастливчики, вернувшиеся с вoйны раньше них… Выход из ситуации появляется, словно манна небесная. Одного из них — Алексея Каверина
— отправляют в командировку на Смоленский авиационный завод, и друзья поручают ему найти для них пять невест и женить на себе, используя их удостоверения личности. Благо, тогда были времена, когда в важных документах отсутствовали фотографии их владельцев...
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«Пять невест»
Казалось бы, нет ничего проще. Тем более, что у одного из летчиков — Вадика
— невеста уже есть, пусть и по переписке. Осталось только найти остальных трех, если бы у Леши
было больше времени, а не один день! Такой бодрый зачин сразу располагает к себе, хотя поначалу из-за черно-белого сна про Победу мелькнула крамольная мысль о том, что перед нами очередной «Гитлер капут!»
. Но нет. История оказалась без пошлостей, с вменяемым и даже смешным сценарием. Что радует, так как после «Двух дней»
безумно хочется, чтобы хорошие комедии у нас стали обыденным явлением, а не исключением из правил.
Были у меня сомнения и по поводу выбора постановщика. Все-таки Карен Оганесян
раньше снимал неоднозначные и несколько мрачноватые картины. Но, как оказалось, ему под силу и комедии. Пусть «Пять невест»
и не гомерически смешные, но зато искренние и ироничные… Еще один плюс новой комедии — это мастерство оператора и художников. Илья Демин
, как всегда, со знанием дела изменил цветовую палитру, придав фильму дух 40-50-х. Умеренная монохромность усиливает ретро-эффект и подчеркивает простоту и элегантность платьев, сшитых Людмилой Гаинцевой. А мастерство художника-постановщика Игоря Топилина
заставляет поверить зрителя в то, что перед ним не современная Беларусь, а послевoенная Смоленщина.
Но, конечно же, главная прелесть картины — это девушки. Актрисы здесь все как на подбор красивые и талантливые. Особенно порадовала Юлия Пересильд
, которая после откровенных сцен «Края»
сыграла в комедии сразу две роли — сестер-близнецов. Одна из них — типичная девчонка без царя в голове, а вторая — серьезная, вдумчивая барышня, заменившая в семье и отца, и мать. Светлана Ходченкова
, наконец-то, предстала в образе обычной девушки, желающей женского счастья, а не выполнения бизнес-плана. Ирины Пеговой
в фильме было мало, но в финале она одним-единственым штрихом показала суть своей героини. Ксения Роменкова
, уже работавшая с Оганесяном
в втором сезоне «Журова»
, на мой взгляд, новое и еще не до конца проявившее себя дарование. Что касается Елизаветы Боярской
, то она вызывает стойкую ассоциацию с Савкой
из «Трактористов»
и Катей
из «Высоты»
. А ее взаимоотношения с персонажем Данилы Козловского
напоминают фирменные ситуации из авантюрных комедий золотого века Голливуда.
Остальные актеры также прекрасно справились со своими ролями. Данила Козловский
примерил на себе образ Тима Рота
, чей коридорный метался по отелю в «Четырех комнатах»
. Такой же вечно недоумевающий и находящий выход из самых сложных передряг. Под занавес он и вовсе вышел в амплуа Индианы Джонса
, разве что шляпы не хватало. Прекрасна Марина Голуб
в роли бдительной комендантши. На своем месте, как обычно, Игорь Савочкин
. Бесподобен Андрей Федорцов
в роли командира летной части. А Валерий Золотухин
, наконец-то, спародировал свою роль из «Участка»
. Жаль, в фильме мало экранного времени у летчиков в исполнении Артура Смольянинова
, Владимира Яглыча
, Александра Лойе
и Хорена Левоняна
, но им, наверняка, уделили больше внимания в телевизионной версии.
Чуть ранее я говорил, что картина получилась искренняя и добрая. Она напоминает образцы отечественного кинематографа 30-50-х и, по-настоящему, радует глаз. Но после просмотра фильма остается ощущение, что в нем все же присутствует некая доля фальши. И дело не в том, что перед нами сказочно-лубочная история. Скорее, это впечатление складывается под влиянием современных реалий. Да и по сюжету есть намеки на эту пресловутую реальность. Достаточно вспомнить сцену с оформлением брака, где чиновник уподобляется портрету Сталина. Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке и сказке есть намек. Ведь, по сути, перед нами «Кубанские казаки»
, своеобразная агитка счастья с горьким привкусом приукрашенной правды. И того гляди, за заставкой с нарисованными березами вместо пяти влюбленных пар появится вертолет со спускающимся по веревочной лестнице Владимиром Владимировичем
. Но это уже другая история. Та, в которой находимся мы с вами, игнорируя ее, не замечая или активно в ней участвуя. И никуда от нее не деться, кроме как в кино, что теперь служит нам антидепрессантом, словно мы живем в эпоху Великой Депрессии…
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