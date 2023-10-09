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«Пять невест»: А я люблю женатого

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9 октября 2023
Очередной антидепрессант от нашей Великой Депрессии

«Пять невест»: А я люблю женатого

1945-й. Вoйна только что закончилась. Пятеро летчиков-друзей вынуждены остаться за пределами Родины, чтобы дослужить положенный им срок. А дома их ждет счастье в лице молоденьких девушек. Правда, пока ребята вернутся, всех девчат разберут счастливчики, вернувшиеся с вoйны раньше них… Выход из ситуации появляется, словно манна небесная. Одного из них — Алексея Каверина — отправляют в командировку на Смоленский авиационный завод, и друзья поручают ему найти для них пять невест и женить на себе, используя их удостоверения личности. Благо, тогда были времена, когда в важных документах отсутствовали фотографии их владельцев...

Смотреть онлайн «Пять невест»
Казалось бы, нет ничего проще. Тем более, что у одного из летчиков — Вадика — невеста уже есть, пусть и по переписке. Осталось только найти остальных трех, если бы у Леши было больше времени, а не один день! Такой бодрый зачин сразу располагает к себе, хотя поначалу из-за черно-белого сна про Победу мелькнула крамольная мысль о том, что перед нами очередной «Гитлер капут!». Но нет. История оказалась без пошлостей, с вменяемым и даже смешным сценарием. Что радует, так как после «Двух дней» безумно хочется, чтобы хорошие комедии у нас стали обыденным явлением, а не исключением из правил.

«Пять невест»: А я люблю женатого

Были у меня сомнения и по поводу выбора постановщика. Все-таки Карен Оганесян раньше снимал неоднозначные и несколько мрачноватые картины. Но, как оказалось, ему под силу и комедии. Пусть «Пять невест» и не гомерически смешные, но зато искренние и ироничные… Еще один плюс новой комедии — это мастерство оператора и художников. Илья Демин, как всегда, со знанием дела изменил цветовую палитру, придав фильму дух 40-50-х. Умеренная монохромность усиливает ретро-эффект и подчеркивает простоту и элегантность платьев, сшитых Людмилой Гаинцевой. А мастерство художника-постановщика Игоря Топилина заставляет поверить зрителя в то, что перед ним не современная Беларусь, а послевoенная Смоленщина.

Но, конечно же, главная прелесть картины — это девушки. Актрисы здесь все как на подбор красивые и талантливые. Особенно порадовала Юлия Пересильд, которая после откровенных сцен «Края» сыграла в комедии сразу две роли — сестер-близнецов. Одна из них — типичная девчонка без царя в голове, а вторая — серьезная, вдумчивая барышня, заменившая в семье и отца, и мать. Светлана Ходченкова, наконец-то, предстала в образе обычной девушки, желающей женского счастья, а не выполнения бизнес-плана. Ирины Пеговой в фильме было мало, но в финале она одним-единственым штрихом показала суть своей героини. Ксения Роменкова, уже работавшая с Оганесяном в втором сезоне «Журова», на мой взгляд, новое и еще не до конца проявившее себя дарование. Что касается Елизаветы Боярской, то она вызывает стойкую ассоциацию с Савкой из «Трактористов» и Катей из «Высоты». А ее взаимоотношения с персонажем Данилы Козловского напоминают фирменные ситуации из авантюрных комедий золотого века Голливуда.

«Пять невест»: А я люблю женатого

Остальные актеры также прекрасно справились со своими ролями. Данила Козловский примерил на себе образ Тима Рота, чей коридорный метался по отелю в «Четырех комнатах». Такой же вечно недоумевающий и находящий выход из самых сложных передряг. Под занавес он и вовсе вышел в амплуа Индианы Джонса, разве что шляпы не хватало. Прекрасна Марина Голуб в роли бдительной комендантши. На своем месте, как обычно, Игорь Савочкин. Бесподобен Андрей Федорцов в роли командира летной части. А Валерий Золотухин, наконец-то, спародировал свою роль из «Участка». Жаль, в фильме мало экранного времени у летчиков в исполнении Артура Смольянинова, Владимира Яглыча, Александра Лойе и Хорена Левоняна, но им, наверняка, уделили больше внимания в телевизионной версии.

Чуть ранее я говорил, что картина получилась искренняя и добрая. Она напоминает образцы отечественного кинематографа 30-50-х и, по-настоящему, радует глаз. Но после просмотра фильма остается ощущение, что в нем все же присутствует некая доля фальши. И дело не в том, что перед нами сказочно-лубочная история. Скорее, это впечатление складывается под влиянием современных реалий. Да и по сюжету есть намеки на эту пресловутую реальность. Достаточно вспомнить сцену с оформлением брака, где чиновник уподобляется портрету Сталина. Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке и сказке есть намек. Ведь, по сути, перед нами «Кубанские казаки», своеобразная агитка счастья с горьким привкусом приукрашенной правды. И того гляди, за заставкой с нарисованными березами вместо пяти влюбленных пар появится вертолет со спускающимся по веревочной лестнице Владимиром Владимировичем. Но это уже другая история. Та, в которой находимся мы с вами, игнорируя ее, не замечая или активно в ней участвуя. И никуда от нее не деться, кроме как в кино, что теперь служит нам антидепрессантом, словно мы живем в эпоху Великой Депрессии…


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обсуждение >>
№ 9
Наталия Гаврилова (Москва)   5.09.2012 - 13:12
Чудесный, лёгкий фильм,после которого остается только хорошее настроение, прекрасная музыка Хоронько-оркестра! читать далее>>
№ 8
Evge (Москва)   24.02.2012 - 20:32
Местами смешно - Козловский, Ходченкова и Пересильд порадовали. На остальных лучше не смотреть, перебор. А то что фильм "городской", видно сразу: шестеро с машиной всегда удачно прячутся, ни... читать далее>>
№ 7
Ampion (Таллин)   29.10.2011 - 16:54
Я, вероятно, ошибся местом, для того, чтобы оставить своё мнение! Здесь всё только слащавое! Быть может, по настроению и можно смотреть это, но даже в комедии дожен быть Фильм, Многие из тех, кто... читать далее>>
№ 6
Дед Мороз (Нижний Новгород)   26.10.2011 - 23:08
Давненько я не видел такого доброго, легкого и веселого фильма! Совершенно непритязательный сюжет с прекрасным подбором актеров ,ощущение такое, что фильм снимался в советские времена и не ради денег... читать далее>>
№ 5
Inga H. (Норвегия)   4.10.2011 - 17:27
отличный, легкий, веселый с красивыми актерами.. очень понравилось посмотрела с огромным удовольствием.. рекомендую посмотреть.. очень понравилась как сыграла Лиза Боярская, в очередной раз доказав, что... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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