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«Джейн Эйр»: Дубль девять

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7 апреля 2021
Скучная и не очень симпатичная интерпретация классического романа

«Джейн Эйр»: Дубль девять

Сдается мне, что современные продюсеры очень любят классическую литературу. Иначе как объяснить маниакальное стремление всеми силами экранизировать очередную нетленку или сообразить нечто, что хотя бы отдаленно имеет отношение к чему-нибудь признанному и великому?

Случай с «Джейн Эйр» – не исключение. Видимо с произведением Шарлотты Бронте действует принцип «кашу маслом не испортишь», поэтому предпринята еще одна попытка привнести искусство в массы. На сей раз за дело взялась стайка британских профессионалов во главе с именитой продюсершой Элисон Оуэн, («Зомби по имени Шон», «Еще одна из рода Болейн») и набившей руку на «Неотразимой Тамаре» сценаристкой Мойрой Баффини. В команду они прибрали и обласканного жюри Санденса Кэри Фукунага (приз за режиссуру Кэри отхватил за свой фильм «Без Имени» о приключениях Сайры из Гондураса, целью жизни которой было переехать в США на ПМЖ).

Вкратце о сюжете. Викторианская Англия. Несчастная сирота Джейн Эйр (Миа Васиковска), заключенная не очень благосклонными и не самыми ближними родственниками (Салли Хоукинс) в девичий пансион, по выпуску получает себе место гувернантки дочери очаровательного, но вечно отсутствующего в своем поместье аристократа Эдварда Рочестера (Майкла Фассбендер). Когда же знатный господин прибывает в родную глубинку и знакомится с Джейн, дружба перерастает в почти безнадежную любовь, а наружу нет-нет да всплывают потенциальные невесты из знати и отголоски какой-то страшной тайны Рочестера.

«Джейн Эйр»: Дубль девять

Вообще, актерский состав, конечно, своеобразный. Вот Васиковска, несмотря на свои юные года, уже и с Бертоном поработала («Алиса в стране чудес»), и с Гасом Ван Сентом (ждем в «Не сдавайся»), и в новом проекте Пак Чхан-ука заявлена, и даже в вампирском фильме Джима Джармуша, возможно, ее увидим. Между прочим, вместе с Фассбендером. Который тоже не лыком шит и вполне себе интересный артист, который, наравне с мейнстримовскими проектами («Люди Икс: первый класс», «300 спартанцев»), еще и в арт-кино активно снимается (за роль нью-йоркского эротомана в картине британского художника Стива МакКуина «Стыд» даже приз на последнем Венецианском кинофестивале отхватил). Не говоря уже о Джейми Белле (он играет Сент Джона), чьего громкого возвращения после «Билли Элиотта» лично я с интересом ожидала (скоро его еще в «Тинтине» у Спилберга увидим, тогда окончательно станет понятно, стоило ли ему после балетной роли вообще сниматься) и Джуди Денч (предприимчивая экономка миссис Фэрфакс).

«Джейн Эйр»: смотреть фильм онлайн

Но даже такой вот актерский винегрет почему-то не впечатляет. Есть несколько симпатичных сцен, но герои сочувствия не вызывают. И как-то в целом все никак. Скука смертная. И отдельные значимые части оригинала опущены. Переодевания в гадалку нет. И религиозная тема совсем поверхностно затронута. И сам персонаж Джейн вовсе и не такой (не такой несимпатичный, как требует первоисточник, и на чем, собственно, невероятность и красота истории базируется). Уж лучше классика. Поэтому, что касается меня, то я сейчас налью чашку чая и направлюсь пересматривать стивенсонскую интерпретацию «Джейн Эйр».


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