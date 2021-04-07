«Джейн Эйр»: Дубль девять

Скучная и не очень симпатичная интерпретация классического романа
Сдается мне, что современные продюсеры очень любят классическую литературу. Иначе как объяснить маниакальное стремление всеми силами экранизировать очередную нетленку или сообразить нечто, что хотя бы отдаленно имеет отношение к чему-нибудь признанному и великому?
Случай с «Джейн Эйр» – не исключение. Видимо с произведением Шарлотты Бронте действует принцип «кашу маслом не испортишь», поэтому предпринята еще одна попытка привнести искусство в массы. На сей раз за дело взялась стайка британских профессионалов во главе с именитой продюсершой Элисон Оуэн
, («Зомби по имени Шон
», «Еще одна из рода Болейн
») и набившей руку на «Неотразимой Тамаре
» сценаристкой Мойрой Баффини
. В команду они прибрали и обласканного жюри Санденса Кэри Фукунага
(приз за режиссуру Кэри отхватил за свой фильм «Без Имени
» о приключениях Сайры из Гондураса, целью жизни которой было переехать в США на ПМЖ).
Вкратце о сюжете. Викторианская Англия. Несчастная сирота Джейн Эйр (Миа Васиковска
), заключенная не очень благосклонными и не самыми ближними родственниками (Салли Хоукинс
) в девичий пансион, по выпуску получает себе место гувернантки дочери очаровательного, но вечно отсутствующего в своем поместье аристократа Эдварда Рочестера (Майкла Фассбендер
). Когда же знатный господин прибывает в родную глубинку и знакомится с Джейн, дружба перерастает в почти безнадежную любовь, а наружу нет-нет да всплывают потенциальные невесты из знати и отголоски какой-то страшной тайны Рочестера.
Вообще, актерский состав, конечно, своеобразный. Вот Васиковска, несмотря на свои юные года, уже и с Бертоном
поработала («Алиса в стране чудес
»), и с Гасом Ван Сентом
(ждем в «Не сдавайся
»), и в новом проекте Пак Чхан-ука
заявлена, и даже в вампирском фильме Джима Джармуша
, возможно, ее увидим. Между прочим, вместе с Фассбендером. Который тоже не лыком шит и вполне себе интересный артист, который, наравне с мейнстримовскими проектами («Люди Икс: первый класс
», «300 спартанцев
»), еще и в арт-кино активно снимается (за роль нью-йоркского эротомана в картине британского художника Стива МакКуина
«Стыд
» даже приз на последнем Венецианском кинофестивале отхватил). Не говоря уже о Джейми Белле
(он играет Сент Джона), чьего громкого возвращения после «Билли Элиотта
» лично я с интересом ожидала (скоро его еще в «Тинтине
» у Спилберга
увидим, тогда окончательно станет понятно, стоило ли ему после балетной роли вообще сниматься) и Джуди Денч
(предприимчивая экономка миссис Фэрфакс).
«Джейн Эйр»: смотреть фильм онлайн
Но даже такой вот актерский винегрет почему-то не впечатляет. Есть несколько симпатичных сцен, но герои сочувствия не вызывают. И как-то в целом все никак. Скука смертная. И отдельные значимые части оригинала опущены. Переодевания в гадалку нет. И религиозная тема совсем поверхностно затронута. И сам персонаж Джейн вовсе и не такой (не такой несимпатичный, как требует первоисточник, и на чем, собственно, невероятность и красота истории базируется). Уж лучше классика. Поэтому, что касается меня, то я сейчас налью чашку чая и направлюсь пересматривать стивенсонскую интерпретацию «Джейн Эйр»
.
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