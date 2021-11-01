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«Живая сталь»: Роботы с кулаками

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1 ноября 2021
Если андроиды мечтают об электроовцах, у нас большие проблемы (с)

«Живая сталь»: Роботы с кулаками

У Чарли Кентона (Джекман) проблемы с деньгами, алкоголем и навязчивыми кредиторами, и вообще сам он прозябает на какой-то районной ярмарке, участвуя в гладиаторских поединках между проржавевшим бойцовским роботом и быком. И все потому, что на дворе 2020 год и бокс, реслинг и прочие боевые единоборства отменили за негуманность и негигиеничность, и теперь за естественную людскую жажду насилия отвечают громадные стальные машины, которые на потеху обезумевшей публике мутузят друг друга десятипудовыми кулаками с обязательным уничтожением противника в финале. То есть бывшему претенденту за чемпионский пояс у людей здесь самое место. И по идее все должно двигаться в направлении боксерской драмы с необычными декорациями, но у Чарли обнаруживается продвинутый одиннадцатилетний отпрыск (Гойо), которого он до этого и в глаза не видывал. За круглую сумму Чарли должен провести с сыном летние каникулы, во время которых они успеют подружиться и откопать на помойке нового робота-чемпиона.

«Живая сталь»: Роботы с кулаками

В свое время на BBC Two была безумнейшая передача «Robot Wars», где команды гиков из разнообразных технических колледжей соревновались между собой, у кого металлический подопечный выше, быстрее, сильнее. «Живая сталь» — это примерно то же самое, только вместо эмоциональных нердов тут ослепительный Джекман с выразительным взглядом и трехдневной щетиной и обаятельный мальчик, который одновременно похож на Джастина Бибера и Энакина Скайуокера из «Скрытой угрозы».

Смотреть онлайн «Живая сталь» Шона Леви

В кинематографическом контексте это как если бы «Трансформеры» встретились с «Рокки» и зашли выпить по старой памяти к «Изо всех сил» или к любому другому роуд-муви про взаимоотношения отца и сына. Режиссер Шон ЛевиНочь в музее», «Безумное свидание») своевременно переключается с одного жанра на другой, что позволяет «Живой стали» не выглядеть видеозаставкой к высокобюджетной игре для консоли 7-го поколения. Учитывая целевую аудиторию и специфику сюжета, это уже само по себе достижение.

«Живая сталь»: Роботы с кулаками

Фильм беззастенчиво потакает подростковым представленям о прекрасном, выдавая в равных порциях кровожадных биониклов, одну симпатичную девушку (Кейт из «Lost» Эванджелин Лилли), инъекции тестостерона и непробиваемых злодеев, за которых дочка русского олигарха (уроженка Ухты Ольга Фонда) и сумасшедший японский геймдизайнер. И непонятно, как бы все это заработало, если бы продюсировавший картину Спилберг не объяснил бы Леви на пальцах свою патентованную схему, в которой заранее прописано, на какой минуте и как сильно должен плакать зритель, и почему нужно сопереживать нечеловеческим существам.

В результате чего выходит, передающая приветы «Стальному гиганту» и «Искусственному разуму» семейная гуманистическая мелодрама со всеми вытекающими, в которой, пожалуй, только две плохие новости: и в будущем Eminem с 50 Cent будут звучать из каждого утюга, а зрелище преобладать над смыслом.


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обсуждение >>
№ 6
Potryasayuschii (Гатчина)   19.09.2012 - 13:01
Всем привет! 3 раза смотрел этот фильм. Очень классный! Мне в нем понравилось все: и идея, и игра актеров, и сюжет, постановка сцен! Джекман вообще один из самых любимых моих актеров))))) а... читать далее>>
№ 5
bulldozzerr   24.08.2012 - 00:47
... интересно, зачем ити на фильм о роботах, когда не любишь роботов? читать далее>>
№ 4
Магари Симоку   8.11.2011 - 10:56
Не удивительно что фильм нравится, особенно сюжетом. Сценки, общая сюженая линия, даже движения стального боксёра и его бои содраны с Рокки1 Сталоне. Когда смотришь фильм в голове так и играет основная... читать далее>>
№ 3
pandoraXXX (Тула)   15.10.2011 - 00:43
Это было очень КРУТО друзья мои! Фильм потрясающий, сюжет - глаз невозможно оторвать! Я не ожидала увидеть ТАКОГО! Ничего подобного в мире кино еще не было! Джекман супер сыграл свою роль,... читать далее>>
№ 2
Лягушка и Лягушка   13.10.2011 - 23:56
А мне этот фильм не понравился. Я, вообще-то, такие фильмы не люблю, особенно с роботами. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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