«Ромовый дневник»: Дайте людям рому

что почитать?

«Стоп-слово»: Не дама, а госпожа

Актриса не выбирает между карьерой и семьёй

Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез

Дженнифер Кулидж объяснила, почему у неё нет детей

«Том и Джерри»: Кошки-мышки в большом городе

Кто убил Лору Палмер, почему богатые тоже плачут и где находится Беверли Хиллз, 90210

Новости кино

Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

Выставка по «Акире», видеоигры по «Экспериментам Лейн» и «Стране песков», а также романтика и Осаму Дадзай