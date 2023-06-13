Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ромовый дневник»: Дайте людям рому

Спутник телезрителя >>
13 июня 2023
Плохая экранизация Хантера С. Томпсона

«Ромовый дневник»: Дайте людям рому

Пуэрто-Рико, туристический городишко Сан-Хуан, конец 50-х, молодой и амбициозный журналист Пол Кэмп (Депп), наврав с три короба в резюме, устраивается работать в местную газетенку «Эль Стар». Газета дышит на ладан, главный редактор-либерал (Дженкинс), пытаясь наладить финансовое положение, превращает ее в дешевый буклет, в котором полоса рекламы уходит по цене прошлых идеалов. Вокруг абсолютная потерянность и алкоголизм. Пуэрто-Рико, оказывается метафизическим пространством, Америкой без Америки, где шляются заблудшие души последних ковбоев. На фоне этого обычные редакционные будни с интервью, попойками, составлением гороскопов, посиделками с фотографом (Рисполи), петушиными боями, воровством фильтров с завода Bacardi и спорами о Гитлере со спившимся корреспондентом рубрики «Религия и криминал» Мобергом (Рибизи). Тотальное небытие, в котором удается не замечать личностный кризис и завтракать омарами.

Смотреть онлайн «Ромовый дневник»
Написанный в 1959-м, а изданный только в 1999-м роман Хантера С. Томпсона «Ромовый дневник» — это, по большому счету, история о правильном дауншифтинге, про «можно я разденусь и напьюсь», о том, как пропасть, чтобы вернуться и заговорить во весь голос. Расстановка всех точек над i, переключение передачи и старт, кажется, известного уже даже младенцам путешествия в сердце Америки в поисках великой американской мечты.

«Ромовый дневник»: Дайте людям рому

Один из самых ожидаемых фильмов осени-2011 должен был завершить круг, высечь монолит, собрать воедино образ Томпсона. В этот фильм верили, но он весь вышел в едва слышный пшик. Вместо точки размазанная клякса, в которой однажды гениально сыгравший альтер-эго Томпсона Депп кажется пережившим свой яд кривлякой. Потому что все, что связано с Томпсоном, может быть каким угодно, но только не скучным, ведь правда скучной не бывает.

В свое время пивший и, судя по фильму «Уитнэйл и Я», действительно много, а потом бросивший, режиссер Брюс Робинсон, несмотря на то, что на время съемок вышел из завязки, снимает с трясущимися, будто с похмела, руками и двоением в глазах, путая босса-нову и подлинную страсть, гонзо и псевдо, превращает дневник психопата в альбом фотографий с отдыха в Египте. Неумение держать ритм, отсутствие нужных слов подменяются революционным пафосом и способностью удачно вставить красивую картинку. Променяв суть на форму, он умудряется даже главную линию, по которой и проходит граница между комфортом и свободой, где Экхарт за негодяя-девелопера, а Эмбер Херд за любящую и красивую, превратить в насущный вопрос российской интеллигенции, который только в «Жан-Жаке» и обсуждать.

Все это приводит к тому, что экранизация одной из самых нонконформистских книг 20-го века выходит буржуазным аттракционом для искушенных с примесью «Мальчишника в Вегасе 2», который досмотреть до конца заставят разве что контуженый герой Рибизи, добрая порция рома и целая вселенная разноцветных амфетаминов и транквилизаторов.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
викся (азов)   16.12.2011 - 16:23
Согласна с предыдущими постами: фильм отличный! С хорошим юмором,а также прекрасными актерами! читать далее>>
№ 2
Викторианка (Воронеж)   28.11.2011 - 12:43
" Ромовый дневник" - это то редкое кино,которое можно смело назвать настоящим. Картина смотрится на одном дыхании. После просмотра на душе остаётся чувство лёгкости и веры в лучшее. Фильм... читать далее>>
№ 1
rubanana (Краснодар)   9.11.2011 - 16:43
Шикарный фильм в лучших традициях жанра) сдобренный здоровым юмором и хорошей игрой актеров. - Два рома! - Я думал ты в завязке! - Я победил силу воли! ) читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Американское киноЖан Просянов
персоны
Джонни ДеппРичард ДженкинсДжованни РибизиМайкл РисполиБрюс РобинсонХантер С. ТомпсонЭмбер ХёрдАарон Экхарт
фильмы
Ромовый дневник

фотографии >>
«Ромовый дневник»: Дайте людям рому фотографии
«Ромовый дневник»: Дайте людям рому фотографии
«Ромовый дневник»: Дайте людям рому фотографии
«Ромовый дневник»: Дайте людям рому фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сильвио Берлускони
12 июня ушел из жизни Сильвио Берлускони.
Хаким Муртазин
12 июня ушёл из жизни актёр Хаким Муртазин.

День рождения >>

Александр Блок
Сергей Маковецкий
Алексей Моисеев
Сергей Сотников
Игорь Старыгин
Виталий Стремовский
Наталья Чернявская
Андрей Шакун
Александр Яцко
Тим Аллен
Драгомир 'Гидра' Боянич
Малкольм Макдауэлл
Гойко Митич
Мэри-Кейт Олсен
Эшли Олсен
Аарон Тейлор-Джонсон
все родившиеся 13 июня >>

Афиша кино >>

Адипуруш
боевик, фэнтези
Индия, 2023
Астрал. Женщина в чёрном
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Король неба
боевик, драма
Китай, 2023
Король-львёнок
детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Франция, Бельгия, 2022
Герои волшебного леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бразилия, 2022
Золотой инкассатор
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Кровь за кровь
драма, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
На пороге смерти
научная фантастика, фильм ужасов
Испания, 2022
Не буди во мне киллера
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Поворот не туда: Дом зла
боевик, триллер
США, 2022
Проникновение
драма, триллер
США, 2022
Разбой
боевик, драма, криминальный фильм
Киргизия, Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram