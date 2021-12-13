«Человек, который изменил все»: Ставка на спорт

Выдающийся фильм об американской философии, то есть о бейсболе
Помните сцену в финале фильма «Идеальный шторм»
, когда утлый рыболовный кораблик движется в бушующем океане по прямой против отвесной волны? В картине «Человек, который изменил все»
(оригинальное название «Moneyball») генеральный менеджер бейсбольной команды два часа делает то же самое. Вдвойне выдающимся этот фильм делает даже не то, что история — реальна, а то, как реалистично она подана — спокойно, неторопливо-размеренно и почти-как-в-жизни-скучно — и какое от происходящего испытываешь невероятное давление, почти физически ощущая, как Билли Бин идет против отвесной волны, навстречу отторжению, через стену.
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«Человек, который изменил все» Беннетта Миллера
«Moneyball» — фильм про бейсбольную статистику в основном (в кадре все время говорят про ауты, раны, банты и базы), но главное там происходит в спокойной до нервной ломоты уверенности Билли Бина, потрясающе сыгранного Брэдом Питтом,
в верности выбранной стратегии. То, как Бин идёт через шторм, вызывает трепет. То, к чему он приходит, вызывает протест и чувство, как в словах доктора Манхэттена в финале «Хранителей
»: «Не принимаю и не осуждаю - понимаю».
Победа принадлежит тому, кто больше всего в неё верит. И дольше всего! — да, но «Moneyball» — отнюдь не банальная ура-спортивная история, и воспринимается, откровенно говоря, довольно сложно. Сценарист Соркин
добавил настоящего перца в диалоги (кое-где вызывающие бурный хохот в зале), а режиссер Беннетт Миллер
— сентиментального роскошества кадрам, обращающимся к сердцу, к детству, к старым воспоминаниям.
Билли Бин сам был бейсбольным игроком, а потом отказался от бейсбола в пользу менеджерства. И его с тех пор корежит всякий раз, когда менеджеры говорят молодым парням: «Я точно знаю, как всё будет — тебе надо выбрать бейсбол вместо университета»
— но они не знают. Философия — не глупая вера, это логика. И уж если идешь до конца сам, и ведешь других, должно быть незыблемое основание.
Этот фильм не то, чтобы блестящ, — он убийственно точен. Он про то, о чем кино с нами еще не говорило, — про то, на чем основывается уверенность. Можешь смеяться, плакать, бросать вещи в стены - но если внутри есть такой базис, он тебя ведет и свернуть или увернуться невозможно. Окончательно поняв, о чем — ты, чему посвящен и за что бьёшься, делаешься спокойным как танк, как Брэд Питт, как ведро. И «Moneyball» накрывает с головой, когда уже совсем закончился — как прошлое, как память сердца, как боль старых ран.
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