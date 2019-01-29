«Время»: Часики-то тикают

Актуальная антиутопия от режиссера «Гаттаки»
Ближайшее будущее не сильно отличается от надоевшего настоящего: люди одержимы идеей вечной молодости, времени ни на что не хватает, материальные блага распределены между одним процентом населения. Но вечные законы приобрели более откровенные формы. Все люди генетически запрограмированны так, что перестают стареть после 25 лет, зато тогда же у них на запястье зеленым огонечком запускается специальный механизм, отсчитывающий оставшееся им время. Время, таким образом, стало единственной ликвидной валютой – временем выдают зарплату, временем расплачиваются в барах, время охраняют стражи правопорядка (Киллиан Мерфи
), и грабители (Алекс Петтифер
) отбирают у незадачливых обывателей, в первую очередь, время. Всю эту систему пытаются разрушить двое судьбою связанных беглецов – пролетарий Уилл Салас (Джастин Тимберлэйк
) и папина дочка Сильвия (Аманда Сейфред
), быстро проникшаяся проблемой классового неравенства.
Развернутая экранизация пословицы «время – деньги» заинтриговывает в первую очередь самой своей идеей, прекрасной в своей простоте. И фильм поначалу подкупает тем, что по максимуму использует ее возможности, развивает во всех направлениях. Герои разговаривают исключительно каламбурами, остроумие которых можно оценить лишь по эту сторону экрана (что-то вроде «Сэр, у Вас очень хорошие часы»). Молодые актеры играют почтенных старцев: шикарная Оливия Уайлд
в роли мамы Джастина Тимберлэйка, Киллиан Мерфи, которому достался самый харизматичный персонаж, с отвращением признается, что уже 40 лет сторожит время, мерзкий игрок в покер представляет трех степфордских красавиц, как жену, дочь и тещу. Ну и понятно тщательно выстроенное (см. фильм «Гаттака
» этого же режиссера) пространство антиутопии со сверхактуальным подтекстом. Такое ощущение, что это кино делалось по горячим следам недавних событий на Уолл-стрит. Заглавная парочка Natural Born Robbers вполне могла бы здесь опорожнять банки времени под лозунгом «We are the 99 percent».
И все бы хорошо, но у постановщика Никкола вновь возникает та же проблема, что и в его также остроумной, актуальной и далеко не бесталанной «Симоне
»: прекрасно понятно, о чем он снимает, но непонятно, что. Козырять левыми взглядами – привычное дело для Голливуда, но даже распоследнюю коммунистическую агитку прилично заворачивать в соответствующую жанровую упаковку. Никкол же кидается от одной манеры повествования к другой, держа в голове только собственные социально-политические взгляды и напрочь забывая о таких вещах, как развитие действия, правдоподобие и кульминация, которую нам так и будут обещать вплоть до конца фильма. «Время», увы, останется в памяти как тихое кладбище одной прекрасной громкой идеи. Все-таки на одних каламбурах и стальной гражданской позиции далеко не уедешь – судьба Киллиана Мерфи в этом фильме тому подтверждение.
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