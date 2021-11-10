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«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут

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10 ноября 2021
Завершение боя Артема Колчина со зрителем

«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут

При просмотре «Последнего раунда» — заключительной части популярной отечественной франшизы «Бой с тенью», появившейся в 2005 году с легкой руки создателя «Бригады» Алексея Сидорова, — возникают постоянные аналогии с другой русской «супергеройской» трилогией нулевых — «Антикиллером». И дело не только в том радостном безумии, что творится на экране. Франшиза окончательно превратилась в мангу или, скорее, в треш а ля «Кикбоксер». Буйство красок, бессмысленная жестокость, дикая фантазия сценаристов и сочные реплики – вот составляющие нашего третьего ответа забугорному «Рокки».

Смотреть онлайн «Бой с тенью 3: Последний раунд» Алексея Сидорова

Виной всему, конечно же, перенос действия в Азию. Уже во второй части было понятно, что создатели будут стремиться охватить весь земной шар в угоду невзыскательному зрителю, но в ущерб смыслу. А в третьей мы и вовсе оказываемся в Гонконге (здесь, как вы помните из азиатских боевиков, царит беспредел) и даже в Норвегии, куда под занавес заносит нашего всеобщего любимца Вагита.

«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут

Азиатский менталитет, помноженный на русский, — это, безусловно, действенное лекарство от скуки. Но при этом мы обязаны лишить мозга его основных функций и просто наслаждаться эффектными погонями-перестрелками на улицах Бангкока да в тропиках, снятых где-то в далеком Таиланде. И если бы не актеры, то по окончании просмотра у нас возникало бы ощущение, что посмотрели нечто вроде «Опасного Бангкока» в трешевом варианте.

Русские актеры — это наше все. Особенно хорош Андрей Панин, который, по определению, не может обмануть ожиданий. Его Вагит – уже не тот антагонист, с которым Колчин столкнулся в первой части. В нем присутствует нечто сверхестественное, потому как он выживает при любых обстоятельствах. Пусть хоть в него всадят десяток пуль, а его пособница-китаянка будет и вовсе при смерти, но не верьте тому, что вы видите, — финал все расставит по своим местам.

«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут

Артем Колчин в исполнении Дениса Никифорова также претерпел трансформацию. Теперь он предпочитает не боксировать, а тренировать, между делом принимая участие в сомнительных развлекательных шоу с участием кенгуру. В общем, его жизнь — мечта «гламурного подонка». Правда, длится она всего лишь первые минут двадцать, после чего уступает место брутальным джунглям, где нет места сантиментам, а жизнь не стоит ни гроша. И в финале мы видим все того же Колчина, который добивается правды-матушки своими кулаками. Что касается Вики, по-прежнему сыгранной Еленой Пановой, то и она изменилась под воздействием времени. Перед нами мать и хранительница домашнего очага. Ей не нравится светская жизнь мужа, и, в конце концов, она уходит из дома, спровоцировав тем самым дальнейшие поступки Артема.

«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут

Из старой команды также следует отметить Дмитрия Шевченко и Михаила Горевого. Они привнесли в сюжет прежний дух первой части, связали сюжеты всех серий воедино, придав проекту ощущение завершенности. Ну а из новых персонажей порадовала девочка, сыгравшая дочку Колчиных, китаяночка, помогающая Вагиту и Артему, и, конечно же, кобра в обличье человека Куэрте, сыгранный известным кикбоксером Бату Хасиковым.

В итоге, перед нами достойное завершение неплохой, в общем-то, затеи. Пусть и бессмысленное и беспощадное для ума, но зато лихо поставленное и с хорошими эффектами (даже 3D выглядит достойно). По крайней мере, прежние поклонники должны быть довольны, что их крики о продолжении были услышаны. А тем, кто не знаком с прежними частями, наверняка, понравится все вышеперечисленное. Так что смотрите на здоровье!


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обсуждение >>
№ 6
PhoenixXx (одесса)   14.01.2012 - 18:39
хоть эту трилогию посмотрел ток на днях, то все три фильма мне оочень понравились! рад что русские научились делать стоящие кино) читать далее>>
№ 5
Амадеус (Питер)   22.11.2011 - 02:22
Чего то рецензия отнюдь не способствовала желанию броситься в кино, благо что просмотр первого фильма радости не вызвал. читать далее>>
№ 4
Георгий_бр (Брест)   20.11.2011 - 22:48
Хорошее кино от создателей «Боя с тенью 1», что еще сказать. Впечатления от просмотра есть и они положительные. Расстроил только тот факт, что филь позиционируется, как последняя, заключительная часть... читать далее>>
№ 3
Oksfox   18.11.2011 - 15:00
Вот и вышла на экраны кинотеатров финальная часть фильма "Бой с тенью 3: Последний раунд" . Фильм демонстрируется в формате 3D, что предоставляет возможность реально ощутить события, отражаемые... читать далее>>
№ 2
novator_dmitriy1 (Москва)   18.11.2011 - 11:33
По моему мнению, третий фильм из цикла "Бой с тенью", стал еще динамичнее и ярче своих предшественников, а современный формат 3D придал кадрам абсолютно реалистичное представление о жизни его... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут фотографии
«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут фотографии
«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут фотографии
«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут фотографии
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