«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут

Завершение боя Артема Колчина со зрителем
При просмотре «Последнего раунда»
— заключительной части популярной отечественной франшизы «Бой с тенью»
, появившейся в 2005 году с легкой руки создателя «Бригады» Алексея Сидорова
, — возникают постоянные аналогии с другой русской «супергеройской» трилогией нулевых — «Антикиллером»
. И дело не только в том радостном безумии, что творится на экране. Франшиза окончательно превратилась в мангу или, скорее, в треш а ля «Кикбоксер»
. Буйство красок, бессмысленная жестокость, дикая фантазия сценаристов и сочные реплики – вот составляющие нашего третьего ответа забугорному «Рокки»
.
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«Бой с тенью 3: Последний раунд» Алексея Сидорова
Виной всему, конечно же, перенос действия в Азию. Уже во второй части
было понятно, что создатели будут стремиться охватить весь земной шар в угоду невзыскательному зрителю, но в ущерб смыслу. А в третьей мы и вовсе оказываемся в Гонконге (здесь, как вы помните из азиатских боевиков, царит беспредел) и даже в Норвегии, куда под занавес заносит нашего всеобщего любимца Вагита.
Азиатский менталитет, помноженный на русский, — это, безусловно, действенное лекарство от скуки. Но при этом мы обязаны лишить мозга его основных функций и просто наслаждаться эффектными погонями-перестрелками на улицах Бангкока да в тропиках, снятых где-то в далеком Таиланде. И если бы не актеры, то по окончании просмотра у нас возникало бы ощущение, что посмотрели нечто вроде «Опасного Бангкока»
в трешевом варианте.
Русские актеры — это наше все. Особенно хорош Андрей Панин
, который, по определению, не может обмануть ожиданий. Его Вагит – уже не тот антагонист, с которым Колчин столкнулся в первой части. В нем присутствует нечто сверхестественное, потому как он выживает при любых обстоятельствах. Пусть хоть в него всадят десяток пуль, а его пособница-китаянка будет и вовсе при смерти, но не верьте тому, что вы видите, — финал все расставит по своим местам.
Артем Колчин в исполнении Дениса Никифорова
также претерпел трансформацию. Теперь он предпочитает не боксировать, а тренировать, между делом принимая участие в сомнительных развлекательных шоу с участием кенгуру. В общем, его жизнь — мечта «гламурного подонка». Правда, длится она всего лишь первые минут двадцать, после чего уступает место брутальным джунглям, где нет места сантиментам, а жизнь не стоит ни гроша. И в финале мы видим все того же Колчина, который добивается правды-матушки своими кулаками. Что касается Вики, по-прежнему сыгранной Еленой Пановой
, то и она изменилась под воздействием времени. Перед нами мать и хранительница домашнего очага. Ей не нравится светская жизнь мужа, и, в конце концов, она уходит из дома, спровоцировав тем самым дальнейшие поступки Артема.
Из старой команды также следует отметить Дмитрия Шевченко
и Михаила Горевого
. Они привнесли в сюжет прежний дух первой части, связали сюжеты всех серий воедино, придав проекту ощущение завершенности. Ну а из новых персонажей порадовала девочка, сыгравшая дочку Колчиных
, китаяночка, помогающая Вагиту и Артему, и, конечно же, кобра в обличье человека Куэрте, сыгранный известным кикбоксером Бату Хасиковым
.
В итоге, перед нами достойное завершение неплохой, в общем-то, затеи. Пусть и бессмысленное и беспощадное для ума, но зато лихо поставленное и с хорошими эффектами (даже 3D выглядит достойно). По крайней мере, прежние поклонники должны быть довольны, что их крики о продолжении были услышаны. А тем, кто не знаком с прежними частями, наверняка, понравится все вышеперечисленное. Так что смотрите на здоровье!
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